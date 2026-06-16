România se află în fața unui seism politic de proporții, un moment de cotitură care nu doar că redefinește jocurile de culise din politicii, dar scoate la iveală vulnerabilitățile structurale ale unei democrații ce pare să se prăbușească precum un castel din cărți de joc.

În cadrul unei analize politice și geopolitice de o franchețe fără precedent, difuzată ieri, 15 iunie, pe canalul Hai România, jurnalistul Dan Andronic și fostul ministru de externe Adrian Severin au demontat mecanismele subtile din spatele prăbușirii instantanee a mitului „salvatorului providențial” întruchipat de Ilie Bolojan. Iar rolul prim-vicepreședintelui PNL, Adrian Veștea, este unul destul de important.

Această reconfigurare brutală a polilor de influență de la București, accelerată de o mișcare de șah-mat executată de Nicușor Dan, nu este o simplă răfuială dâmbovițeană.

În opinia lui Adrian Severin este reflectarea fidelă a unui război ideologic global care se poartă pe teritoriul țării noastre. O confruntare sistemică între facțiuni transatlantice și neomarxiste care își dispută controlul asupra viitorului pe termen lung.

Dezbaterea a vizat evenimentele aflate în derulare la PNL. Portretul politic realizat lui Ilie Bolojan în cadrul acestui dialog de înalt nivel a fost unul de o severitate extremă, demitizând complet imaginea de administrator intransigent pe care acesta și-a construit-o la Oradea.

Dan Andronic a deschis seria analogiilor dure, amintind de un celebru fotbalist de bandă din perioada de glorie a Stelei: „Eu îl văd (n.r. pe Ilie Bolojan) în postura de fundaș. Rupe tot. (...) Dumneavoastră trebuie să-l țineți minte pe Bumbescu. Știți că era Adrian Bumbescu, fundașul de la Steaua. Era vorba aia celebră: la Bumbescu, trece mingea, omul nu”.

Adrian Severin a preluat această metaforă și a aplicat-o direct asupra modului în care Bolojan înțelege să guverneze, argumentând cu managementul acestuia. Care se traduce prin măsuri de austeritate ce strivesc cetățeanul de rând: „Țin minte și persoana, țin minte și vorba... În ceea ce privește pe Bolojan, cam așa e. Trece mingea, omul nu. Dovadă că oamenii au tot timpul de suferit în viziunea lui Bolojan. Exact, adică i-a faultat pe toți. Mingea era impozitul, erau taxele, erau scăderile de salarii, de investiții și omul săracul din toată acest joc rămânea faultat, unii dintre ei chiar cu picioarele rupte”.

În mod paradoxal, contraponderea la această facțiune administrativă dură a devenit Nicușor Dan, un personaj propulsat în prima linie a deciziei naționale nu prin merite proprii, ci ca o „formulă de avarie” apărută în urma erorilor strategice comise de liderii coaliției guvernamentale.

Adrian Severin a explicat că „împrejurarea nefericită pentru păpușari a fost aceea că în fruntea României s-au găsit cei doi C, Ciolacu și Ciucă. Ei s-au preocupat să se bată între ei în loc să aibă grijă de cine numără voturile și cum se fac, și ne-am trezit dintr-o dată cu niște cetățeni câștigători care nu erau în scenariu. Și atunci ce să se facă? Nu s-a găsit o altă soluție mai bună decât să se anuleze alegerile. Rezultatul a fost ca, pentru a aduce pe cineva și a umple locul gol, s-a pus, a fost găsit ca formulă de avarie Nicușor Dan”.

Totuși, Dan Andronic a punctat rapid pragmatismul situației din teren: „Uite, personaj-personaj, dar ca să zic așa, i-a dat-o lui Bolojan. I-a dat greu!”.

Dincolo de spectacolul culiselor de partid, Dan Andronic și Adrian Severin au demonstrat că adevărata miză a acestei crize este una de natură geopolitică globală, o luptă pentru sfere de influență într-o lume complet reconfigurată.

Întrebat de Andronic dacă asistăm la o înfruntare între tabere total opuse, pe modelul în care „se bat nemții cu americanii, chinezii cu europenii”, Severin a confirmat existența a două mari falii ideologice.

Pe de o parte, se află un curent transatlantic, pro-american, reprezentat conjunctural de Nicușor Dan, definit ca „un neoimperialism național, este cel american. Vrem din nou un imperiu care să asigure ordinea lumii. (...) Păi vreți ordine atunci trebuie să fie unul cu bățul acolo care vă dă peste mână ori de câte ori faceți prostii. Dar națiunile să fie, voi jucați”.

Pe de altă parte, gruparea Bolojan este identificată cu interesele curentului globalist: „Există celălalt curent soroșist, neobolșevic, neomarxist, care spune nu mai este un neoimperialism național, ci este un neoimperialism postnațional, adică națiunea trebuie să dispară, dispărând cu toții, intrăm așa într-o mare supă globală pe care unul o fierbe, o amestecă, o potrivește. Și în care încep să conteze mai mult ideile... și anume ideea asta că interesul minorității este mai important decât interesul majorității”.

România se găsește în prezent într-o vulnerabilitate macroeconomică extremă, fiind evaluată pe ultima treaptă de rating recomandată investitorilor.

Dan Andronic a oferit o descriere extrem de sugestivă a acestui blocaj național: „Deci noi suntem pe ultima treaptă sau, dacă vreți, suntem cu apa la nas și stăm pe vârful degetelor. Cam asta ar fi o imagine mult mai plastică. Ce se va întâmpla în momentul în care criza politică din România va continua? (...) Grecia va fi un film romantic față de ce se va întâmpla, criza datoriilor grecești va fi un film romantic”.

În acest interludiu periculos, definit prin cuvintele lui Antonio Gramsci ca „vremea demonilor”, când o ordine veche a murit, iar una nouă nu s-a născut încă, deciziile luate la Washington sau Moscova determină direct stabilitatea de la București.

În acest sens, Severin a evocat un vechi adevăr diplomatic axiomatic: „Dacă la Moscova se sparge o fereastră, la București se face guturai. Deci dacă la Washington sau la Moscova sau la Washington și la Moscova uită ăștia ferestre deschise și se face curent, pe tot traseul dintre cele două lumi toată lumea tușește și strănută”.

Concluzia podcastului. Instalarea unui guvern stabil, așa cum cere compromisul din jurul formulei Adrian Veștea, rămâne singura soluție tehnică pentru a scoate țara din mocirlă și a opri colapsul economic iminent.