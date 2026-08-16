Regimul din Iran a decis să ofere stimulente financiare uriașe pentru neutralizarea trupelor inamice. Situația din regiune devine din ce în ce mai instabilă, fiind alimentată de represalii interne masive și de atacuri externe coordonate de grupările susținute de republica islamică.

Conducerea militară de la Teheran a luat o decizie extremă care vizează direct forțele armate ale Statelor Unite aflate în Orientul Mijlociu. Conform informațiilor difuzate de presa italiană și confirmate de agenția de presă iraniană Fars, Amir Hatami, comandantul armatei iraniene, a instituit o recompensă pe capul fiecărui militar american.

Suma oferită este de 30.000 de dolari, bani care vor fi încasați de orice forță iraniană care reușește să prindă sau să elimine un soldat inamic. Pentru a justifica această mutare radicală, Hatami a folosit eticheta de „agresor” referindu-se strict la militarii americani desfășurați în zonă.

Această măsură vine într-un moment în care regimul de la Teheran aplică pedepse capitale pe bandă rulantă. Chiar în ziua în care a fost anunțată recompensa, autoritățile au pus în aplicare sentința de condamnare la moarte a lui Shahram Sadeghi.

Potrivit agenției Mizan, bărbatul a fost executat în urma acuzațiilor că ar fi atacat ofițeri de poliție și ar fi acționat în sprijinul Statelor Unite și al Israelului. Ritmul execuțiilor a crescut alarmant pe fondul conflictelor deschise cu inamicii tradiționali ai regimului. Deși oficialii iranieni recunosc pierderea a peste 3.000 de vieți în timpul protestelor și al confruntărilor recente, organizațiile neguvernamentale internaționale atrag atenția că bilanțul real al victimelor și amploarea represiunii sunt mult mai grave.

Instabilitatea generată de aceste decizii nu se limitează doar la teritoriul iranian, ci se propagă rapid în țările vecine. Un exemplu clar este situația din Yemen, unde rebelii Houthi, recunoscuți pentru susținerea directă primită din partea Teheranului, continuă ofensiva. Aceștia au lansat noi atacuri cu rachete și drone asupra orașului de coastă al-Makha.

Totuși, forțele guvernamentale yemenite au reușit să riposteze, sistemele lor de apărare antiaeriană reușind să intercepteze și să distrugă o dronă trimisă de luptătorii pro-iranieni.