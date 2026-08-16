Senzație pe terenul de tenis de la Cincinnati. Fostul lider mondial Novak Djokovic a fost părăsit prematur competiția Masters 1.000 din Statele Unite, fiind învins în meciul de debut din turul secund de argentinianul Thiago Agustin Tirante, ocupantul poziției 50 în ierarhia ATP. Confruntarea a fost marcată de problemele fizice acute ale campionului sârb, generat de condițiile meteorologice extreme.

Debutul partidei a fost favorabil jucătorului din Serbia, însă parcursul ulterior a scos la iveală dificultăți fizice vizibile. Aflat la primul meci după pauza de o lună ce a urmat înfrângerii din semifinalele de la Wimbledon în fața lui Jannik Sinner, sârbul a cedat întâlnirea cu scorul final de 2-6, 6-4, 6-4.

Deși aflat pe locul 5 mondial, sârbul cu 24 de trofee de Grand Slam în palmares nu a putut rezista condițiilor extreme de la Cincinnati. Temperatura de 29 de grade Celsius combinată cu o umiditate ridicată de 72% a început să își spună cuvântul pe parcursul manșei secunde.

Meciul a fost marcat de un moment critic la scorul de 2-1, când Djokovic a solicitat o pauză medicală. În ciuda intervenției, starea fizică a jucătorului din Serbia s-a menținut precară, oferindu-i argentinianului posibilitatea de a prelua controlul partidei.

Oponentul de 25 de ani s-a impus prin consistența serviciului și prin forța loviturilor executate de pe linia de fund. Tirante a totalizat 13 ași și 40 de lovituri câștigătoare, remarcându-se prin evoluția din seturile doi și trei. Printre execuțiile spectaculoase ale sud-americanului s-a numărat o lovitură de dreapta înregistrată la viteza de 193 km/h.

Meciul a marcat revenirea sârbului la Cincinnati după o pauză de trei ani, turneu pe care l-a câștigat în trei rânduri, în edițiile din 2018, 2020 și 2023. Părăsirea timpurie a turneului are loc la o distanță de mai puțin de două săptămâni de startul US Open, ultimul mare turneu de Grand Slam al sezonului.

Apropierea de finalul carierei și selectarea riguroasă a turneelor la care participă fac ca prezențele sârbului în afara competițiilor de Grand Slam să fie tot mai rare. După meci, acesta a recunoscut superioritatea condițiilor climatice și a oferit o declarație sugestivă în privința viitorului său în turneul din Ohio: „Se pare că nu voi mai reveni să joc (la Cincinnati), din păcate”, a spus sârbul.

În faza următoare a turneului, Thiago Tirante urmează să îl înfrunte pe spaniolul Martin Landaluce, poziționat pe locul 67 ATP, care s-a calificat după victoria în fața italianului Matteo Arnaldi cu 6-4, 4-6, 6-4.

Rezultatele înregistrate sâmbătă în cadrul turneului Masters 1.000 de la Cincinnati:

Terence Atmane (Franţa) - Tomas Etcheverry (Argentina/N.26) 6-3, 7-6 (7/4) Tommy Paul (SUA/N.18) - Hubert Hurkacz (Polonia) 6-4, 6-7 (3/7), 6-3 Daniel Vallejo (Paraguay) - Valentin Vacherot (Monaco/N.15) 6-3, 6-3 Rafael Jodar (Spania/N.12) - Denis Shapovalov (Canada) 7-5, 4-6, 7-5 Alejandro Tabilo (Chile/N.22) - Jan-Lennard Struff (Germania) 6-3, 6-4 Alexander Blockx (Belgia/N.28) - Mariano Navone (Argentina) 6-3, 6-4 Flavio Cobolli (Italia/N.7) - Miomir Kecmanovic (Serbia) 6-1, 4-6, 6-3 Thiago Tirante (Argentina) - Novak Djokovic (Serbia/N.3) 2-6, 6-4, 6-4 Martin Landaluce (Spania) - Matteo Arnaldi (Italia/N.31) 6-4, 4-6, 6-4 Rinky Hijikata (Australia) - Luciano Darderi (Italia/N.19) 6-4, 6-2 Jakub Mensik (Cehia/N.14) - Mattia Bellucci (Italia) 7-5, 2-6, 7-6 (7/5) Jiri Lehecka (Cehia/N.9) - Matteo Berrettini (Italia) 6-4, 6-7 (3/7), 6-3 Arthur Fils (Franţa/N.21) - Yannick Hanfmann (Germania) 7-6 (7/5), 6-1 Arthur Fery (Marea Britanie/N.32) - James Duckworth (Australia) 6-4, 2-6, 7-6 (7/4) Alex De Minaur (Australia/N.5) - Quentin Halys (Franţa) 1-6, 6-3, 7-6 (7/4)