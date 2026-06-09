Criza la TVR, continuă. Schimbări drastice în grilă, dar audiențele rămân foarte mici

Televiziunea Română se află într-un moment de cotitură. În ciuda eforturilor susținute de a revitaliza programele și de a atrage publicul prin modificări strategice în grila de primăvară, audiențele postului public continuă să se confrunte cu dificultăți majore. De a le citi...

Mai mult, măsurile de restructurare au dus deja la decizii radicale, inclusiv închiderea unui canal TV care aducea bani (TVR Folclor) și reorganizarea drastică a unor direcții interne. Poate că au efect financiar, dar în zona creșterii interesului public au parte doar de recul. Și stârnesc nemulțumirea celor 2000 de angajați.

Începând cu luna martie 2026, TVR a încercat să impună o dinamică, în special în zona știrilor. Numai că mutarea „Telejurnalului” s-a dovedit un dezastru în materie de audiențe.

Principalul buletin de știri al TVR 1 a fost mutat de la ora 20.00 la ora 19:00, sub prezentarea lui Mihai Rădulescu, într-o încercare de a ataca direct intervalul prime-time.

Adică la concurență cu ProTV, Antena 1, Kanal D.

Rezultat: Audiențele sunt sub cel dinainte, care făcea un rating de peste un punct. Acum începe cu zero...

Vlad Craioveanu și Dragoș Mușat (Tetelu): Aceștia formează una dintre echipele principale ale podcastului „Dezacorduri de pace”, aducând un amestec de umor, ironie și spirit critic, spune TVR. Audiențe mici.

Dragoș Pătraru, prezentat de TVR ca fiind “cunoscut pentru stilul său incisiv de la „Starea Nației”, a fost cooptat în acest format de dezbatere, “aducând perspectiva sa de stânga în confruntări directe de idei”. Rezultat sub așteptări.

Valeriu Nicolae, activist și analist, în formula de dezbatere alături de Pătraru, cu perspective de centru-dreapta. Dreapta, identică cu stânga lui Pătraru.

Dana Chera și Monica Ghiurco, cele două jurnaliste consacrate au preluat o altă formulă a dezbaterilor de seară, axându-se pe o analiză mai profundă a actualității, dar cu rezultate mici. Păcat, chiar fac o emisiune bună...

TVR 2. În luna mai, în zona de prime-time, a înregistrat o creștere a audienței, urcând de la 67.063 de telespectatori în aprilie la 75.540 în mai. Această evoluție a ajutat postul să urce în clasamentul general, ocupând locul 14 în luna mai, scrie paginademedia

TVR 1. Postul principal al televiziunii publice, în același prime-time, a avut o evoluție staționară, cu o creștere marginală de aproximativ 2.000 de telespectatori, de la 63.660 în aprilie la 65.690 în mai. În ciuda acestui ușor plus, TVR 1 a coborât în clasamentul general, de pe locul 16 pe locul 17, în funcție de restul competiției, semn că restul canalelor TV au avut dinamici mai agresive.

Cifrele reflectă dificultatea TVR de a concura cu marile televiziuni comerciale. În timp ce televiziunile de știri precum România TV au reușit să capitalizeze de pe urma crizei politice, căderea guvernului Bolojan, TVR 1 a înregistrat oscilații, reușind doar creșteri modeste în luna mai comparativ cu aprilie.

Plătim anual 100 de milioane de euro. Pentru o audiență de câteva zeci de mii de persoane. Un exemplu de eșec managerial, moștenit din administrația anterioară.

În contextul unei piețe TV în care românii par să migreze din ce în ce mai mult către consumul digital sau către alte platforme, TVR se află în fața unei provocări existențiale: cum să-și justifice misiunea publică într-o eră în care audiența tradițională este în continuă scădere.

Sindicatul MediaSind a criticat public aceste decizii, acuzând administrația de lipsă de viziune și de faptul că „migrarea către mediul online nu este automată” pentru publicul fidel al postului public, sugerând că televiziunea riscă să piardă segmente întregi de telespectatori prin simpla desființare a unor canale specializate.

Rămâne de văzut dacă noile formate și reorganizarea administrativă vor reuși, în a doua jumătate a anului 2026, să oprească declinul și să ofere TVR o poziție mai solidă în preferințele românilor.