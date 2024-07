Economie Minireactoarele SMR ar putea declanșa renașterea nucleară. Iar SUA mizează pe aceasta







În largul coastei Siberiei, nu departe de Alaska, o navă rusească cu veleitați nucleare a fost ancorată în port timp de patru ani. Akademik Lomonosov. Ea este prima centrală nucleară plutitoare din lume, furnizează energie pentru aproximativ 200.000 de oameni de pe uscat folosind tehnologie nucleară de ultimă generație: reactoare modulare mici.

Această tehnologie este utilizată și sub nivelul mării. Zeci de submarine americane care se ascund în adâncurile oceanelor lumii sunt propulsate de SMR-uri, așa cum sunt cunoscute reactoarele compacte.

SMR-urile - care sunt mai mici și mai puțin costisitoare de construit decât reactoarele tradiționale de mari dimensiuni - devin rapid marea speranță pentru o renaștere nucleară pe măsură ce lumea se străduiește să reducă combustibilii fosili. Iar SUA, Rusia și China se luptă pentru dominație în construcția și vânzarea acestora.

Investiții masive

Administrația Biden și companiile americane investesc miliarde de dolari în SMR-uri în încercarea de a obține noi afaceri și influență globală. China este lider în tehnologia nucleară, iar Rusia produce aproape tot combustibilul mondial pentru SMR-uri. SUA încearcă să recupereze pe ambele planuri.

Nu există niciun mister de ce SUA dorește să intre pe piață. A pierdut deja cursa pentru energia eoliană și solară în fața Chinei, care furnizează acum majoritatea panourilor solare și turbinelor eoliene din lume. Problema mare: SUA nu a reușit să facă un SMR să funcționeze comercial pe uscat.

Piața e enormă

SMR-urile reprezintă o piață globală potențial enormă, care ar putea aduce bani și locuri de muncă în SUA, care încearcă să vândă flote întregi de reactoare altor țări, mai degrabă decât centralele mari personalizate care depășesc deseori bugetele stabilite.

Deși SMR-urile furnizează mai puțină energie - de obicei o treime dintr-o centrală tradițională - necesită mai puțin spațiu și pot fi construite în mai multe locuri. Sunt formate din piese mici care pot fi livrate și asamblate cu ușurință la fața locului.

Germania renunță la energia nucleară

Majoritatea țărilor încearcă să-și decarbonizeze rapid sistemele energetice. Energia eoliană și solară furnizează acum cel puțin 12% din energia mondială, iar în unele locuri, precum Uniunea Europeană, furnizează mai mult decât combustibilii fosili.

Pentru unii experți, energia nucleară - în toate formele, mari sau mici - joacă un rol important în această tranziție. Agenția Internațională pentru Energie, care a elaborat ceea ce mulți experți consideră cel mai realist plan mondial de decarbonizare, vede necesitatea de a mai mult decât dubla energia nucleară până în 2050.

"Cu siguranță există o mare competiție," a spus Josh Freed, care conduce Programul pentru Climă și Energie la think tank-ul Third Way. "China și Rusia au mai multe acorduri pentru a construi tot felul de reactoare în străinătate decât SUA. Aici trebuie să recupereze SUA."

SUA vizează vecinii Rusiei și Chinei

SUA încearcă să vândă tehnologia SMR țărilor care nu au folosit niciodată energie nucleară. Pentru a le convinge că SMR-urile sunt o opțiune bună, va trebui să insiste pe siguranță.

La nivel global, construcția centralelor nucleare convenționale a scăzut după dezastrul de la Cernobîl în 1986 și din nou după dezastrul de la Fukushima din Japonia în 2011. Așa arată datele din Raportul privind Statutul Industriei Nucleare Mondiale. Acestea au început să crească din nou curând după aceea, dar noile proiecte au fost puternic concentrate în China.

Dar vine o renaștere nucleară, spune AIE. Organizația prezice că producția globală de energie nucleară va atinge un nivel record în 2025. Asta pentru că mai multe centrale nucleare tradiționale din Japonia care au fost puse pe pauză după Fukushima vor fi repornite curând, iar noi reactoare în China, India, Coreea de Sud și Europa vor începe să funcționeze.

Se pare că temerile vechi de decenii legate de siguranța nucleară încep să se estompeze, iar oamenii - sau cel puțin guvernele lor - cântăresc beneficiile în raport cu riscurile, inclusiv problema depozitării deșeurilor radioactive, care pot rămâne periculoase timp de mii de ani. Aceasta ar putea crea o piață mai ospitalieră pentru țările care caută să exporte SMR-uri.

Cum stăm la moment

Dacă SMR-urile ajută la creșterea popularității energiei nucleare, acestea ar putea deveni un mod puternic de a aborda schimbările climatice. Energia nucleară, în general, nu emite carbon care încălzește planeta atunci când este utilizată și generează mai multă energie pe metru pătrat de utilizare a terenului decât orice combustibil fosil sau sursă regenerabilă, conform unei analize realizate de Our World in Data.

La discuțiile climatice COP28 din Dubai din decembrie, SUA a lansat un angajament de a tripla capacitatea nucleară globală, la care au aderat 25 de națiuni. Iar guvernul SUA a alocat 72 de milioane de dolari programului său internațional pentru SMR-uri, cunoscut sub numele de FIRST, pentru a oferi țărilor terțe un întreg set de instrumente - de la ateliere la studii de inginerie și fezabilitate. Pentru a achiziționa o flotă de SMR-uri fabricate în America.

Dar banii grei vin sub formă de împrumuturi de la instituții financiare de stat, cum ar fi Banca de Export-Import a SUA și Corporația Internațională de Finanțare a Dezvoltării, care au oferit 3 miliarde de dolari și respectiv 1 miliard de dolari.

Aceștia au mers către două SMR-uri în Polonia proiectate de GE Hitachi Nuclear Energy, un parteneriat americano-japonez cu sediul în Carolina de Nord.

SUA și companiile americane au succes în Asia de Sud-Est precum și în Europa Centrală și de Est, unde unele națiuni care depind de gazul rusesc încearcă să-și reducă dependența de națiunea din ce în ce mai ostilă a lui Vladimir Putin.

Combustibilul e al lor

Aceste eforturi ar putea amenința ambițiile Rusiei în străinătate. Rusia a construit sau proiectat deja centrale nucleare - de tip tradițional - pentru China, India, Bangladesh, Turcia, Slovacia, Egipt și Iran. Rusia curtează, de asemenea, țări cu vasul Akademik Lomonosov în Siberia: directorul general al companiei nucleare de stat ruse a spus anul trecut că zeci de țări și-au exprimat interesul pentru SMR-uri plutitoare fabricate în Rusia.

Rusia are un alt avantaj. Compania sa nucleară de stat furnizează aproape toată cererea mondială pentru combustibilul SMR . Adică, uraniul îmbogățit cunoscut sub numele de HALEU.

Dar SUA și Regatul Unit, printre alții, investesc în propria lor producție de combustibil acasă. Asta este esențial - două proiecte demonstrative SMR, unul de către X-energy în Texas și altul de către TerraPower a lui Bill Gates în Wyoming, au primit sprijin guvernamental pentru a fi operaționale până în 2028.

Vor avea nevoie de combustibil pentru a face acest lucru.

Avantajul Chinei

China nu construiește multe centrale nucleare în străinătate. Dar ca singura țară care are un SMR în funcțiune pe uscat, este într-o poziție bună. Poate câștiga o mare parte din piață.

Este foarte dificil pentru companiile americane să concureze cu țări precum Rusia și China. Ele au utilități de stat care nu trebuie să demonstreze că energia lor este economică.

"Furnizorii noștri nucleari concurează cu gazele naturale ieftine din SUA," a spus Kirsten Cutler, strateg principal pentru Inovarea Energiei Nucleare la Departamentul de Stat al SUA. "În străinătate, concurează cu entități susținute de autoritari care exercită multă presiune politică și oferă pachete complete."

Dar Cutler subliniază că acordurile nucleare creează relații de lungă durată cu alte țări.

"Cu cine vei avea acea relație? Țările recunosc riscurile de a lucra cu furnizori susținuți de regimuri autoritare și caută parteneri care să le consolideze independența și securitatea energetică," a spus Cutler. "Acestea sunt decizii foarte importante pe 50 până la 100 de ani și exact deea ce caută Statele Unite."

Se flexează mușchii diplomatici

În 2020, designul SMR al companiei NuScale din Oregon a fost primul din țară care a primit aprobare de reglementare. Dar în noiembrie 2023, compania a anunțat că renunță la un proiect demonstrativ în Idaho. Acesta ar fi putut inaugura următoarea generație de SMR-uri.

Costurile sale aproape s-au dublat. Ceea ce a însemnat că proiectul nu ar fi putut genera energie la un preț pe care oamenii să-l poată plăti.

La fel ca centralele nucleare de mari dimensiuni, principala problemă a NuScale a fost costurile ridicate. Materialele de construcție deja scumpe s-au combinat cu lanțurile de aprovizionare, inflația și ratele ridicate ale dobânzilor.

A fost o lovitură majoră pentru argumentul că SMR-urile ar fi mai ieftine.

Soluție absolută sau un dezastru colosal

"Cu siguranță, asta reduce entuziasmul în străinătate," a spus John Parsons. Important cercetător senior la MIT și economist financiar axat pe energia nucleară.

NuScale și-a exprimat încrederea că poate păstra și găsi alți clienți pentru energia sa, pe plan intern și în străinătate.

SUA încearcă, de asemenea, să-și flexeze mușchii în cercurile diplomatice pentru a câștiga această cursă.

Trimisul pentru climă al SUA, John Kerry, a fost printre cei mai vocali susținători ai energiei nucleare la summitul climatic COP28. Conform unei analize realizate de consultanța climatică InfluenceMap, SUA a fost singura țară străină care a făcut lobby pe lângă Uniunea Europeană pentru a include energia nucleară în lista oficială de surse de energie pe care blocul le consideră "verzi" și, prin urmare, eligibile pentru finanțare centrală. Departamentul de Stat a spus că nu comentează activitățile diplomatice când a fost întrebat să confirme lobby-ul.

Industria nucleară din SUA se luptă cu bugetele și termenele. Abordarea sa riguroasă a proiectelor ar putea avea unele avantaje.

Aliații europeni, de exemplu, au încredere în Comisia de Reglementare Nucleară a SUA. În special în standardele sale de siguranță, a spus Freed de la Third Way. Un SMR licențiat de NRC și construit în SUA primește de aprobare din partea altor țări, a adăugat el.

Mai ieftin, asta trebuie

Dar dacă SUA dorește cu adevărat să facă energia nucleară din SMR-uri mai viabilă din punct de vedere economic, va trebui să se uite la producția sa de combustibili fosili.

"Obiectivul aici este să producem energie electrică mai ieftină decât centralele pe cărbune și gaz," a spus Parsons. Aceste centrale pe combustibili fosili sunt "teribil de simple și ieftine de operat - doar că sunt murdare," a adăugat el.

Chiar dacă ar putea exista o creștere dramatică în industria SMR-urilor din SUA, va dura totuși ani pentru a se extinde. Probabil va dura până la sfârșitul acestui deceniu, a spus Mohammed Hamdaoui. El este vicepreședinte pentru energii regenerabile și energie la firma de cercetare Rystad Energy.

Și asta este o problemă. Consensul științific este că lumea trebuie să facă reduceri profunde și susținute ale poluării cu carbon.

"Nu văd să fie un jucător important în mixul energetic până în a doua parte a următorului deceniu," a spus Hamdaoui. "Va lua ceva timp."