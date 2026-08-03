Mișcarea diplomatică pregătită de la Kiev devine oficială. Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a semnat decretul prin care reprezentanta diplomatică a țării la Washington este retrasă din post. Decizia era preconizată încă din perioada remanierii de guvern din vară și vine într-un moment critic, în care administrația ucraineană solicită sprijin suplimentar din partea partenerilor americani pentru furnizarea de sisteme antiaeriene Patriot, conform Reuters.

Schimbarea de la vârful reprezentanței diplomatice a fost confirmată prin canalele oficiale ale administrației prezidențiale de la Kiev, unde a fost postat documentul de eliberare din funcție.

„Revocarea Olhăi Stefanişina din funcţia de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Ucrainei în Statele Unite”, se arată într-un decret publicat pe site-ul preşedinţiei ucrainene.

Retragerea din funcție urmează unor precizări făcute chiar de fostul diplomat în fața presei, după ce în spațiul public din Ucraina apăruseră mai multe informații despre o posibilă plecare de la Washington. Mandatul acesteia s-a încheiat la doar un an de la preluare, pe fondul dorinței de a clarifica anumite suspiciuni legate de declarațiile de avere.

Într-o postare pe Facebook, ea descrie măsura drept o "decizie personală, motivată de circumstanţe personale" şi publică scrisoarea prin care solicită eliberarea din funcţie.

În ciuda contextului complicat, mandatul la Washington este evaluat pozitiv din perspectiva sprijinului militar obținut într-un climat politic dificil.

Ambasadoarea îşi exprimă totodată mândria de a fi contribuit la "sporirea livrărilor de armament din SUA şi de a fi menţinut acest sprijin exact când climatul politic de la Washington evolua în defavoarea" Ucrainei.

Postul de ambasador în Statele Unite ale Americii rămâne una dintre cele mai importante poziții pentru arhitectura de apărare a Ucrainei. Menținerea fluxului de echipamente militare, furnizarea de muniție și cooperarea pe linia serviciilor de informații depind direct de activitatea acestei ambasade.

În cadrul unei întrevederi recente desfășurate la Kiev cu reprezentanții diplomatici ucraineni, șeful statului le-a cerut acestora rezultate concrete pentru pregătirea sezonului rece și asigurarea resurselor necesare pe front.

„Fiecare ambasador trebuie să obţină armament pentru Ucraina.” În ciuda semnării decretului și a presiunii de timp legate de obținerea de ajutoare militare, administrația de la Kiev nu a comunicat deocamdată numele persoanei care va prelua conducerea misiunii diplomatice din Statele Unite.