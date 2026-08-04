Municipiul Baia Mare a redus cu aproximativ 60% consumul de energie pentru iluminatul stradal în zonele modernizate, după înlocuirea corpurilor clasice cu lămpi LED și introducerea unui sistem de telegestiune. Autoritățile locale spun că investițiile vor continua și în alte cartiere ale orașului.

Viceprimarul municipiului Baia Mare, Ionuț Pîrvu, a explicat că Primăria aplică de aproximativ patru ani măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică, prin modernizarea iluminatului public.

„Investițiile au acoperit zone importante ale municipiului, inclusiv marile bulevarde, Centrul Istoric și pistele de biciclete de pe malurile râului Săsar. În zonele modernizate, puterea instalată a corpurilor de iluminat a fost redusă cu aproximativ 60%. Mai mult, sistemele de telegestiune montate la punctele de aprindere permit reglarea intensității luminii în funcție de intervalul orar și de necesarul real, contribuind astfel la economisirea energiei, fără a afecta siguranța cetățenilor”, a declarat viceprimarul Ionuț Pîrvu, pentru Agerpres.

Reprezentantul Primăriei a precizat că administrația locală pregătește o nouă etapă de modernizare a iluminatului public, care va include alte aproximativ 50 de locații din municipiu.

„Avem în pregătire și o nouă etapă de extindere a iluminatului cu tehnologie LED în aproximativ 50 de locații din municipiul Baia Mare, stabilite inclusiv pe baza solicitărilor primite de la băimăreni”, a spus Ionuț Pîrvu.

Modernizarea sistemului de iluminat public a început în anul 2021, în urma unei investiții de aproximativ 2,2 milioane de euro.

În cadrul proiectului au fost montate 2.807 corpuri de iluminat stradal cu tehnologie LED, iar întregul sistem este administrat prin telegestiune, ceea ce permite reglarea iluminatului în funcție de necesități și contribuie la reducerea consumului de energie electrică.