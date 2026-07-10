Jannik Sinner s-a calificat în finala turneului de la Wimbledon, după o victorie categorică în fața lui Novak Djokovic. Liderul mondial s-a impus în trei seturi, scor 6-4, 6-4, 6-4, și rămâne în cursa pentru apărarea trofeului cucerit pe iarba londoneză, potrivit AP.

Victoria de la Wimbledon are o semnificație specială pentru italian, după ce Novak Djokovici câștigase precedentul duel direct dintre cei doi, disputat în semifinalele Australian Open, într-un meci dramatic de cinci seturi.

De această dată, Sinner a controlat partida și nu i-a oferit multe șanse adversarului său, reușind să își impună ritmul pe tot parcursul întâlnirii.

Pentru Djokovici, ajuns la 39 de ani, eliminarea reprezintă o nouă șansă ratată de a-și îmbunătăți recordul impresionant de 24 de titluri de Grand Slam.

În ultimul act de la Wimbledon, Jannik Sinner îl va întâlni pe Alexander Zverev, al doilea favorit al competiției.

Germanul și-a asigurat calificarea după ce a oprit parcursul surprinzător al britanicului Arthur Fery, beneficiar al unui wild card. Zverev s-a impus în trei seturi, scor 7-6 (0), 6-2, 6-4, și va lupta duminică pentru trofeu.

Finala feminină de la Wimbledon va avea loc sâmbătă și va fi o confruntare între două sportive din Cehia: Karolina Muchova și Linda Noskova. Superstiția lui Jannik Sinner la Wimbledon. Ce le-a interzis membrilor echipei sale înaintea duelului cu Novak Djokovic

Jannik Sinner este considerat de mai mult timp unul dintre cei mai puternici jucători din circuitul mondial, iar evoluțiile sale au demonstrat că atunci când își atinge nivelul maxim este extrem de greu de învins.

Italianul acordă atenție fiecărui detaliu, atât pe teren, cât și în afara acestuia. La actuala ediție de la Wimbledon, un detaliu legat de echipa sa a atras atenția: membrii staffului din loja sa au ales să poarte ținute asemănătoare și șepci de aceeași culoare.

Darren Cahill, Simone Vagnozzi și ceilalți colaboratori ai liderului mondial au respectat o regulă legată de culoarea accesoriilor purtate în timpul meciurilor.

Jurnaliștii de la L’Equipe au observat acest aspect și l-au întrebat pe Sinner care este motivul. Tenismenul italian a recunoscut că este vorba despre o superstiție și a explicat că există o culoare pe care preferă să nu o vadă în loja sa.

Înaintea semifinalei cu Novak Djokovic, Sinner le-a transmis membrilor echipei sale să evite șepcile albe, considerând că această alegere nu i-a adus rezultate bune în trecut.

„Va trebui să-i întrebați pe ei (n.r. zâmbește). Eu nu mă ocup de asta. Singura culoare care nu-mi place este albul. Când poartă o șapcă albă, nu avem un procentaj bun de câștig.”, a spus italianul.

Deși succesul de pe teren depinde în primul rând de pregătirea și forma sportivă, Sinner preferă să păstreze anumite obiceiuri care i-au adus rezultate.

Membrii echipei sale au ținut cont de această preferință și au evitat culoarea albă, continuând ritualul stabilit de italian în timpul turneului de la Wimbledon.