Dosarul lui Călin Georgescu. Italianul vizat, căutat în baza unui mandat european. Răzvan Leu, declarații despre traseul banilor

Noi informații apar în dosarul în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Potrivit surselor EVZ, Ionel Rusen participă la percheziția efectuată în cazul său și urmează să fie adus la sediul DIICOT pentru audieri, potrivit unor surse judiciare. În cazul cetățeanului italian vizat în anchetă, Massimiliano Arena, ar fi fost emis un mandat european, însă autoritățile din Italia nu au transmis până în acest moment un răspuns.

Anchetatorii documentează în această etapă întregul circuit financiar și relațiile dintre persoanele vizate. O comisie rogatorie a fost făcută și în Letonia, unde procurorii au solicitat informații despre rețeaua bancară și plățile către persoane apropiate lui Călin Georgescu.

Surse din anchetă au dezvăluit pentru EVZ că nu există o legătură documentată privind existența unor bani ruși în circuitul financiar verificat în acest dosar. Ancheta urmărește în continuare traseul sumelor și legăturile dintre persoanele implicate.

Răzvan Leu, omul de afaceri care ar fi sesizat anchetatorii în acest caz, a fost audiat în urmă cu câteva luni. Potrivit informațiilor obținute de EVZ, Leu le-ar fi declarat procurorilor că i s-a spus că suma de 100.000 de euro urma să fie utilizată pentru susținerea campaniei electorale.

Leu ar fi ajuns să îl cunoască pe Ionel Rusen prin intermediul lui Călin Georgescu. Potrivit declarației sale, Georgescu i l-ar fi prezentat pe Rusen drept un om de afaceri cu resurse importante și conexiuni care l-ar fi putut ajuta să își dezvolte afacerea.

Ulterior, discuțiile privind finanțarea au continuat, iar contractul de creditare pentru firma lui Răzvan Leu ar fi fost semnat la Londra.

Anchetatorii verifică acum inclusiv traseul banilor și relațiile financiare dintre persoanele implicate în aceste operațiuni.

Din probele strânse până în acest moment ar rezulta că o parte dintre bani ar fi ajuns de la Wealth Bank în Letonia, iar ulterior anumite sume ar fi fost primite de Ionel Rusen în contul soției sale.

Potrivit surselor EVZ, din cercetările efectuate până acum a reieșit că Georgescu ar fi fost liderul, iar Rusen și Negoescu ar fi avut rol de intermediari, pe palierul de execuție. Italianul ar fi fost folosit în calitate de acționar, cu o participație de 75% la Wealth Bank, acțiuni pe care ulterior i le-ar fi vândut lui Rusen. Potrivit informațiilor din anchetă, italianul ar fi sprijinit de la distanță executarea unor acte false.

Tocmai aceste operațiuni au intrat în atenția anchetatorilor, care au solicitat informații prin comisii rogatorii pentru a documenta circuitul bancar.

În dosar au ajuns și documente transmise de autoritățile din Marea Britanie și Elveția, după cum a dezvăluit EVZ. Acestea conțin informații despre circuitul banilor primiți de la Răzvan Leu și despre alte tranzacții pe care procurorii le verifică în cadrul anchetei.

Răspunsurile autorităților din statele solicitate au ajuns la DIICOT după câteva luni, iar documentele sunt analizate împreună cu celelalte probe.

Mai multe informații, aici: Călin Georgescu, ridicat de DIICOT. Documentele venite din Marea Britanie, Elveția și Austria și traseul banilor din dosar

O comisie rogatorie a fost solicitată și în Austria, iar autoritățile austriece au transmis răspunsul în luna august. Documentele conțin, potrivit informațiilor din dosar, date privind Thomas Schatti, administrator al unor companii, dintre care una ar avea legături cu activități de spionaj rus în Uniunea Europeană. Schatti ar fi fost implicat și într-un proces în Statele Unite privind tranzacții imobiliare.

În cazul cetățeanului italian Massimiliano Arena, vizat în aceeași anchetă, ar fi fost emis un mandat european.

Potrivit surselor judiciare, autoritățile italiene nu au transmis până în acest moment un răspuns. Arena trebuie localizat, iar în cazul în care se află pe teritoriul unui stat european, autoritățile vor putea proceda la punerea în executare a mandatului.

Arena este stabilit în Marea Britanie și este director și acționar al EIBT Wealth Bank. El a fost vizat în Italia, în Sicilia, într-un dosar privind tranzacții financiare ilegale și a fost implicat și într-un proces în Statele Unite referitor la tranzacții imobiliare.

Potrivit informațiilor din dosar, Arena i-ar fi vândut lui Ionel Rusen participația de 75% pe care o deținea.

DIICOT a anunțat luni că procurorii Structurii Centrale, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din IGPR, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Perchezițiile au avut loc la complexul Pacea de la Izvorani, în Ciolpani, la o locuință de pe strada 8 Martie și pe strada Independenței din Buftea, precum și la alte adrese indicate de anchetatori.

Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Potrivit DIICOT, în septembrie 2021, trei persoane – doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani – ar fi constituit un grup infracțional organizat care ar fi acționat în România și Marea Britanie pentru obținerea unor foloase patrimoniale injuste.

Procurorii susțin că membrii grupului s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine care puteau facilita obținerea unor finanțări importante, în schimbul unor garanții bănești.

Potrivit DIICOT, persoana vătămată ar fi fost indusă în eroare cu privire la posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro, în baza unui contract de creditare cu o instituție bancară.

Pentru obținerea finanțării, i s-ar fi cerut o garanție, iar aceasta ar fi transferat peste un milion de euro.

Ulterior, după ce i s-ar fi transmis că finanțarea poate fi majorată la 15 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, persoana vătămată ar fi transferat încă 100.000 de euro.

DIICOT precizează că prejudiciul total depășește 1,1 milioane de euro.

Ionel Rusen, om de afaceri din Constanța și fost rugbist, participă la percheziția efectuată în cadrul anchetei, potrivit surselor judiciare citate de EVZ. Acesta urmează să fie adus la sediul DIICOT – Structura Centrală pentru audieri.

Rusen este una dintre persoanele vizate în dosar și este menționat în declarațiile lui Răzvan Leu privind modul în care a fost obținută promisiunea finanțării.

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii au efectuat percheziții. După finalizarea acestora, el urmează să fie dus la DIICOT pentru audieri.