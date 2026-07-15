Jurnalistul Victor Ciutacu lansează acuzații grele privind situația fără precedent de la Palatul Victoria, unde Ilie Bolojan continuă să ocupe funcția de premier, deși a fost demis legal de Parlament în urmă cu două luni și jumătate.

Potrivit unui material video al lui Ciutacu, rezistența premierului demis nu este doar rezultatul slăbiciunii PSD sau a Președintelui. Ci opera unui „sistem” extrem de bine organizat și finanțat.

Un sistem care operează cu ferme de boții și manipularea algoritmilor Facebook și TikTok, prin intermediul unui personaj, pe care jurnalistul Silviu Mănăstire l-a identificat ca fiind Lucian Despoiu.

Într-o analiză dură a scenei politice actuale, Victor Ciutacu demontează mitul sprijinului popular spontan de care s-ar bucura Ilie Bolojan, explicând că imaginea sa de „mare reformator” este rezultatul unei campanii de propagandă online plătite cu sume gigantice.

Jurnalistul atrage atenția că banii pentru uriașa campanie de PR nu provin de la Partidul Național Liberal, pe care îl descrie drept „în faliment” strict economic.

„Din ce bani credeți că se achită uriașa campanie de PR online? Din conturile partidului sigur nu, că-s blocate de după cheltuielile faraonice angajate și neplătite în campaniile electorale. Strict economic, PNL e în faliment. Cu toate astea (...) cineva pune banii și are și mecanismul de împrăștiere eficientă a lor”, a declarant Ciutacu.

Potrivit acestuia, actorii care se ocupă în prezent de imaginea lui Ilie Bolojan sunt aceiași care, în trecut, au asigurat propaganda pentru Traian Băsescu, Klaus Iohannis și, inițial, pentru Nicușor Dan. În cazul Președintelui, până când acesta din urmă a fost transformat în „dușmanul colectiv al poporului”.

Victor Ciutacu a scos în evidență și un alt aspect controversat: imunitatea aparentă a lui Bolojan în fața oricăror scandaluri publice. Jurnalistul susține că orice problemă gravă care ar însemna distrugerea carierei politice pentru alți lideri, în cazul lui Bolojan este ștearsă peste noapte de o „mână nevăzută”.

„Nu e nici un miracol în spate. E un sistem. Care lucrează și după ce, oficial, a fost scos de la butoane. Fiindcă știe cum, fiindcă are cu ce și fiindcă d-aia există pe piață”, explică realizatorul TV.

În finalul declarației sale video, Victor Ciutacu indică direct spre o legătură între premierul demis și fostul prim-adjunct al SRI: „Vorba celebrei provocări online: spune-mi că-l ai pe Florian Coldea în spate fără să pronunți numele Florian Coldea…”, concluzionează jurnalistul, sugerând că gruparea coordonată de Coldea este adevăratul scut al lui Ilie Bolojan.