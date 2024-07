Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 16 iulie 2024. Despre vitamine







16 iulie

Pe 16 iulie s-au născut Ginger Rogers, Ruben Blades, Ronald Amundsen, Andrea del Sarto, Gheorghe Cozorici, Dimitrie Anghel, Sergiu Adam.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Sf. Sfinţit Antinoghen cu cei 10 ucenici ai săi. Avudim şi Faust.

Tradiţional, în ”Kalendar”, Circovii de vară, Cercurile Mărinii, Ciurica. Începând din 15 (Chiric Şchiopul) sau 16 iulie, Circovii sunt spirite feminine, compozite, dar cu preponderenţă elemente de foc, care „ciuruiesc în bătaie” pe cei care nu ţin cele trei zile de interdicţii. Se poate specula că este o sărbătoare ce vine tocmai din matriarhat, femeile nu fac dragoste, ci război, adică ciomăgesc bărbaţii neascultători ai datinei.

Mircea Eliade spunea că Circovii sunt un fel de arhetip al sărbătorii amazoanelor, în plin miez al verii fecunde, sunt trei zile în care femeile se pot răzbuna libere pe bărbaţii „leneşi la muncă, beţivi şi neperformanţi în pat”. Un fel de #MeToo din antichitate.

"Evenimentul Zilei" din ziua de 16 iulie 1945 a fost, pe atunci, un secret de stat. Era atomică începea prin detonarea unei bombe atomice în New Mexico, în cadrul proiectului "Manhattan". Amintitul proiect a însemnat efortul fantastic a unui echipe de savanţi de primă mărime, majoritatea evrei, conduşi de Robert Oppenheimer, a peste 40 de companii private şi a 130.000 de oameni. Costul proiectului, reactualizat pentru valoarea de astăzi a fost de peste 30 miliarde dolari. S-a turnat un film, de Oscar, ”Oppenheimer” pe care îl consider destul de reușit, dar destul de departe de adevăr.

Mai există şi o altă variantă a acestui eveniment, "teoria conspiraţiei". Am tot amintit de ea. Poate, din nou, la anul...

Știați că aproape unu din doi oameni au deficit de cel puțin o vitamină esențială? Vitaminele joacă un rol crucial în menținerea unui organism sănătos, de la întărirea sistemului imunitar până la ajutarea la repararea celulară. Cu toate acestea, în ciuda importanței lor, multe persoane nu ajung la doza zilnică recomandată. Acest articol, din ”Ziggie Social” este aici pentru a face lumină asupra celor mai frecvente deficiențe de vitamine pe care ați putea să le treceți cu vederea. Veți afla despre rolurile pe care le joacă aceste vitamine, despre riscurile deficienței și despre cum să vă asigurați că obțineți suficient prin dietă sau suplimente. Să începem pentru a vă înarma cu cunoștințele de care aveți nevoie pentru a prelua controlul asupra sănătății dumneavoastră.

Rolul vitaminelor în corpul tău

Vitaminele sunt compuși organici de care organismul nostru are nevoie în cantități mici pentru a funcționa corect. Ele servesc ca co-factori esențiali pentru enzime, ajută în procesul de producere a energiei și sunt vitale pentru o multitudine de funcții biologice. De la a ajuta la absorbția mineralelor până la acționarea ca antioxidanți, vitaminele sunt indispensabile pentru menținerea sănătății. Cu toate acestea, corpul tău nu poate produce majoritatea vitaminelor, ceea ce înseamnă că trebuie să le obții din alimentație sau suplimente.

Înțelegerea rolului vitaminelor pune bazele pentru a înțelege gravitatea deficiențelor. Există două tipuri principale de vitamine: solubile în apă și solubile în grăsimi. Vitaminele solubile în apă, cum ar fi vitamina C și vitaminele din complexul B, sunt ușor absorbite și excretate de către organism, necesitând o reînnoire regulată. Vitaminele liposolubile, cum ar fi vitaminele A, D, E și K, sunt stocate în ficat și țesuturile grase și sunt utilizate după cum este necesar. O deficiență a oricăreia dintre aceste vitamine poate duce la o serie de probleme de sănătate, de la oboseală și imunitate slăbită până la afecțiuni mai severe, cum ar fi osteoporoza și anemia. Acestea fiind spuse, haideți să aruncăm o privire mai atentă la cele mai frecvente deficiențe de vitamine și la potențialele lor consecințe.

Vitamina D – Vitamina Soarelui

Vitamina D este unică printre vitamine ; o poți sintetiza în pielea ta când te expui la lumina Soarelui. Joacă un rol critic în absorbția calciului, sănătatea oaselor și funcționarea sistemului imunitar. În ciuda importanței sale, deficitul de vitamina D este răspândit, mai ales în regiunile cu expunere limitată la soare. Lipsa acestei vitamine poate duce la rahitism la copii și osteoporoză la adulți, printre alte probleme de sănătate.

Deci, cum vă puteți asigura că obțineți suficientă vitamina D? Lumina soarelui este cea mai naturală sursă, dar nu este întotdeauna accesibilă sau suficientă, mai ales în lunile de iarnă. Alimente precum peștele gras, produsele lactate îmbogățite și ouăle pot oferi o cantitate de vitamina D, dar este adesea dificil să satisfaceți cerințele zilnice numai prin dietă. Suplimentele sunt o opțiune viabilă, dar este esențial să consultați un furnizor de asistență medicală pentru doza corectă și să excludeți orice contraindicație.

Vitamina B12 – Boosterul de energie

Vitamina B12 este importantă atunci când vine vorba de producerea de energie și buna funcționare a sistemului nervos. Se găsește în principal în produsele de origine animală, făcându-i pe vegetarieni și vegani deosebit de sensibili la deficiență. Simptomele deficienței de B12 pot varia de la oboseală și slăbiciune până la afecțiuni mai severe, cum ar fi anemia și problemele neurologice.

Pentru a vă crește nivelul de B12, luați în considerare încorporarea mai multor produse de origine animală, cum ar fi carnea, peștele și lactatele, în dieta domniei voastre. Pentru cei care urmează o dietă pe bază de plante, sunt disponibile alimente fortificate și suplimente. Cu toate acestea, este esențial să rețineți că B12 este cel mai bine absorbită atunci când este luată împreună cu alte vitamine B, cum ar fi B6 și acidul folic. Ca întotdeauna, consultați un furnizor de asistență medicală pentru sfaturi personalizate, mai ales dacă aveți simptome de deficiență.

Vitamina C – Constructorul de imunitate

Vitamina C este renumită pentru rolul său în întărirea sistemului imunitar. Este un antioxidant puternic care luptă împotriva radicalilor liberi, ajută la absorbția fierului și promovează pielea sănătoasă, ajutând la producerea de colagen. În ciuda disponibilității sale pe scară largă în fructe și legume, deficiența de vitamina C nu este neobișnuită. Simptomele pot include oboseală, slăbiciune musculară și, în cazuri severe, scorbut - o boală caracterizată prin umflare, sângerare a gingiilor și dureri articulare.

Pentru a menține un nivel adecvat de vitamina C, urmărește să includă o varietate de fructe și legume în dieta ta. Citricele, căpșunile și ardeiul gras sunt surse excelente. Dacă vi se pare dificil să vă satisfaceți nevoile de vitamina C numai prin alimente, suplimentele sunt o opțiune. Cu toate acestea, respectarea dozei recomandate este esențială, deoarece vitamina C în exces poate duce la probleme digestive precum diaree și greață.

Fierul – Purtătorul de oxigen

Fierul este un mineral vital care joacă un rol semnificativ în transportul oxigenului în organism prin intermediul globulelor roșii. De asemenea, este crucial pentru producerea de energie și sinteza ADN-ului. Deficiența de fier este una dintre cele mai comune deficiențe nutriționale la nivel mondial și poate duce la anemie, o afecțiune caracterizată prin oboseală, slăbiciune și piele palidă. Femeile aflate la vârsta fertilă și vegetarienii sunt în special expuși riscului.

Pentru a aborda deficiența de fier, luați în considerare includerea mai multor alimente bogate în fier în dieta dumneavoastră. Carnea, carnea de pasăre și peștele sunt surse excelente de fier, care este ușor absorbit de organism. Sursele pe bază de plante, cum ar fi lintea, fasolea și cerealele fortificate oferă fier non-hem, care este mai puțin ușor absorbit, dar totuși benefic. Dacă bănuiți o deficiență de fier, consultați un furnizor de asistență medicală pentru un diagnostic adecvat și un plan de tratament, care poate include suplimente.

Folate – Producătorul de celule

Folatul (acidul folic) cunoscut și sub denumirea de Vitamina B9, este indispensabil pentru diviziunea celulară și sinteza ADN și ARN. Este deosebit de important în timpul sarcinii, deoarece o deficiență poate duce la defecte ale tubului neural la fătul în curs de dezvoltare. Simptomele deficienței de folat pot include oboseală, concentrare slabă și iritabilitate, făcându-l o preocupare pentru toată lumea, nu doar pentru viitoarele mame.

Pentru a vă asigura că obțineți suficient acid folic, concentrați-vă pe o dietă bogată în legume cu frunze verzi, leguminoase și cereale fortificate. Acidul folic, forma sintetică de acid folic, este disponibil și sub formă de supliment și este adesea recomandat femeilor însărcinate. Cu toate acestea, aportul excesiv poate masca o deficiență de vitamina B12, așa că este crucial să consultați un furnizor de asistență medicală pentru sfaturi personalizate.

Calciu – Constructorul de oase

Calciul este cel mai abundent mineral din corpul tău și este esențial pentru construirea și menținerea oaselor și dinților puternici. De asemenea, joacă un rol în funcția musculară, semnalizarea nervoasă și coagularea sângelui. În ciuda importanței sale, deficiența de calciu este frecventă și poate duce la oase slăbite, probleme dentare și, în cazuri severe, osteoporoză.

Produsele lactate sunt cele mai cunoscute surse de calciu, dar se găsesc și în legumele cu frunze verzi, nuci și laptele pe bază de plante. Dacă aveți intoleranță la lactoză sau preferați o dietă pe bază de plante, aceste alternative vă pot ajuta să vă satisfaceți nevoile de calciu. Suplimentele sunt o altă opțiune, dar trebuie utilizate cu prudență. Excesul de calciu poate duce la apariția pietrelor la rinichi și poate interfera cu absorbția altor minerale. Ca întotdeauna, consultați un furnizor de asistență medicală pentru o abordare adaptată nevoilor dumneavoastră de calciu.

Zincul – promotorul de creștere

Zincul este un oligoelement care este vital în numeroase funcții biologice, inclusiv creșterea, răspunsul imun și vindecarea rănilor. Este esențial pentru activitatea a peste 300 de enzime care ajută la metabolismul, digestia și funcția nervoasă. În ciuda importanței sale, deficiența de zinc nu este neobișnuită și poate duce la întârzierea creșterii, pierderea poftei de mâncare și la un sistem imunitar slăbit.

Pentru a asigura un aport adecvat de zinc, luați în considerare încorporarea alimentelor precum carnea, lactatele și nucile în dieta dvs. Sursele pe bază de plante, cum ar fi leguminoasele și cerealele integrale, conțin și zinc, dar într-o formă mai puțin biodisponibilă. Dacă sunteți îngrijorat de o potențială deficiență, sunt disponibile suplimente de zinc. Cu toate acestea, zincul excesiv poate interfera cu absorbția altor minerale esențiale, cum ar fi cuprul, deci este esențial să consultați un furnizor de asistență medicală pentru sfaturi personalizate.

Asigurați-vă că obțineți vitaminele de care aveți nevoie!

Calea către sănătatea maximă constă adesea în detaliile pe care le trecem cu vederea. Cum ar fi vitaminele și mineralele discutate astăzi. Aceasta nu este doar o poveste de avertizare despre deficiențe; este o invitație de a debloca energiile tale. Să fii mai rezistent și mai energic. Puterea de a-ți crește bunăstarea este la îndemână, necesitând adesea doar câteva ajustări simple. Nu vă mulțumiți doar să vă descurcați când ați putea să vă simțiți excelent. Consultați un furnizor de asistență medicală și efectuați schimbările alimentare sau suplimentele necesare pentru a vă umple golurile nutriționale. Profitați de această ocazie pentru a vă îmbogăți sănătatea.

Trebuie să subliniez că pentru seniori, poate începând chiar cu 60 de ani, vitaminele, suplimentele sunt obligatorii. Pentru toți. Metabolismul devine negativ și carențele de vitamine și principii vitale sunt întotdeauna prezente. Nu există excepții. Așa cel puțin este acum, în această epocă.

Dar, paradoxal, îmi plac vremurile actuale, pentru că le înțeleg ușor, în prostia lor sunt ușor previzibile. Chiar dacă scandalizează morala mic burgheză. Însă, simt nevoia refugiului în trecut, de exemplu la italo-disco, muzica lui Giorgio Moroder, are 84 de ani. L-am cunoscut acum 40 de ani pe italianul din Urtijëi, un creator genial și un om de excepție, erudit și rafinat. Și Discoteca Nepentha, din Torino. Poate și la seriale alb-negru, ”The Avengers” cu John Steed și Emma Peel. Este o legătură cu energiile tinereții. Atenție, în astral au apărut obstacole noi, este greu și periculos. Este ca bancul acela vechi. ”Ioane, ce bine era pe vremea lui Stalin!” ”Cum să fie bine, ne-au trimis în lagăr, la Canal!” ”Da, dar aveam 20 de ani!”

Astrologia studiază Timpul. Așa că nu o să fiți surprinși dacă vă spun, poate pentru a mia oară, că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 16 iulie 2024

BERBEC Astăzi poţi să îţi verifici legăturile sociale, vezi pe cine te poţi baza şi pe cine nu! Marte, bine aspectat, indică o zi pozitivă. Trebuie să obţii mediul favorabil pentru interesele tale. Poate la serviciu, la muncă trebuie să ţii locul celor plecaţi în vacanţă. Dacă este să accepţi noi raspunderi şi „sarcini multiple” asigură-te fie că este pe termen scurt, fie că primeşti bani în plus. Sau măcar o vorbă bună! Evita nerăbdarea şi graba, mai ales dimineaţa, când munceşti. Trebuie să faci mai mult efort în ceea ce priveşte colaborarea, spiritul de echipă. Însă, alianţele sunt bune daca poţi să le controlezi în mod eficient şi să-ţi îndeplineşti partea de obligaţii...

TAUR Treci printr-o perioadă mai calmă, liniştită, adică vrei să te relaxezi mai mult, acasă. Reducerea aceasta de activitate are influenţe bune asupra banilor. Nu ieşi în oraş = nu cheltuieşti! Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Dacă îţi respecţi propriile planuri şi dorinţe îţi creşte proporţional şi încrederea în forţele proprii, capacitatea de a prevala. O veste pare că este interesantă şi te poate influenţa. Nu te grăbi, ia informaţii suplimentare, vestea nu este de genul "primul venit, primul servit" are o importanţă strategică pentru tine. Nu forţa şi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afaceri cu active proprii, cu micile sau marile tale proprietăţi, astăzi nu este o zi favorabilă acestor tip de negustorii, pe un Mercur afectat.

GEMENI Ţine mobilul la îndemână, poţi primi o veste importantă pentru tine. Cu toate că nu te caracterizează, astăzi eşti prea rigid în gândire, fapte şi gesturi. E ceva trecător, mâine eşti ca nou! Mai pe seară trebuie să-ţi respecţi promisiunile făcute mai înainte, fie failiei, fie anturajului. Dacă este vorba de un film sau vreo distracţie, nici nu văd ce te-ar împiedica! Te îngrijorează în continuare un membru al familiei, sau un prieten, grav bolnav. Trebuie să ajuţi cât poţi, dar nu uita ceea ce era scris de acum şase mii de ani, cu cuneiforme, pe o tăbliţă de lut ars: "Destinul nu se cumpără cu bani!"

RAC Vibrezi de energie şi este greu să te relaxezi, să te linişteşti. Eşti pus la încercare de o situaţie seducătoare, dar fii credincios propriilor valori, drumului tău şi refuză cu hotărâre. Carisma ta este la maximum, aşa că poţi avea rezultate favorabile în tot ceea ce inseamna convingere şi cucerire. Sigur, dacă te interesează astăzi domeniul! Chiar dacă nu este ziua ta de naştere, poţi primi mici „cadouri” de la membrii familiei şi/sau de la prieteni. Dacă este ziua ta, poţi sărbători elegant la serviciu cu un tort de ciocolată cu nuci şi migdale reţeta Sanda Marin (Cecilia Maria Simionescu) şi şampanie dulce, bineînţeles frapată.

LEU Poţi miza pe intuiţie şi prima impresie ca norme călăuzitoare în discuţii şi negocieri. Ai unele îndoieli în privinţa unor colegi, care par nesiguri. Dar eşti rege în junglă, nu la serviciu! Revin nişte proiecte sau idei din trecutul mai mult sau mai putin îndepartat. Asta înseamnă că nu ai rezolvat problemele complet. O mică decepţie, dar care poate fi pe drumul unei mari realizări. După cum ştii, sau nu, un drum nu este niciodată drept şi o carieră nu este niciodată numai ascendentă, numai de succes. Sunt suişuri şi coborâşuri, dealuri şi văi. Teoria ondulatorie a lumii!

FECIOARĂ O zi nu prea grozavă. Trebuie să stai liniştit şi să aştepţi, la „umbră”, ca ziua să treacă în linişte şi fără necazuri. Amână pe mâine ce nu poţi rezolva azi, este o metodă verificată! Noi reguli, noi obiceiuri ţi se strecoara în casa si vor să patrundă şi în sufletul tau. Tu asculta vocea pământului, şoaptele moşilor şi stramoşilor. Acceptă numai ce-ţi convine… nu tot ce este nou este şi mai bun. Şi nu tot ce este vechi este expirat şi trebuie aruncat. Arta reuşitei în viaţă este o îmbinare de succes între nou şi vechi. Tu, care ai geniul detaliului şi expertiza analizei duse la infinit poţi realiza uşor reţeta care îţi trebuie. Trebuie doar să îndrăzneşti, să nu te laşi influenţat!

BALANŢĂ Este din ce în ce mai greu, dar aşa este când te apropii de un rezultat, de o finalizare. Astăzi încercă să nu te implici în nimic important, doar activitatea obişnuită, fără riscuri inutile! Ca să nu pierzi vremea degeaba, după cum spune vorba din popor, este bine să-ţi faci un plan amănunţit din timp. Te aşteaptă o perioada grea şi obositoare, sigur, dacă nu eşti deja în vacanţă! În plan sentimental, declaraţiile sau mărturisirile pe care le auzi azi trebuie luate cu rezervă, în inventar. Nu te bucura, sau întrista, prematur, viitorul este încă departe!

SCORPION Eşti într-o situaţie favorabilă şi în formă bună fizică şi psihică. Poţi să înaintezi în direcţia intereselor tale, eşti convingător şi vezi lucrurile în profunzimea şi complexitatea lor. Cine poate, adică are portofelul plin, poate da o petrecere la un local, aşa de marţi, în ciuda celor trei ceasuri rele de marți şi de ziua motanului Faust, că doar este ziua lui în calendar, că pe oameni nu prea i-am auzit pe aici să se recomande: "Bună, sunt Faust, cel cu pactul cu Diavolul!" Un motan îşi poate permite fel de fel de excentricităţi, inclusiv un pact cu Diavolul, că doar motanul are nouă vieţi!

SĂGETĂTOR Astăzi nu ezita, din comoditate sau convenţionalism, să discuţi cu anturajul sau familia ta, să clarifici foarte bine ce aştepţi de la ei în derularea intereselor tale, să obţii sprijinul lor! La serviciu, la muncă, eşti înclinat să dai sfaturi anturajului. Trebuie să controlezi fluxul gândirii ca să fii logic şi concis. Numai aşa poţi fi de ajutor. Nu pierde timpul, al tău şi al altora! Conjunctura astrologică indică o perioadă favorabilă, dar atenţie ce cumperi şi cât cheltuieşti. Negustoria nu prea este avantajată, pe un Mercur afectat.

CAPRICORN De astăzi, pe o conjunctură favorabilă, proiectele tale, interesele personale, sunt avantajate şi tu te comporţi foarte bine şi eşti apreciat. Un sfat bun ajunge la tine la momentul potrivit! De asemenea te poţi aştepta la noi cunoştiinţe, adică la domeniul aspectului social. Un eveniment sau un spectacol, poate, mai pe seară. Îţi place din nou să monopolizezi atenţia anturajului şi să intri într-un vortex de trăiri, sentimente şi evenimente din cele mai interesante. Nevoia ta permanentă de bani a făcut să te speteşti cu munca în ultima perioadă de timp. Odihnește-te astăzi mai mult, relaxează-te cum ştii mai bine, activ sau pasiv, ca să te poţi lupta cu greutăţile mâine!

VĂRSĂTOR Ai o reactivitate bună, un răspuns prompt, eşti spontan şi energic. Astăzi încerci să găseşti repede şi în timp real soluţii la blocajele şi obstacolele pe care le întâlneşti. Nu pleca la drum lung, în călătorii de afaceri, dacă este vorba de vacanţă este altceva! Se pare că astăzi poţi avea un randament foarte bun. Astăzi ai o mare putere de convingere, dacă eşti implicat în negocieri, sau tratative, nu renunţa aşa de uşor. Procedează cu serenitate şi încredere, nu ezita să foloseşti momentele favorabile. Pastreaza-ti speranţa, viata este frumoasa şi poţi să o faci şi placută pentru tine, ai această posibilitate!

PEŞTI Astăzi înregistrezi unele succese minore, dar eşti pe drumul cel bun. Ai tendinţa să generalizezi, să tragi concluzii şi învăţăminte, dar nu pierde timpul cu teoria, pe tine practica te omoară! Nu te implica în nimic important, doar activitatea obişnuită. Astazi te poti juca de-a “contabilul”. Ai de facut nu numai pasivul şi activul cheltuielilor tale cam paguboase din ultimul timp, dar şi al zilelor bune şi rele, al evenimentelor bune şi mai puţin plăcute. Nu te lăsa influenţat de ceea ce se discută sau de veştile negative de la televizor. Aşa sunt ei, nu se pot vindeca! Tu fii mai pragmatic şi vezi-ţi neabătut de drumul tău, de interesele tale şi ale familiei tale!