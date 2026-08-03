Lucrările de restaurare a Castelului Corvinilor din Hunedoara se apropie de final și vor fi încheiate până la 31 august, după investiții totale de 11,6 milioane de euro realizate prin două proiecte cu finanțare nerambursabilă.

Odată cu finalizarea acestora, vizitatorii vor avea acces în noi zone ale monumentului, iar autoritățile locale spun că va fi încheiată prima restaurare integrală a castelului din ultimii peste 100 de ani.

Proiectul este considerat unul dintre cele mai importante pentru patrimoniul istoric din România, atât prin amploarea investițiilor, cât și prin valoarea culturală a Castelului Corvinilor, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din țară.

Potrivit primarului municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august, moment în care administrația locală va putea anunța încheierea primei restaurări integrale a Castelului Corvinilor după cea desfășurată în perioada 1868–1914.

Prima etapă a proiectului a fost finanțată prin Programul Operațional Regional și a avut o valoare de aproximativ 5 milioane de euro, fiind implementată între 2018 și 2023. Ulterior, Primăria Hunedoara a obținut o nouă finanțare de aproximativ 6,6 milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ceea ce a permis continuarea restaurării întregului ansamblu medieval.

Printre cele mai importante intervenții se numără reabilitarea completă a podului de acces din zona fostului Turn de Poartă și restaurarea Turnului Buzdugan, inclusiv a impunătorului cavaler amplasat în vârful acestuia.

Totodată, în Loggia Matia a fost refăcută fresca istorică ce reprezenta blazoanele unor importante familii nobiliare, inclusiv ale regelui Vladislav Jagello și ale lui Iancu de Hunedoara. Originalul fusese distrus în urmă cu mai bine de un secol.

O altă noutate este includerea în circuitul turistic a Gropii Urșilor, un spațiu care până acum nu putea fi vizitat și care va extinde experiența oferită turiștilor.

Dan Bobouțanu a declarat că, în urmă cu două decenii, restaurarea integrală a castelului era considerată imposibilă din cauza costurilor estimate la peste 10 milioane de euro. În prezent, cele două proiecte europene au permis realizarea investiției, pe care edilul o consideră una dintre cele mai importante pentru municipiul Hunedoara din ultimele trei decenii.

Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai valoroase monumente medievale din Europa de Est și atrage anual sute de mii de vizitatori, fiind un reper al patrimoniului cultural românesc. Finalizarea restaurării va permite conservarea unor elemente istorice importante și extinderea traseelor de vizitare.