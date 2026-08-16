Novak Djokovic, eliminat de la Mastersul din Cincinnati, după un meci dramatic cu Thiago Tirante
- Nicolae Comănescu
- 16 august 2026, 11:02
Senzație pe terenul de tenis de la Cincinnati. Fostul lider mondial Novak Djokovic a fost părăsit prematur competiția Masters 1.000 din Statele Unite, fiind învins în meciul de debut din turul secund de argentinianul Thiago Agustin Tirante, ocupantul poziției 50 în ierarhia ATP. Confruntarea a fost marcată de problemele fizice acute ale campionului sârb, generat de condițiile meteorologice extreme.
Debutul partidei a fost favorabil jucătorului din Serbia, însă parcursul ulterior a scos la iveală dificultăți fizice vizibile. Aflat la primul meci după pauza de o lună ce a urmat înfrângerii din semifinalele de la Wimbledon în fața lui Jannik Sinner, sârbul a cedat întâlnirea cu scorul final de 2-6, 6-4, 6-4.
Novak Djokovic, eliminat de la Mastersul din Cincinnati, după un meci dramatic cu Thiago Tirante
Deși aflat pe locul 5 mondial, sârbul cu 24 de trofee de Grand Slam în palmares nu a putut rezista condițiilor extreme de la Cincinnati. Temperatura de 29 de grade Celsius combinată cu o umiditate ridicată de 72% a început să își spună cuvântul pe parcursul manșei secunde.
Meciul a fost marcat de un moment critic la scorul de 2-1, când Djokovic a solicitat o pauză medicală. În ciuda intervenției, starea fizică a jucătorului din Serbia s-a menținut precară, oferindu-i argentinianului posibilitatea de a prelua controlul partidei.
Performanță remarcabilă pentru Thiago Tirante
Oponentul de 25 de ani s-a impus prin consistența serviciului și prin forța loviturilor executate de pe linia de fund. Tirante a totalizat 13 ași și 40 de lovituri câștigătoare, remarcându-se prin evoluția din seturile doi și trei. Printre execuțiile spectaculoase ale sud-americanului s-a numărat o lovitură de dreapta înregistrată la viteza de 193 km/h.
Meciul a marcat revenirea sârbului la Cincinnati după o pauză de trei ani, turneu pe care l-a câștigat în trei rânduri, în edițiile din 2018, 2020 și 2023. Părăsirea timpurie a turneului are loc la o distanță de mai puțin de două săptămâni de startul US Open, ultimul mare turneu de Grand Slam al sezonului.
Declarația lui Novak Djokovic privind viitorul său la Cincinnati
Apropierea de finalul carierei și selectarea riguroasă a turneelor la care participă fac ca prezențele sârbului în afara competițiilor de Grand Slam să fie tot mai rare. După meci, acesta a recunoscut superioritatea condițiilor climatice și a oferit o declarație sugestivă în privința viitorului său în turneul din Ohio: „Se pare că nu voi mai reveni să joc (la Cincinnati), din păcate”, a spus sârbul.
În faza următoare a turneului, Thiago Tirante urmează să îl înfrunte pe spaniolul Martin Landaluce, poziționat pe locul 67 ATP, care s-a calificat după victoria în fața italianului Matteo Arnaldi cu 6-4, 4-6, 6-4.
Tabloul complet al rezultatelor din turul 2 de la Cincinnati
Rezultatele înregistrate sâmbătă în cadrul turneului Masters 1.000 de la Cincinnati:
Terence Atmane (Franţa) - Tomas Etcheverry (Argentina/N.26) 6-3, 7-6 (7/4) Tommy Paul (SUA/N.18) - Hubert Hurkacz (Polonia) 6-4, 6-7 (3/7), 6-3 Daniel Vallejo (Paraguay) - Valentin Vacherot (Monaco/N.15) 6-3, 6-3 Rafael Jodar (Spania/N.12) - Denis Shapovalov (Canada) 7-5, 4-6, 7-5 Alejandro Tabilo (Chile/N.22) - Jan-Lennard Struff (Germania) 6-3, 6-4 Alexander Blockx (Belgia/N.28) - Mariano Navone (Argentina) 6-3, 6-4 Flavio Cobolli (Italia/N.7) - Miomir Kecmanovic (Serbia) 6-1, 4-6, 6-3 Thiago Tirante (Argentina) - Novak Djokovic (Serbia/N.3) 2-6, 6-4, 6-4 Martin Landaluce (Spania) - Matteo Arnaldi (Italia/N.31) 6-4, 4-6, 6-4 Rinky Hijikata (Australia) - Luciano Darderi (Italia/N.19) 6-4, 6-2 Jakub Mensik (Cehia/N.14) - Mattia Bellucci (Italia) 7-5, 2-6, 7-6 (7/5) Jiri Lehecka (Cehia/N.9) - Matteo Berrettini (Italia) 6-4, 6-7 (3/7), 6-3 Arthur Fils (Franţa/N.21) - Yannick Hanfmann (Germania) 7-6 (7/5), 6-1 Arthur Fery (Marea Britanie/N.32) - James Duckworth (Australia) 6-4, 2-6, 7-6 (7/4) Alex De Minaur (Australia/N.5) - Quentin Halys (Franţa) 1-6, 6-3, 7-6 (7/4)