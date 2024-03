Social Cum arată acum Passaris, ucigașul în serie din Grecia. A fost condamnat pe viață







Konstantinos Passaris a fost condamnat la închisoare pe viață în România, pentru omor deosebit de grav. În noaptea de 24 spre 25 noiembrie 2001, el a ucis doi agenți de pază ai unei case de schimb valutar și a fugit cu banii. La închisoare pe viață fusese condamnat și în Grecia, doar că de acolo reușise să evedeze de două ori. Împușcase mortal cinci polițiști.

Konstantinos Passaris, prieten cu Adrian Corduneanu

În curând, Passaris se va muta din penitenciarul de la Arad într-o pușcărie din Grecia. Recent, grecul s-a pozat cu Adrian Corduneanu, liderul celui mai tare clan interlop din Iași, cu care s-a împrietenit în închisoare, fiind colegi de celulă. Acesta a povestit că i-a promis grecului că îl va vizita și că vor ține legătura.

Ce spune Adrian Corduneanu

„La început am împărțit celula cu 12 criminali. Am stat numai cu oameni periculoși. Așa l-am cunoscut pe Passaris. Ne-am împrietenit destul de repede. Mergeam împreună la sală, unde ne antrenam amândoi. Kostas e un super-băiat. Am împărțit celula și așa am ajuns să legăm o prietenie puternică. Acum, după ce eu m-am liberat, i-am promis că merg la el în vizită. I-am promis că o să ținem legătura și după această perioadă. Aștept să se elibereze și el să ne vedem afară, să petrecem alături de cei dragi”, declara Adrian ”Beleaua” Corduneanu pentru Cancan.

Konstantinos Passaris nu o duce rău în închisoare

Chiar dacă a ucis multe persoane, Passaris ausținut că a fost persecutat la Gherla și a dat în judecată statul român, câștigând despăgubiri de 14.000 de euro. El a pretins că ar fi fost legat de pat timp de doi ani, că ar fi avut lumină zi şi noapte în celulă și că a fost privat de intimitate.

El ar fi acumulat aproximativ 60.000 de lei, bani virați de către reprezentanța diplomatică a Greciei în România. Se mai zvonește că ucigașul se joacă jocuri video violente pe consolă, folosind televizorul ca monitor, în închisoare.