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Sinner și Djokovici s-au retras din competiția Masters 1000 de la Montreal. Zverev devine principalul favorit

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Sinner și Djokovici s-au retras din competiția Masters 1000 de la Montreal. Zverev devine principalul favoritJannik Sinner. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Mastersul 1000 de la Montreal, unul dintre cele mai importante turnee din circuitul ATP înainte de US Open, va avea loc fără doi dintre cei mai titrați jucători ai momentului. Liderul mondial Jannik Sinner și fostul număr unu mondial Novak Djokovic și-au anunțat retragerea din competiția programată să înceapă pe 1 august, decizie confirmată vineri de organizatorii turneului. Retragerea celor doi jucători de top schimbă configurația competiției, iar Alexander Zverev va porni cu prima șansă la câștigarea trofeului.

Jannik Sinner spune că sănătatea este prioritară

Jannik Sinner a explicat că decizia a fost luată după consultări cu echipa sa, în contextul unui sezon foarte solicitant.

„După ce am analizat cu atenţie toţi factorii împreună cu echipa mea, am luat dificila decizie de a ne retrage de la Montreal”, a declarat jucătorul de tenis.

Italianul, care a cucerit recent trofeul de la Wimbledon, a explicat că recuperarea fizică este esențială în această perioadă.

„Nu este niciodată uşor să ratezi un eveniment atât de important, dar considerăm că este decizia corectă să acordăm prioritate sănătăţii mele”, a adăugat Sinner.

Acesta vine după un sezon intens, în care a câștigat titlul de la Wimbledon, la doar câteva săptămâni după eliminarea suferită la Roland-Garros, unde a evoluat cu probleme fizice.

Novak Djokovic își limitează aparițiile în circuit

În cazul lui Novak Djokovici, retragerea nu reprezintă o surpriză majoră. Tenismenul sârb, aflat în prezent pe locul 7 mondial, și-a redus considerabil participările la turneele ATP, preferând să își concentreze eforturile asupra competițiilor de Grand Slam.

La 39 de ani, Djokovic a disputat doar cinci turnee de la începutul sezonului, iar la Wimbledon a ajuns până în semifinale.

Sinner și Djokovic renunțaseră și la ediția din 2025 a Mastersului din Canada, competiție organizată alternativ la Toronto și Montreal.

Novak Djokovic

Novak Djokovic. Sursă foto: Instagram

Organizatorii cer schimbări în circuitul ATP

Organizatorii turneului canadian și-au exprimat nemulțumirea după deciziile anunțate de aceste nume importante din circuitul ATP.

„Considerăm că frecvenţa acestor retrageri de ultim moment din ultimii ani ridică o problemă mai amplă pentru sportul nostru”, a declarat directoarea turneului, Valérie Tétreault.

Aceasta a atras atenția că turneele Masters 1000 reprezintă unele dintre cele mai importante competiții din calendarul ATP.

„Turneele Masters 1000 se numără printre evenimentele de vârf ale circuitului, iar fanii se aşteaptă, pe bună dreptate, să-i vadă înfruntându-se pe cei mai buni jucători din lume”, a afirmat Valérie Tétreault.

Oficialul a mai spus că organizatorii discută cu ATP despre „ajustări” care sunt „necesare în viitorul apropiat pentru a proteja mai bine integritatea turneelor noastre Masters 1000, ţinând totodată cont de realităţile cu care se confruntă jucătorii”.

Alexander Zverev devine principalul favorit la Montreal

Tabloul turneului a fost influențat și de retragerea lui Carlos Alcaraz. Spaniolul, aflat pe locul 3 mondial, nu a mai jucat din aprilie din cauza unei accidentări la încheietura mâinii și a ales să revină direct la turneul de la Cincinnati, programat între 13 și 23 august, pentru a se pregăti în vederea US Open.

În aceste condiții, germanul Alexander Zverev va fi cap de serie numărul 1 la Montreal. Câștigător la Roland-Garros și finalist la Wimbledon în acest sezon, Zverev pornește ca principal favorit la câștigarea trofeului.

Cap de serie numărul 2 va fi canadianul Felix Auger-Aliassime, aflat pe locul 4 în clasamentul mondial, care va beneficia de avantajul de a evolua în fața propriilor suporteri.

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