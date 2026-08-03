Pus pe tăieri în stânga și în dreapta, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, azi, că încep economiile la energie și în instituțiile centrale. Un exemplu este sediul MAI. Jurnalistul Dan Andronic a publicat un mesaj și două poze. Prima, în care ministerul este luminat în exterior. A doua, în care luminile sunt stinse.

„Bolojan intră în casă cu lumina stinsă. La MAI s-au tăiat luminile de exterior. Ce ne mai așteaptă? TVR , program de la 20.00 la 22.00. Aici ar fi adevarata economie. Două poze de la MAI, înainte și după guvernul Bolofritz”, a scris Andronic. Care a făcut referire la economiile „la sânge” făcute în anii '80 de Nicolae Ceaușescu . Printre multe alte privațiuni, românii transformaseră televizoarele în obiecte pe care țineau vaze sau mileuri, pentru că programul se rezuma la două ore. La bază stătea economisirea energiei electrice.

Azi, premierul a stârnit românilor un fior, în plină caniculă, prin discursul axat pe economii la energie.

„Începând din această săptămână veți vedea efectele în instituțiile care țin de Guvern. Ca să intervii într-o anumită zonă, să nu mai funcționezi decât parțial aparatele de aer condiționat sau sistemul de iluminat arhitectural, este nevoie de cel puțin 24 de ore pentru ca echipele să facă reglajele necesare”, a declarat premierul.