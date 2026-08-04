Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul pregătește o hotărâre prin care va putea limita temporar consumul marilor companii în orele de vârf, dacă măsurile voluntare de economisire nu vor fi suficiente. Anunțul a fost făcut după trei ședințe dedicate situației din sistemul energetic, funcționării Centralei de la Cernavodă și aprovizionării cu carburanți.

Ilie Bolojan a precizat că Executivul va adopta în zilele următoare o hotărâre de guvern care va pune în aplicare mecanismul prevăzut de lege pentru situațiile în care reducerea voluntară a consumului nu este suficientă pentru acoperirea necesarului de energie în orele de vârf.

„În zilele următoare vom adopta o hotărâre de guvern care pune în aplicare mecanismul prevăzut de lege pentru situațiile în care reducerea voluntară a consumului nu este suficientă pentru acoperirea necesarului de energie în orele de vârf. Marile companii consumatoare ar putea fi notificate cu 24 de ore înainte cu privire la limitarea temporară a consumului, în funcție de specificul activității și de posibilitățile Sistemului Energetic Național. Este un mecanism de rezervă, pe care îl pregătim pentru a fi folosit doar dacă situația o va impune”, a transmis premierul interimar.

Bolojan a arătat că prima ședință de lucru a fost dedicată situației de la Centrala Nucleară Cernavodă, afectată de scăderea debitului Dunării.

„Prima ședință a vizat situația de la Cernavodă, în contextul scăderii debitului Dunării. Lucrările de dragare și de derocare continuă, iar în perioada următoare urmează să fie realizată operațiunea de scufundare a barjelor, imediat ce toate condițiile tehnice vor fi îndeplinite. Obiectivul nostru este să prelungim funcționarea Unității 2 a centralei, deoarece fiecare zi de operare înseamnă un plus de energie pentru Sistemul Energetic Național. Nivelul apei la Cernavodă nu a mai scăzut. Este un semnal bun, dar situația rămâne dificilă și continuăm toate măsurile pentru a menține grupul în funcțiune cât mai mult”, a precizat Bolojan.

În cadrul celei de-a doua ședințe, Guvernul a analizat situația aprovizionării cu combustibil.

„Am analizat apoi situația aprovizionării cu combustibil. Datele arată că situația s-a îmbunătățit. Rafinăria OMV procesează la capacitate maximă, iar Petromidia funcționează la aproximativ 85% din capacitate și este așteptată să revină la un regim normal de funcționare până la finalul săptămânii. În acest moment, nu anticipăm probleme privind aprovizionarea cu combustibil pentru populație, agricultură și transportatori”, a transmis premierul.

Ultima ședință a fost dedicată măsurilor pentru menținerea echilibrului în Sistemul Energetic Național și accelerării investițiilor.

„În ultima ședință am discutat cu principalii furnizori de energie despre măsurile necesare pentru menținerea echilibrului în sistem. Am analizat soluții pentru asigurarea lichidității în piață, prin plata sumelor restante din schema de compensare, precum și colaborarea cu Transelectrica pentru identificarea unor măsuri de reducere voluntară a consumului în rândul marilor consumatori. Totodată, am convenit cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei să accelereze emiterea tuturor documentelor necesare pentru proiectele aflate într-un stadiu avansat, astfel încât noile capacități de producție să poată fi puse în funcțiune cât mai rapid”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul interimar le-a mulțumit cetățenilor și companiilor care au răspuns apelului autorităților de a reduce consumul de energie.

„Mulțumesc tuturor cetățenilor și companiilor care răspund apelului de a reduce consumul de energie în aceste zile. Fiecare măsură de economisire contribuie la diminuarea presiunii asupra sistemului energetic”, a transmis acesta.