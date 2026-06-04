Germania susține o inițiativă de modificare a cadrului legislativ de la nivelul Uniunii Europene, prin care se urmărește excluderea bărbaților ucraineni cu vârstă mobilizabilă din programul de protecție temporară. Anunțul a fost făcut de ministrul de interne Alexander Dobrindt, înaintea unei întâlniri oficiale cu omologii săi din comunitatea europeană, desfășurată la Luxemburg, conform dpa.

Oficialul de la Berlin a explicat că autoritățile germane își doresc o prelungire a directivei ce vizează protecția temporară, însă există rezerve serioase cu privire la oportunitatea ca de acest sistem să mai beneficieze și cetățenii ucraineni care pot fi încorporați în armată.

Pozițiile exprimate de statele membre pe marginea acestei problematici nu au fost complet convergente până în prezent. Totuși, reprezentantul Germaniei s-a arătat optimist în privința obținerii unui consens în viitorul apropiat.

„Cu toate acestea, sunt foarte încrezător că putem ajunge la o soluţie care să se îndrepte în această direcţie, chiar dacă detaliile încă nu au fost discutate pe deplin", a adăugat ministrul german.

În prezent, cetățenii care fug din calea conflictului din Ucraina primesc acces pe teritoriul Uniunii Europene în baza unui mecanism special. Această directivă elimină obligativitatea ca solicitările lor de azil să fie analizate în mod individual, oferindu-le un statut juridic rapid și simplificat.

Conform datelor obținute de agenția de presă dpa, miniștrii de interne europeni analizează în acest moment două variante de lucru distincte. Prima opțiune vizează prelungirea cu încă un an a actualului sistem de protecție, care are valabilitate până la data de 4 martie 2027, aplicabilă tuturor categoriilor de refugiați. A doua variantă prevede extinderea programului, dar cu aplicarea unei excepții clare: eliminarea din acest mecanism a bărbaților ucraineni cu vârste cuprinse între 23 și 60 de ani.

Modificarea de strategie vine pe fondul unei dinamici demografice în schimbare în ceea ce privește persoanele care trec granițele Uniunii Europene.

„Am constatat că, în ultimele luni, a crescut şi afluxul de persoane de vârstă mobilizabilă. Trebuie să ne ocupăm de acest aspect”, a mai spus demnitarul german.

Alexander Dobrindt a ținut totuși să precizeze că o eventuală adoptare a acestei măsuri restrictive nu înseamnă blocarea totală a accesului la protecție. Potrivit oficialului, acest lucru nu exclude, desigur, aplicarea procedurii normale de azil în astfel de cazuri, situație în care dosarele și motivele invocate vor fi evaluate individual de către autorități.