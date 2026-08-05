Curtea de Apel București a decis miercuri, 5 august, începerea judecății în dosarul în care fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, este trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA).

Instanța a respins toate cererile și excepțiile formulate de inculpați și a constatat legalitatea rechizitoriului, a probelor administrate și a actelor de urmărire penală.

Hotărârea marchează o etapă importantă într-unul dintre cele mai sensibile dosare instrumentate de DNA în ultimii ani, deschizând calea judecării pe fond a acuzațiilor formulate împotriva fostului șef operativ al Serviciului Român de Informații și a celorlalți inculpați.

În camera preliminară, judecătorii Curții de Apel București au analizat legalitatea sesizării instanței și a urmăririi penale. Potrivit minutei pronunțate pe 5 august, toate cererile și excepțiile formulate de Florian Coldea, Dumitru Dumbravă, Doru-Florel Trăilă și Dan-Victor Tocaci au fost respinse ca neîntemeiate.

Instanța a constatat competența Curții de Apel București de a judeca dosarul și a decis că rechizitoriul DNA din 26 iunie 2025 îndeplinește condițiile legale. În consecință, judecătorii au dispus începerea judecății în dosarul înregistrat sub numărul 4374/2/2025.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de trei zile de la comunicare.

Florian Coldea a fost trimis în judecată de DNA la 3 iulie 2025. Procurorii îl acuză, între altele, de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, complicitate la exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și spălare a banilor.

Potrivit rechizitoriului, acuzațiile vizează presupuse fapte comise în legătură cu dosarele care îi privesc pe oamenii de afaceri Hideg Robertino Cătălin și Filip Robert Dinu.

DNA susține că activitatea grupului ar fi urmărit influențarea unor proceduri judiciare și furnizarea unor servicii de consultanță juridică desfășurate fără respectarea prevederilor legale.

În același dosar au fost trimiși în judecată și fostul general SRI Dumitru Dumbravă, avocatul Doru-Florel Trăilă și Dan-Victor Tocaci.

Conform rechizitoriului DNA, Dumitru Dumbravă este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și spălare a banilor.

Avocatul Doru-Florel Trăilă este judecat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, complicitate la exercitarea fără drept a unei profesii și spălare a banilor.

În ceea ce îl privește pe Dan-Victor Tocaci, procurorii îl acuză de aderare la grupul infracțional organizat și complicitate la trafic de influență.

Toți inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Prin încheierea pronunțată miercuri, Curtea de Apel București a închis etapa camerei preliminare și a deschis faza de judecată pe fond.

În această etapă vor fi analizate probele administrate de procurori și susținerile apărării, urmând ca instanța să stabilească dacă acuzațiile formulate de DNA se confirmă sau nu.

Între timp, anchetatorii continuă cercetările într-un dosar distinct, denumit în spațiul public „Coldea 2”. De asemenea, fostul procuror-șef al DNA, Marius Voineag, declara anterior într-un interviu pentru Mediafax că dosarul Coldea a fost „o cauză greu de gestionat”, subliniind că instituția își susține rechizitoriul.