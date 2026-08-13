Sprijinul militar oferit Ucrainei a înregistrat o creştere semnificativă în cursul lunii iunie, atingând cel mai înalt nivel de la momentul în care Statele Unite au oprit finanţarea. Cu toate acestea, estimările pe termen lung realizate de Institutul german de cercetare Kiel indică menţinerea unei tendinţe generale de stagnare a resurselor alocate, conform AFP.

Sumele alocate de aliaţi pentru susţinerea armatei ucrainene au urcat la 7,2 miliarde de euro în iunie. Această valoare reprezintă cel mai ridicat prag lunar înregistrat de la nivelul de 9,04 miliarde de euro atins în aprilie 2024, înainte de sistarea finanţării americane din februarie 2025.

Datele centralizate de Institutul Kiel, care monitorizează sprijinul militar, financiar şi umanitar asumat şi livrat Ucrainei de la declanşarea invaziei ruse din februarie 2022, arată că evoluţia din iunie reprezintă a treia cea mai mare creştere lunară de la începutul conflictului.

Această majorare a fost generată în principal de un nou pachet financiar acordat de instituţiile europene, care a ridicat la 4,3 miliarde de euro valoarea sprijinului militar oferit în lunile mai şi iunie. Pentru perioada 2026-2027, Uniunea Europeană a aprobat un împrumut total de 90 de miliarde de euro, destinat susţinerii efortului de război şi menţinerii funcţionării instituţiilor de stat din Ucraina.

„Deblocarea rapidă a împrumutului a trimis un semnal pozitiv Ucrainei”, a comentat Taro Nishikawa, un responsabil al Institutului Kiel.

Pe lângă împrumutul comunitar, mai multe ţări europene au suplimentat asistenţa militară directă. Germania a contribuit cu 700 de milioane de euro, Danemarca a alocat 600 de milioane de euro, iar Ţările de Jos au direcţionat 500 de milioane de euro către armata ucraineană.

În ciuda acestor pachete financiare consistente, media pe termen lung a fondurilor oferite Kievului rămâne inferioară perioadei anterioare deciziei preşedintelui american Donald Trump de a opri asistenţa directă. Înainte de februarie 2025, volumul mediu lunar al sprijinului militar se ridica la 3,46 miliarde de euro, în timp ce ulterior această medie a scăzut la 2,94 miliarde de euro.

Militarii ucraineni continuă să depindă de echipamentele de provenienţă americană, chiar dacă Washingtonul nu mai asigură o finanţare directă. Statele europene achiziţionează într-o proporţie tot mai mare tehnică militară de la companii americane din sectorul apărării şi preiau livrări din stocurile existente ale armatei SUA.

„SUA rămân un furnizor esenţial de sisteme de apărare precum Patriot, pentru care Europa dispune deocamdată doar de alternative limitate”, a subliniat Federico Mellace, analist al Institutului.

„Pe termen lung, întrebarea esenţială va fi dacă Europa poate să dezvolte şi să producă înlocuitori fiabili pentru principalele sisteme de apărare americane şi dacă îşi poate reduce treptat dependenţa”, a adăugat acelaşi expert.