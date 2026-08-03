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Dan Andronic, despre luminile tăiate la MAI: Bolojan intră în casă cu lumina stinsă. Ce ne mai așteaptă

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Dan Andronic, despre luminile tăiate la MAI: Bolojan intră în casă cu lumina stinsă. Ce ne mai așteaptăsursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Pus pe tăieri în stânga și în dreapta, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, azi, că încep economiile la energie și în instituțiile centrale. Un exemplu este sediul MAI. Jurnalistul Dan Andronic a publicat un mesaj și două poze. Prima, în care ministerul este luminat în exterior. A doua, în care luminile sunt stinse.

Dan Andronic, despre luminile tăiate la MAI: Bolojan intră în casă cu linia stinsă. Ce ne mai așteaptă

„Bolojan intră în casă cu lumina stinsă. La MAI s-au tăiat luminile de exterior. Ce ne mai așteaptă? TVR , program de la 20.00 la 22.00. Aici ar fi adevarata economie. Două poze de la MAI, înainte și după guvernul Bolofritz”, a scris Andronic. Care a făcut referire la economiile „la sânge” făcute în anii '80 de Nicolae Ceaușescu. Printre multe alte privațiuni, românii transformaseră televizoarele în obiecte pe care țineau vaze sau mileuri, pentru că programul se rezuma la două ore. La bază stătea economisirea energiei electrice.

Un discurs din vremuri ce păreau a fi de mult timp apuse

Azi, premierul a stârnit românilor un fior, în plină caniculă, prin discursul axat pe economii la energie.
„Începând din această săptămână veți vedea efectele în instituțiile care țin de Guvern. Ca să intervii într-o anumită zonă, să nu mai funcționezi decât parțial aparatele de aer condiționat sau sistemul de iluminat arhitectural, este nevoie de cel puțin 24 de ore pentru ca echipele să facă reglajele necesare”, a declarat premierul.

sursa: Facebook

Acesta a explicat că între anunțarea măsurilor și aplicarea lor există în mod obișnuit o perioadă de două până la trei zile, necesară pentru organizare și pentru intervențiile tehnice realizate de personal specializat.

Ce face cu propriul birou

Întrebat despre propriul birou, Ilie Bolojan a spus că, de regulă, ajunge foarte târziu la Palatul Victoria și nu utilizează sistemul de climatizare.

„În general ajung foarte târziu, uneori pe la 10-11 și nu mai e timp de stat cu becurile aprinse, iar sistemul de aer condiționat nu funcționează la mine”, a afirmat premierul.

Declarația vine în contextul în care Guvernul încearcă să reducă consumul de energie în instituțiile publice și să transmită un semnal privind aplicarea măsurilor inclusiv la nivelul aparatului guvernamental.

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