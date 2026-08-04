Politica

Un primar îl sfidează pe Bolojan: „Aerul condiționat e stricat, iar iluminatul public nu va fi închis. Nu am ce măsuri să iau”

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Un primar îl sfidează pe Bolojan: „Aerul condiționat e stricat, iar iluminatul public nu va fi închis. Nu am ce măsuri să iau”Sursa foto: Wikipedia
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Din cuprinsul articolului

Primarul municipiuluiBistrița, Gabriel Lazany, a anunțat că nu va opri și nici nu va reduce iluminatul public în timpul stării de alertă la nivel național instituită pe fondul crizei energetice. Edilul susține că siguranța cetățenilor este prioritară și că măsurile solicitate de Ilie Bolojan nu pot fi aplicate în cazul municipiului.

Primarul Bistriței: „Iluminatul public nu va fi închis”

Într-o conferință de presă susținută marți, Gabriel Lazany a declarat că administrația locală nu intenționează să oprească sau să reducă intensitatea iluminatului public, în ciuda apelurilor la economisirea energiei lansate în contextul stării de alertă.

„Nu funcţionează aerul condiţionat - e stricat, nu pentru că l-am oprit - şi nu putem cumpăra pe 'ordonanţa trenuleţ' aer condiţionat. De doi ani de zile, nu funcţionează aerul condiţionat. Iluminat arhitectural avem numai la clădirea primăriei, iar becurile alea pe care le vedeţi sunt maxim 100 W, deci nu se face nicio economie. Nu am ce măsuri să iau. Ce să fac, să opresc iluminatul public? Cum să îl reduc în intensitate, că doar nu e cu potenţiometru? Sunt numite părţi cu telegestiune, dar cu telegestiuni nu poţi opri intensitatea”, a afirmat edilul.

Primarul a explicat că sistemul de climatizare din clădirea Primăriei Bistrița este defect de aproximativ doi ani și că instituția nu poate achiziționa unul nou din cauza restricțiilor bugetare. În ceea ce privește iluminatul arhitectural al clădirii, acesta consideră că oprirea lui ar genera economii nesemnificative.

„Nu îmi permit să fac rabat la siguranța cetățeanului”

Gabriel Lazany a declarat că nu poate accepta reducerea iluminatului public doar pentru a face economii, deoarece acest lucru ar afecta siguranța locuitorilor.

Bolojan

Ilie Bolojan. Sursa foto: INQUAM/George Călin

„Sunt lucruri pe care, la primărie, nu le poţi pune în practică, adică iluminatul public ori îl avem, ori nu îl avem. Ne gândim la siguranţa cetăţeanului sau ne gândim să facem...? Sunt lucruri unde poţi face economie: da, dacă era aer condiţionat, îl puteam închide, pentru că ţinea de confortul personal al funcţionarilor, dar noi nu avem aer condiţionat. Iar eu, ca primar, nu îmi permit să fac rabat la siguranţa cetăţeanului pentru că a dat premierul un comunicat, să închidem iluminatul public. Iluminatul public nu va fi închis”, a spus acesta.

Răspuns ironic despre autobuzele electrice

Întrebat dacă va respecta recomandarea ca autobuzele electrice să nu mai fie încărcate în orele de vârf, primarul a răspuns ironic:

„O să le încărcăm ziua, ca să circulăm noaptea.”

Municipiul Bistrița, reședința județului Bistrița-Năsăud, are peste 90.000 de locuitori și concentrează aproximativ o treime din populația județului.

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