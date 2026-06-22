Irina Begu a învins-o pe legendara Venus Williams la Bad Homburg

Meci memorabil pe iarba din Germania pentru tenisul românesc. Irina Begu a reușit o performanță de răsunet în prima rundă a turneului WTA 500 de la Bad Homburg, competiție dotată cu premii totale în valoare de 1.049.083 euro. Sportiva tricoloră a trecut de legendara Venus Williams, la capătul unei confruntări pline de dramatism, încheiate cu scorul de 6-2, 4-6, 7-6 (8/6).

Ajunsă pe tabloul principal după ce a evoluat în calificări, românca în vârstă de 35 de ani, ocupantă a locului 211 WTA, a rezistat exemplar din punct de vedere fizic și mental. Irina Begu a obținut victoria după o luptă care a durat aproape trei ore, mai exact două ore și 57 de minute. De partea cealaltă a fileului s-a aflat fosta lideră mondială din Statele Unite ale Americii, ajunsă la 46 de ani și aflată pe poziția 471 în ierarhia mondială, care a luat startul la această ediție datorită unui wildcard oferit de organizatori.

Prin acest succes, românca și-a luat revanșa în fața americancei. Venus Williams câștigase singurul meci direct disputat anterior, în anul 2017, la Openul Canadei, când se impunea tot în primul tur cu scorul de 6-1, 3-6, 6-3.

Partida din Germania a oferit momente de tensiune maximă pentru fanii celor două jucătoare. După un prim set controlat clar de Begu, actul secund a părut să meargă în aceeași direcție, românca având un avantaj de 3-1. Williams a avut însă o tresărire de orgoliu și a întors scorul, adjudecându-și setul cu 6-4.

În setul decisiv, echilibrul s-a rupt în favoarea americancei, care s-a desprins la un moment dat la 5-3 și a fost aproape de închiderea meciului. Irina Begu a demonstrat o putere de luptă remarcabilă, a revenit pe tabelă și a trimis partida în tiebreak. Nici acolo misiunea nu a fost ușoară, deoarece Venus a început mai bine și a condus cu 2-0, însă jucătoarea din România a gestionat perfect finalul și s-a impus cu 8-6.

Prezența în optimile de finală ale turneului de la Bad Homburg îi asigură Irinei Begu un premiu financiar substanțial, mai exact un cec de 15.690 de euro, precum și 85 de puncte în clasamentul WTA, extrem de importante pentru ascensiunea sa în ierarhia mondială.

Pentru un loc în sferturile de finală, Irina Begu va avea de trecut un nou obstacol dificil. Ea o va înfrunta pe jucătoarea cehă Karolina Muchova, în vârstă de 29 de ani, numărul 11 mondial. Istoricul întâlnirilor dintre cele două arată un echilibru perfect, scorul general fiind 2-2, cu mențiunea că toate cele patru partide precedente s-au desfășurat pe zgură.