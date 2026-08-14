Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Construcţiilor (CATUC) schimbă procedura de obţinere a avizelor necesare pentru autorizarea lucrărilor de construire. Noul sistem urmăreşte reducerea birocraţiei şi scurtarea timpului de soluţionare, prin reunirea avizatorilor într-o singură Comisie de acord unic, afirmă Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.

Comisiile vor fi organizate obligatoriu la nivelul consiliilor judeţene, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, în structurile de specialitate coordonate de arhitectul-şef.

„În locul unui circuit administrativ în care solicitantul trebuie să gestioneze separat relaţia cu mai multe instituţii şi furnizori de utilităţi, documentaţia va putea fi analizată într-un cadru comun, cu participarea tuturor entităţilor care trebuie să emită avizele şi acordurile necesare”, a spus Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.

Comisia de acord unic va reuni reprezentanţi ai autorităţii locale, operatorilor de utilităţi şi instituţiilor publice care trebuie să emită avize şi acorduri pentru autorizarea unui proiect.

În comisie se vor afla specialişti ai administraţiei publice locale, reprezentanţi ai operatorilor şi furnizorilor de utilităţi, ai instituţiilor responsabile de prevenirea şi stingerea incendiilor, ai structurilor pentru protecţia civilă şi sănătatea populaţiei, precum şi reprezentanţi ai altor instituţii care trebuie să emită avize, în funcţie de proiect.

Autorităţile locale vor putea extinde componenţa comisiei prin protocoale, pentru a include şi alţi avizatori prevăzuţi de legislaţie.

Pentru celelalte autorităţi locale, constituirea unei astfel de comisii va fi opţională. Dacă aceasta nu va fi organizată, atribuţiile sale vor putea fi preluate, pe baza unei convenţii de colaborare, de Comisia de acord unic a consiliului judeţean.

Noul mecanism schimbă şi modul în care circulă documentaţia. În loc ca solicitantul să aştepte succesiv răspunsurile mai multor instituţii, documentele vor fi transmise concomitent către entităţile avizatoare.

„Una dintre schimbările importante aduse de noul sistem este transmiterea concomitentă a documentaţiei către entităţile avizatoare, în aşa fel încât analiza documentaţiei să se desfăşoare coordonat, iar eventualele solicitări de modificare sau completare formulate de un avizator să fie evaluate şi în raport cu cerinţele celorlalte instituţii implicate. Astfel, documentaţiile vor avea un parcurs simultan, şi nu succesiv, iar, după finalizarea procedurilor şi achitarea taxelor aferente, Comisia va emite un acord unic”, a mai spus ministrul.

Prin urmare, solicitantul nu va mai trebui să gestioneze separat fiecare etapă de obţinere a avizelor. După încheierea procedurilor şi plata taxelor, Comisia de acord unic va emite documentul final.

Activitatea Comisiei de acord unic se va desfăşura, de regulă, în mediul digital. Documentaţiile vor fi depuse online şi vor trebui semnate cu semnătură electronică calificată.

Comisia va utiliza Ghişeul unic naţional de autorizare a construcţiilor. Până la operaţionalizarea acestei platforme, autorităţile vor putea folosi propriile sisteme digitale sau poşta electronică.

Comisia va avea caracter permanent şi se va reuni fizic la sediul primăriei sau al consiliului judeţean doar atunci când natura ori complexitatea proiectului va impune acest lucru.

Secretariatul va fi asigurat de structura coordonată de arhitectul-şef, care va gestiona transmiterea documentaţiei către instituţiile şi entităţile avizatoare.

Taxele şi tarifele pentru avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism vor rămâne cele stabilite de fiecare instituţie emitentă, potrivit legislaţiei specifice.

Plata acestora va putea fi făcută prin Ghişeul.ro, printr-un sistem centralizat. Banii vor fi colectaţi într-un cont unic şi transferaţi către instituţiile care emit avizele şi acordurile în cel mult 24 de ore de la încasare.

Consiliile judeţene şi consiliile locale vor putea institui, potrivit Codului fiscal, o taxă specială pentru emiterea acordului unic.