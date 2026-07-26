Casa Albă a reacționat sâmbătă la zvonurile din presă potrivit cărora președintele Donald Trump ar fi abandonat planurile de escaladare semnificativă a operațiunilor militare în Iran, subliniind că președintele continuă să păstreze toate opțiunile pe masă, potrivit Fox News.

„Președintele Trump a fost întotdeauna consecvent în a spune că preferă o soluție diplomatică, dar continuă să păstreze toate opțiunile dacă Iranul continuă activitățile teroriste în Strâmtoarea Hormuz sau împotriva aliaților”, a declarat directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung.

El a adăugat că, după „sancțiuni reușite care au paralizat economia Iranului și 13 zile consecutive de atacuri împotriva țintelor militare ca răspuns la agresiunea lor repetată, ar fi înțelept ca Iranul să lucreze pentru un acord negociat. Altfel, ei știu ce se va întâmpla.”

Declarația vine ca răspuns la afirmațiile NYT conform cărora Trump ar fi amânat o campanie militară mai amplă împotriva Iranului, după ce consilierii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la extinderea conflictului.

Iar generalul cu patru stele Jack Keane, în retragere, a declarat că Iranul a demonstrat că nu se poate avea încredere în respectarea niciunui acord viitor cu Statele Unite, spunând că Teheranul a încălcat rapid o înțelegere anterioară de redeschidere a Strâmtorii Ormuz.

Keane a declarat, la emisiunea „Life, Liberty & Levin”, că administrația Trump a oferit diplomației toate oportunitățile de a reuși înainte ca Iranul să reia interferența cu traficul maritim după ce a semnat ceea ce a descris ca un memorandum de înțelegere.

„Am spus în această emisiune de mai multe ori că nu poți avea încredere în iranieni. Vor minți și vor înșela”, a spus Keane. „Chiar dacă vor face o înțelegere... nu o vor respecta.”

Keane a spus că se așteaptă ca operațiunile militare ale SUA să continue cu obiectivele de redeschidere a Strâmtorii Ormuz prin forță, degradând și mai mult capacitățile militare ale Iranului și împiedicând Teheranul să obțină o armă nucleară.