Konstantinos Passaris, criminalul grec cunoscut sub numele de „Fiara din Balcani”, a făcut o nouă încercare de a obține eliberarea condiționată, după aproape trei decenii petrecute în detenție. Condamnat la închisoare pe viață în România, acesta a susținut în fața instanței că este pregătit să revină în societate, însă documentele analizate de judecători au prezentat o imagine diferită de cea invocată de apărare.

În fața instanței, apărarea a arătat că deținutul a participat la activități și programe organizate în penitenciar, a finalizat programul de pregătire pentru liberarea condiționată și a respectat obiectivele stabilite prin planul individual de intervenție.

Avocatul a susținut astfel că Konstantinos Passaris a făcut progrese și că sunt îndeplinite condițiile pentru a putea fi pus în libertate.

La rândul său, Passaris a explicat că unul dintre motivele invocate împotriva sa a fost refuzul de a participa la o activitate, însă a afirmat că, în realitate, în ziua respectivă avea probleme de sănătate.

„Susţine că a fost respins de către comisie întrucât a refuzat participarea la o activitate. Nu a refuzat participarea la activitate, dar în acea zi se simţea foarte rău, având probleme de sănătate. Susţine că doreşte să meargă acasă”, se arată în motivarea prezentată de avocat, publicată de cancan.ro.

Procurorul s-a opus însă cererii de liberare condiționată, apreciind că nu există suficiente dovezi care să arate că deținutul poate fi reintegrat în societate.

Din hotărârea instanței reiese că, pe parcursul executării pedepsei, Konstantinos Passaris a fost sancționat disciplinar de 28 de ori.

În schimb, a beneficiat de puține recompense. De cinci ori i-au fost ridicate sancțiuni aplicate anterior, iar în alte trei situații a primit suplimentarea drepturilor la pachet și la vizită.

Judecătorii au remarcat și faptul că Passaris nu are nicio zi considerată executată ca urmare a muncii prestate sau a participării la activități de instruire școlară, formare profesională ori alte activități care, potrivit legii, pot reduce durata executării pedepsei.

Potrivit documentelor analizate de instanță, Konstantinos Passaris a fost exclus dintr-un program obligatoriu destinat persoanelor private de libertate cu conduită agresivă, după ce a acumulat absențe nemotivate.

Totuși, acesta a participat la 45 de activități educaționale de scurtă durată, la un program moral-religios și la trei activități psihologice facultative.

Judecătorul a apreciat însă că această implicare este redusă în raport cu perioada îndelungată petrecută în penitenciar.

În motivarea deciziei, instanța a concluzionat că evoluția lui Konstantinos Passaris nu demonstrează că scopul pedepsei a fost atins.

Judecătorii au avut în vedere numărul mare de sancțiuni disciplinare, refuzurile de a participa la unele programe, excluderea din programul destinat deținuților agresivi și lipsa activităților lucrative.

În aceste condiții, cererea de liberare condiționată a fost respinsă la 18 iunie. Passaris va putea formula o nouă solicitare în luna ianuarie 2027.

Konstantinos Passaris execută o pedeapsă cu închisoarea pe viață pentru atacul armat comis în noaptea de 24 spre 25 noiembrie 2001, când un casier și un agent de pază au fost împușcați mortal în timpul jafului asupra unei case de schimb valutar din București.

Sentința definitivă de condamnare la detenție pe viață a fost pronunțată în iulie 2003.

Înainte de a fi capturat în România, Passaris era deja cunoscut în Grecia pentru implicarea în mai multe infracțiuni violente, inclusiv uciderea unor polițiști și evadări spectaculoase din detenție.

În anul 2024, Konstantinos Passaris a fost transferat de la Penitenciarul Arad la Penitenciarul Craiova.

Potrivit unor surse din sistemul penitenciar, citate la acel moment, decizia a fost luată după ce deținutul ar fi reușit să influențeze și să manipuleze alți condamnați, fiind mutat succesiv între mai multe penitenciare de maximă siguranță.