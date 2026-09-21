Dosarul în care Dan Diaconescu a fost condamnat inițial la 8 ani și 4 luni de închisoare se află în etapa rejudecării, după ce sentința a fost desființată de Curtea de Apel Constanța. Cauza a fost strămutată ulterior la Judecătoria Tulcea, însă de mai bine de un an și jumătate nu a fost stabilit primul termen de judecată. Între timp, instanța nu a mai prelungit măsura controlului judiciar, potrivit Spynews.

Dan Diaconescu fusese condamnat de Judecătoria Constanța la 8 ani și 4 luni de închisoare pentru act sexual cu un minor în formă continuată și folosirea prostituției infantile.

Pe 21 martie 2025, Curtea de Apel Constanța a desființat sentința și a dispus rejudecarea cauzei. Ulterior, dosarul a fost strămutat la Judecătoria Tulcea, unde procesul urma să fie reluat de la zero.

Potrivit informațiilor prezentate în dosar, din martie 2025 nu fusese stabilit un prim termen pentru rejudecarea cauzei. În același timp, măsura controlului judiciar nu a mai fost prelungită în termenul prevăzut de lege.

O altă cauză este legată de demersurile lui Dan Diaconescu împotriva unor polițiști, procurori și judecători implicați în dosar. Acesta susține că mai multe persoane implicate în anchetă ar fi făcut publice informații despre caz.

Instanța urmează să verifice situația dosarului și să obțină informațiile solicitate.

„Amână cauza la data de 08.10.2026 pentru a se solicita relaţii cu privire la dosarul penal”, a decis instanța.

„În sfârșit s-a făcut dreptate! Eu vă spuneam aceste lucruri încă de acum doi ani. Au fost foarte multe lucruri în neregulă. În sfârșit Curtea de Apel Constanța a făcut dreptate. Le mulțumesc celor patru avocați ai mei.

Sper ca adevărul să iasă la lumină. Sper ca acum, la Tulcea, dosarul să se închidă definitiv și viața să revină la normal. Aștept scuzele din partea presei care m-a încondeiat într-un fel sau altul în ultimii doi ani!“, spunea prezentatorul.

Avocatul Alexandru Morărescu, apărătorul lui Dan Diaconescu, declara la acel moment că își exprimă „aprecierea față de corpul magistraților din România”.

„Vreau să îmi exprim încă o dată aprecierea pentru corpul magistraților din România. Judecătorii reprezintă șansa acestui popor. Întăriți judecătorul!”, a afirmat avocatul.