Președintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, a avut o intervenție critică în ședința Biroului Politic Național al PNL, în care a susținut desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier și a contestat poziția conducerii partidului.

„Avem șansa unui guvern liberal, cu miniștri liberali, care ar putea să continue proiectele începute de PNL. Dar am dedus că singura problemă reală este că acest prim-ministru nu sunteți dumneavoastră, domnule Bolojan. Un alt coleg liberal nu poate conduce un guvern, nu poate duce România mai departe.”

Thuma a făcut referire și la colaborarea anterioară cu PSD în Parlament: „Voturile PSD au fost bune când ați fost votat președinte al Senatului. Când ați fost votat premier au fost bune.”

Liderul PNL Ilfov a criticat și atacurile la adresa lui Adrian Veștea din interiorul partidului.

„Am văzut aici colegi care l-au atacat pe Adi. El a câștigat tot uninominal. 70% dintre cei care îl atacați nu ați câștigat nimic uninominal.”

În continuare, Hubert Thuma i s-a adresat direct europarlamentarului Dan Motreanu.

„Dan Motreanu, n-ai câștigat nimic uninominal. Niciuna. Ai fost șef de campanie la Ciucă, ai fost în toate conducerile partidului. Nu cred că este cazul să vorbim despre «șurubărit», pentru că de 20 de ani asta faci.”

Thuma a criticat și componența echipei guvernamentale și a aparatului administrativ din jurul conducerii liberale.

„Din patru miniștri, trei nu au legătură cu PNL. La Guvern și acum secretarul general este de la USR. Tot ce ați adus la Cancelarie sunt oameni de la REPER, USR și alte partide. Nu PNL.”

În final, liderul PNL Ilfov a invocat situația economică și a cerut formarea rapidă a unui guvern stabil.

„Vă spun eu cifrele economice: 10,9% inflație, nouă luni de scădere a consumului, trei trimestre de deficit, 6,5% șomaj. Uitați-vă câte firme pleacă din țară. Cred că România are nevoie de un guvern stabil și cred că este obligația dumneavoastră să oferiți acest guvern.”