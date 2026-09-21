Misterele din dosarele cu crime ale lui Passaris și ale complicelui său, Paul Popa. Cine i-a ucis pe polițistul Sașa Disici și politicianul Sorin Moldovan

Paul Popa a fost considerat mereu de polițiștii greci și români ca un complice al criminalului Konstantinos Passaris, un „locotenent” al acestuia. Având în vedere faptele celor doi criminali, e greu de apreciat care a fost mai bestie decât celălalt. Popa azi e liber, în timp ce prietenul lui grec, Kostantinos Passaris, rămâne condamnat la 30 de ani.

Konstantinos Passaris era supranumit „Fiara din Balcani", după ce, în februarie 2000, jefuise mai multe magazine și bănci, împușcase femei, bărbați, polițiști greci, evadase din spital și împușcase din nou polițiști. Avusese complici români, printre care și Paul Popa, cunoscut și ca Mario Răducan. Acesta îi fusese cel mai de folos fiindcă îl ajutase să ajungă în România.

La rândul său, Paul Popa a fost considerat, la începuturile anilor 2000, unul dintre cei mai periculoşi români, având la activ fapte extrem de grave. Atacurile lui cu mână armată aveau să intre în atenția polițiștilor români, greci, austrieci și spanioli.

Popa, originar din Bacău, a fost suspectat de asasinarea, în anul 2000, a omului de afaceri hunedorean Sorin Moldovan, la acea vreme vicepreşedinte al PSD Hunedoara, împuşcat mortal în centrul Devei. Anchetatorii nu au reușit să-i dovedească implicarea în baza unor probe solide sau s-au mulțumit să atribuie vinovăția unui mort, prieten cu Popa.

Un an mai târziu, în martie 2001, Paul Popa a devenit din nou suspect în cazul uciderii, în stil mafiot, a poliţistului Saşa Disici din Timișoara. Nici această anchetă nu s-a sfârșit cu inculparea lui. S-a găsit și aici un mort. Voi reveni asupra acestui omor pentru că planează încă mistere întunecate.

Din informațiile venite de la Poliția greacă, românul a acționat, în anul 2001, în banda lui Passaris care jefuia și omora în Grecia. Tot el l-a ajutat pe Passaris să ajungă în România și l-a ascuns, începând din septembrie 2001 și până în luna decembrie, când criminalul grec a fost prins de polițiștii de Poliția Capitalei pentru că împușcase paznicii unei case de schimb valutar de pe bulevardul Magheru.

În anul 2002, Paul Popa îl împușcă pe un tânăr de 25 de ani la Deva și îl lasă infirm pe viață.

Fapta pentru care a fost condamnat de judecătorii de la Tribunalul Hunedoara s-a consumat la începutul lui 2002, când Paul Popa l-a împuşcat pe Gabriel Dumitru Duţ, pe atunci în vârstă de 25 de ani. Tentativa de omor s-a produs pe o stradă din Deva, așa cum a fost împușcat și politicianul Sorin Moldovan.

Glonţul, de calibrul 9 milimetri, s-a oprit în coloana vertebrală a tânărului Gabriel, care a rămas paralizat pe viaţă.

După ce l-a împuşcat, Popa a reuşit să scape de poliţişti. Acesta s-a ascuns o vreme, după care a părăsit teritoriul ţării şi a fugit în Austria, deși s-a spus că e urmărit național.

Paul Popa a fost dat în urmărire internaţională şi condamnat în lipsă, prin sentinţă definitivă, de către magistraţii Tribunalului Hunedoara, la 12 ani de închisoare pentru tentativă de omor şi nerespectarea armelor şi muniţiilor.

A fost prins în Austria, după câțiva ani (în 2008), în timpul unui control de rutină şi extrădat în România. Infractorul a fost încarcerat în Penitenciarul Rahova, după care a cerut rejudecarea procesului de la Deva.

În toamna lui 2010, pe 14 septembrie, magistraţii de la Tribunalul Hunedoara au dat o nouă sentinţă în acest caz. Ei l-au condamnat pe Paul Popa la opt ani de închisoare cu executare, precum şi interzicerea unor drepturi, pentru tentativă de omor calificat şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

De data aceasta, condamnatul a fost închis în Penitenciarul Aiud, din judeţul Alba, pentru a-şi ispăşi pedeapsa primită, de unde a fost, apoi, în 24 octombrie 2012, pus în libertate condiţionată de Judecătoria Aiud. Pentru bună purtare!

Instanţa a motivat că Popa a executat 1.637 de zile şi a câştigat 312 zile ca urmare a muncii prestate în perioada detenţiei.

„Având în vedere că, potrivit celor menţionate în procesul verbal, condamnatul a fost stăruitor în muncă, disciplinat, ţinându-se seama de antecedentele penale, instanţa urmează, în baza articolului 59 Cod Penal, a admite cererea şi a dispune liberarea condiţionată a condamnatului“, arăta magistratul. Paul Popa fusese cercetat în cazurile de omor, victime Sorin Moldovan și Sașa Disici, dar acest aspect nu se consemnează în cazierul prezentat instanței.

Procurorii nu au mai declarat recurs. Un lucru rar, mai ales la nivel de judecătorie și mai ales că Parchetul ar fi trebuit să știe de cazul polițistului Sașa Disici, care a fost larg dezbătut în spațiul public, la nivel național.

Potrivit reprezentanţilor Penitenciarului Aiud, pe 30 octombrie 2012, Paul Popa a fost eliberat din închisoare.

Lovitura a venit din Grecia, la sfârșitul lunii decembrie 2012. Nu trecuseră două luni de la eliberarea lui Paul Popa. Însă, conform unui mandat european de arestare, emis de autorităţile din Grecia la data de 20 decembrie 2012, Paul Popa era căutat în legătură cu fapte comise împreună cu Konstantinos Passaris.

Polițiștii greci arătau că românul l-ar fi ajutat pe Passaris să evadeze din spital atunci când fusese transferat acolo dintr-o închisoare elenă, iar în timpul acțiunii de prindere fuseseră împușcați mortal polițiști. Amprentele lui Popa fuseseră găsite într-o locație a lui Passaris din Grecia.

Era a doua oară când Paul Popa se afla pe lista celor mai căutaţi români, după ce în 16 ianuarie 2002 l-a împuşcat pe Gabriel Duț, în Deva, și a fugit în Austria.

După eliberarea din penitenciar în 2012, „locotenentul” lui Passaris părăsise România și nu a putut fi găsit.

Complicele celebrului Passaris, a fost prins de poliţişti în Spania, după ce agenţii români au colaborat cu colegii din Grecia la acest caz. Paul Popa, 38 de ani, era căutat de autoritățile din Atena pentru mai multe infracțiuni cu violență, comise .

Poliţiştii din cadrul IGPR au stabilit că bărbatul se ascundea în Spania sub o identitate falsă: Mario Răducanu și era arestat acolo într-o altă cauză. Urma ca autoritățile din cele trei țări care revendicau criminalul să se înțeleagă unde va executa acesta detenția: Grecia, România sau Spania.

Revin la împușcarea polițistului timișorean, caz rămas nerezolvat nici până azi. Au trecut peste 25 de ani și încă planează un mister asupra celor întâmplate.

Cazul împușcării polițistului Saşa Disici a rămas în istoria Timişoarei ca un eveniment şocant. Agentul a urmărit un autoturism furat, în noaptea de 3 spre 4 martie 2001, iar când mașina a oprit un bărbat a coborât și pur și simplu l-a executat cu arma în plină stradă.

Polițiștii l-au identificat pe criminal ca fiind Raul Opriș, dar când s-au dus să-l rețină, acesta s-a împușcat.

Martori de pe strada unde a fost împușcat Sașa Disici au declarat că în mașină cu Raul Opriș mai erau doi bărbați, pe care i-au descris. Așa s-a ajuns ca anchetatorii să-i suspecteze de participare pe Paul Popa și Passaris.

Pistolul folosit de Opriş, un Crevena Zastava, era acelaşi cu care, pe 30 noiembrie 2000 în Deva, a fost executat şi omul de afaceri Sorin Moldovan. Suspecţii principali în acel caz: Raul Opriş şi Paul Popa. A rămas ca autor doar decedatul Opriș.

La fel, crima avându-l ca victimă pe Disici a rămas neelucidată.

La câția ani de la asasinarea lui Sașa Disici, presa locală relata lupta tatălui agentului pentru a afla adevărul. Anchetatorii nu luau în considerare mărturiile cu privire la cei trei bărbați din mașina furată. Unul dintre martori era chiar colegul lui Disici, cu care era în misiune în acea noapte, Ioan Mateescu.

Mateescu a fost avansat imediat după crimă la excepțional, ca și Disici "post-mortem", iar dupa trei ani, a fost dat afara din Politie pentru "divulgarea de secrete de serviciu" din dosare ale departamentului de Investigații Criminale, deși el era agent de circulație.

"Cineva cu o putere foarte mare, persoane influente de la București, au fost implicate în acest caz... Criminalii sunt liberi. Cine a câștigat? Polițiștii sau infractorii?", se întreaba fostul agent rutier Mateescu, într-o publicație locală.