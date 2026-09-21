Președintele francez Emmanuel Macron urmează să aibă o întrevedere decisivă la New York cu omologul său american Donald Trump. În cadrul acestei întâlniri, liderul de la Palatul Élysée își propune să abordeze subiectele fierbinți de pe agenda internațională cu un nivel maxim de deschidere, mizând pe un dialog direct pentru a influența poziția Statelor Unite în privința conflictului din estul Europei, conform AFP.

Liderul de la Paris intenționează să poarte o discuție extrem de deschisă cu șeful statului american. Potrivit informațiilor furnizate de AFP, președintele francez a transmis echipei sale că vrea să vorbească cu el „cu toată francheţea” şi să încerce să-l „îndrume către decizii bune” în privinţa Ucrainei.

Demersul diplomatic vine într-un moment critic pentru dinamica relațiilor internaționale, în care direcția politicii externe americane joacă un rol esențial în evoluția securității europene.

Punctul principal pe agenda de discuții va fi menținerea frontului comun al aliaților occidentali în sprijinul Kievului. Surse din mediul diplomatic au conturat așteptările pe care reprezentanții Franței le au de la această întrevedere de nivel înalt.

Astfel, preşedintele francez va încerca să-şi convingă omologul american „să menţină eforturl de susţinere a Ucrainei” şi „să consolideze presiunile de exercitat asupra Rusiei”, potrivit unei surse din anturajul lui Macron.

Rezultatul dialogului dintre cei doi lideri va fi urmărit îndeaproape de cancelariile internaționale, având în vedere impactul pe care deciziile de la Washington îl au asupra stabilității din regiune.

Reuniunea de la New York aduce la aceeași masă aproape 130 de șefi de stat și de guvern într-un moment critic pentru arhitectura de securitate globală, în care ordinea postbelică întâmpină provocări severe. Organizația Națiunilor Unite încearcă să își mențină relevanța în contextul criticilor repetate venite din partea lui Donald Trump, care a exprimat rețineri constante față de instituție și a redus considerabil finanțarea oferită de SUA mai multor agenții internaționale.