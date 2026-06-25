Protest la Wimbledon. Jucătorii cer o cotă mai mare din încasările competiției

Participanții la Wimbledon intenționează să își reducă aparițiile în fața presei în prima săptămână a competiției, în cadrul unui demers prin care solicită majorarea premiilor financiare. Acțiunea vine după ce organizatorii au anunțat deja o creștere cu 20% a fondului total de premiere pentru ediția din acest an, relatează Financial Times.

Mai mulți jucători și jucătoare din circuitul profesionist au decis să recurgă la o formă de protest în timpul turneului de la Wimbledon. Potrivit informațiilor relatate de sursa citată, sportivii vor limita la aproximativ 15 minute participarea la întâlnirile cu presa în prima săptămână a competiției.

Acțiunea ar urma să debuteze încă din weekend, la conferințele organizate înaintea startului turneului.

Într-un comunicat publicat miercuri seară, jucătorii au anunțat lansarea unei „campanii de protest prin acțiune directă”.

Demersul este coordonat de Larry Scott, fost oficial important în cadrul ATP și WTA, care reprezintă interesele jucătorilor în această inițiativă. Solicitarea principală vizează creșterea ponderii premiilor acordate participanților până la nivelul a 15% din veniturile generate de turneu.

Veniturile Wimbledon sunt evaluate la aproximativ 444,8 milioane de lire sterline. Potrivit comunicatului transmis în numele unor jucători importanți din ATP și WTA, premiile distribuite în prezent reprezintă „puțin sub” pragul de 15% din încasările competiției.

Campania a fost lansată în timpul turneului de la Roland-Garros, al doilea Grand Slam al sezonului. Printre numele importante care și-au exprimat susținerea pentru această inițiativă s-au numărat lidera clasamentului mondial feminin, Aryna Sabalenka, și liderul clasamentului masculin, Jannik Sinner.

Jucătorii susțin că actualul sistem de distribuire a veniturilor poate fi îmbunătățit, în condițiile în care marile turnee generează încasări tot mai mari.

All England Lawn Tennis Club, instituția care organizează Wimbledon, a încercat să evite un conflict cu sportivii prin majorarea fondului total de premiere.

Pentru ediția din 2026, organizatorii au anunțat o creștere de 20%, până la 64,2 milioane de lire sterline.

Pe 12 iunie, reprezentanții jucătorilor au descris această decizie drept un „pas înainte real și semnificativ”.

Cu toate acestea, sportivii au solicitat ca valoarea totală a premiilor acordate la ediția din acest an să ajungă la 71,2 milioane de lire sterline.

Turneul de la Wimbledon rămâne singura competiție de Grand Slam disputată pe iarbă.

Ediția din 2026 este programată să se desfășoare în perioada 29 iunie – 12 iulie.

Înaintea debutului competiției, disputa dintre organizatori și jucători privind distribuirea veniturilor riscă să devină unul dintre principalele subiecte din jurul turneului londonez.