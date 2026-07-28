Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite sunt pregătite să reia atacurile asupra Iranului dacă negocierile aflate în desfășurare nu vor produce rezultate, potrivit Reuters.

Declarațiile au fost făcute după întâlnirea cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, desfășurată la Washington, într-un moment în care tensiunile din Orientul Mijlociu rămân ridicate, iar diplomația încearcă să evite o nouă escaladare.

Trump a afirmat că discuțiile cu Teheranul evoluează într-o direcție pozitivă, însă a subliniat că armistițiul informal instituit după suspendarea campaniei de bombardamente americane depinde de rezultatele negocierilor.

În paralel, întâlnirea cu Benjamin Netanyahu a avut ca temă principală Iranul și securitatea regională, în contextul în care Israelul urmărește îndeaproape evoluția contactelor dintre Washington și Teheran.

Donald Trump a declarat că administrația americană continuă dialogul indirect cu Iranul și consideră că există șanse pentru o soluție diplomatică.

„Avem discuții bune. Cred că există o șansă reală să se întâmple ceva. Dacă se întâmplă, este foarte bine. Dacă nu, vom reveni la ceea ce făceam acum două zile”, a spus liderul de la Casa Albă.

La un eveniment electoral organizat ulterior în Michigan, Donald Trump și-a înăsprit discursul.

„Nu îi poți mitui. Trebuie să îi învingi și îi vom lovi puternic. Dar vom vedea cum evoluează lucrurile. În acest moment au loc negocieri foarte prietenoase”, a declarat președintele american.

Mesajul vine după ce Washingtonul a suspendat, în weekend, campania militară împotriva Iranului, desfășurată timp de două săptămâni. Potrivit autorităților iraniene, Teheranul și-a suspendat la rândul său atacurile atât timp cât Statele Unite mențin această pauză.

Declarațiile lui Trump au venit la scurt timp după întâlnirea cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, pentru care Iranul a reprezentat principalul subiect de pe agenda discuțiilor.

Înainte de deplasarea la Washington, liderul israelian afirmase că obiectivul principal este consolidarea securității Israelului și extinderea acordurilor de pace în regiune.

„În aceste vremuri complicate trebuie să acționăm cu multă hotărâre și cu multă înțelepciune. Vom discuta toate subiectele aflate pe agendă, în primul rând Iranul. Obiectivul nostru este să ne protejăm securitatea și să extindem cercul păcii”, declara Netanyahu.

Întâlnirea a avut loc într-un context sensibil pentru relațiile dintre cei doi lideri. Deși Donald Trump și Benjamin Netanyahu au colaborat îndeaproape în ultimii ani, în ultimele luni au apărut diferențe de abordare privind gestionarea conflictului cu Iranul și evoluțiile din Orientul Mijlociu.

Presa americană a relatat anterior despre o convorbire telefonică tensionată între cei doi, informație confirmată ulterior de Donald Trump, semn că relația bilaterală a trecut și prin momente dificile.

De partea cealaltă, Ministerul iranian de Externe a transmis că schimbul de mesaje cu Statele Unite continuă prin intermediul unor mediatori.

Purtătorul de cuvânt Esmail Baghaei a declarat că Iranul nu a renunțat la diplomație, dar a respins informațiile potrivit cărora Teheranul ar fi cerut reluarea negocierilor, susținând că aceste informații sunt false.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat pentru Reuters că Iranul își va suspenda atacurile atât timp cât Statele Unite respectă încetarea temporară a bombardamentelor.

În timp ce Washingtonul și Teheranul încearcă să mențină deschis canalul diplomatic, situația din regiune rămâne volatilă.

Arabia Saudită, Iordania și Irakul au raportat luni atacuri cu drone. Autoritățile saudite au anunțat că au interceptat aparate fără pilot îndreptate către obiective petroliere și au acuzat grupări armate susținute de Iran că se află în spatele atacurilor.

În același timp, rebelii Houthi din Yemen au revendicat un atac asupra conductei petroliere East-West Pipeline, care transportă petrol către portul saudit Yanbu.

BREAKING: A massive column of smoke is rising from Saudi Aramco's Abqaiq oil processing facility, the world's largest and the eastern hub of Saudi Arabia's East-West Pipeline, with multiple impacts in the past few hours. With both ends of the East-West Pipeline now damaged and… pic.twitter.com/2R8hwSe5Co — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) July 27, 2026

Iranul a acuzat, la rândul său, Statele Unite că încearcă să impună o „blocadă maritimă ilegală” în apropierea Strâmtorii Ormuz și a susținut că deține în continuare controlul asupra acestei rute maritime strategice pentru transportul mondial de petrol.

Suspendarea campaniei de bombardamente și declarațiile lui Donald Trump privind posibilitatea unui acord au avut un impact imediat asupra piețelor internaționale.

Prețul petrolului american WTI a scăzut cu peste 8%, până la 81,98 dolari pe baril, iar cotația Brent a coborât cu peste 9%, la 87,77 dolari pe baril.

Decizia administrației americane de a suspenda temporar atacurile a fost influențată și de recomandările conducerii militare, care a apreciat că operațiunea ajunsese la limita eficienței din punct de vedere militar.