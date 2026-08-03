Dan Andronic, despre luminile tăiate la MAI: Bolojan intră în casă cu lumina stinsă. Ce ne mai așteaptă
- Nicolae Comănescu
- 3 august 2026, 22:20
Pus pe tăieri în stânga și în dreapta, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, azi, că încep economiile la energie și în instituțiile centrale. Un exemplu este sediul MAI. Jurnalistul Dan Andronic a publicat un mesaj și două poze. Prima, în care ministerul este luminat în exterior. A doua, în care luminile sunt stinse.
Dan Andronic, despre luminile tăiate la MAI: Bolojan intră în casă cu linia stinsă. Ce ne mai așteaptă
Un discurs din vremuri ce păreau a fi de mult timp apuse
Acesta a explicat că între anunțarea măsurilor și aplicarea lor există în mod obișnuit o perioadă de două până la trei zile, necesară pentru organizare și pentru intervențiile tehnice realizate de personal specializat.
Ce face cu propriul birou
Întrebat despre propriul birou, Ilie Bolojan a spus că, de regulă, ajunge foarte târziu la Palatul Victoria și nu utilizează sistemul de climatizare.
„În general ajung foarte târziu, uneori pe la 10-11 și nu mai e timp de stat cu becurile aprinse, iar sistemul de aer condiționat nu funcționează la mine”, a afirmat premierul.
Declarația vine în contextul în care Guvernul încearcă să reducă consumul de energie în instituțiile publice și să transmită un semnal privind aplicarea măsurilor inclusiv la nivelul aparatului guvernamental.