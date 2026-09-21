Corvinul Hunedoara a reușit să se impună pe terenul celor de la ASC Oțelul Galați cu scorul de 3-2, la capătul unei partide pline de dramatism și faze de poartă, în care oaspeții au condus la pauză cu 1-0.

Debutul partidei a fost favorabil echipei vizitatoare. Corvinul a deschis scorul prin Daniel Nicolae Pîrvulescu în minutul 21. Reușita a venit după ce portarul gazdelor, Cosmin Dur-Bozoancă, a respins în față o minge expediată de Ion Cărăruş, permițându-i atacantului să înscrie simplu.

Ritmul jocului s-a intensificat considerabil după revenirea de la cabine. Gazdele au restabilit egalitatea în minutul 51 prin portughezul Miguel Silva. Bucuria gălățenilor nu a durat foarte mult, deoarece Corvinul a preluat din nou conducerea în minutul 62. Nigerianul Gideon Uche Goodlad a marcat un gol spectaculos în urma unui șut necruțător expediat de la distanță.

Reacția Oțelului a fost aproape instantanee. La doar două minute distanță, în minutul 64, Denis Bordun a restabilit egalitatea pe tabelă pentru echipa din Galați.

Punctul culminant al partidei a avut loc în minutul 78. Argentinianul Angel Gillard a marcat golul victoriei pentru echipa din Hunedoara dintr-o poziție suspectă de ofsaid. După momente de așteptare și o analiză atentă din partea sistemului de arbitraj video, reușita a fost validată definitiv.

Istoria confruntărilor dintre cele două formații în prima ligă înclină balanța spre echipa din Hunedoara. Din cele nouă întâlniri directe în principala competiție internă, gălățenii au bifat două victorii, o partidă s-a încheiat la egalitate, iar hunedorenii s-au impus de șase ori. Precedentul meci de campionat disputat între cele două datează din 7 iunie 1992, când Corvinul câștiga cu 3-1. De asemenea, formația din Hunedoara s-a impus în fața Oțelului și în anul 2024, în finala Cupei României.

Rezultatul din această etapă are o importanță deosebită pentru moralul oaspeților. Corvinul nu mai obținuse o victorie de patru etape, perioadă în care înregistrase două rezultate de egalitate și două înfrângeri. Totodată, acesta reprezintă primul succes obținut în deplasare în actualul sezon. În schimb, pentru Oțelul Galați, acest eșec marchează a treia înfrângere consecutivă în campionat.

ASC Oțelul Galați - Corvinul Hunedoara 2-3 (0-1) Stadion: Oțelul, Galați

Au marcat: Miguel Silva (51), Denis Bordun (64) / Daniel Nicolae Pîrvulescu (21), Gideon Uche Goodlad (62), Angel Gillard (78)

Echipa de arbitri: Arbitru central: Rareș George Vidican (Satu Mare) Asistenți: Alexandru Adrian Filip (Constanța), Marius Cristian Marchidanu (Brăila) Al patrulea oficial: Andrei Moroiță (Ploiești)

Camera VAR: Arbitru video: Bogdan Dumitrache (București) Asistent VAR: Iuliana Elena Demetrescu (Râmnicu Vâlcea)

Observatori: Observator CCA: Sorin Boca (Iași) Observator LPF: Eugen Ralea (Crângurile/Dâmbovița)