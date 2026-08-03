Camera Deputaților a adoptat Codul Urbanismului, care simplifică procedurile pentru construirea unor case, garaje și anexe în mediul rural. Proprietarii vor putea notifica autoritatea locală și vor primi un răspuns în 15 zile pentru anumite lucrări, în timp ce locuințele cu parter și suprafața de cel mult 150 de metri pătrați vor putea fi ridicate pe baza unor proiecte proprii sau a unor modele puse la dispoziție de autorități.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că România riscă să piardă 972 de milioane de euro dacă termenul nu este respectat.

Proiectul adoptat de Camera Deputaților a fost transmis Senatului pentru dezbatere și vot.

Prevederile ar putea intra în vigoare la 15 zile după adoptarea proiectului de către Senat și promulgarea legii de către președintele Nicușor Dan. Potrivit Ministerului Dezvoltării, Codul reunește reguli care sunt prevăzute în prezent în 21 de acte normative diferite. Printre schimbările introduse se află digitalizarea procedurilor, reducerea termenelor de autorizare și simplificarea regulilor pentru unele construcții realizate în mediul rural.

Codul prevede introducerea unei platforme digitale naționale prin care vor putea fi emise certificatele de urbanism, avizele și autorizațiile de construire. Procedura va funcționa printr-un ghișeu unic, iar termenul pentru obținerea documentelor ar urma să scadă la aproximativ 65 de zile.

În prezent, întregul proces poate dura între patru și opt luni. Cei care cer o autorizație de construire vor achita o singură taxă pentru documentele necesare.

Dezvoltatorii imobiliari care realizează proiecte cu mai mult de 500 de locuințe în marile orașe vor trebui să contribuie financiar la infrastructura edilitară locală.

Din aceste taxe vor putea fi finanțate creșe, grădinițe, școli și alte investiții necesare viitorilor locatari.

Ministerul Dezvoltării anunță că noul Cod nu modifică legislația referitoare la spațiile verzi.

Regulile existente pentru protejarea acestora vor rămâne în vigoare, iar suprafețele verzi nu vor putea fi diminuate în baza noilor prevederi.

Una dintre principalele modificări îi vizează pe proprietarii din mediul rural care vor să realizeze lucrări de dimensiuni reduse.

Pentru anumite construcții va fi introdusă o procedură bazată pe notificarea autorității locale, care va avea un termen de răspuns de 15 zile.

Prin această procedură vor putea fi construite mai simplu garaje, terase acoperite, pergole, bucătării de vară și alte anexe cu o suprafață de cel mult 50 de metri pătrați.

Regula se va aplica numai în mediul rural și în afara zonelor metropolitane.

O locuință unifamilială pentru folosință proprie, cu parter și o suprafață de până la 150 de metri pătrați, va putea fi construită pe baza unui proiect propriu întocmit de specialiști.

Proprietarii vor putea folosi și proiecte-tip puse la dispoziție de autoritățile locale.

Va fi realizat un catalog cu modele adaptate regiunilor istorice ale României. Proiectele vor fi selectate prin concursuri și finanțări organizate în colaborare cu Ministerul Dezvoltării și Ordinul Arhitecților.

Ministerul Dezvoltării a enumerat principalele prevederi ale proiectului:

„Se va implementa o platformă digitală națională pentru emiterea certificatelor de urbanism, a avizelor și autorizațiilor de construire, printr-un ghișeu unic, reducând termenul de autorizare la aproximativ 65 de zile, de la 4-8 luni, cum este în prezent. În marile orașe, dezvoltatorii mari, care construiesc peste 500 de unități locative, vor contribui la infrastructura edilitară locală prin plata unei taxe, din care se vor putea construi grădinițe, creșe, școli și alte investiții în infrastructura pentru viitorii locatari. Codul Urbanismului nu modifică legislația spațiilor verzi, prevederile legate de protejarea acestora se mențin în vigoare. Astfel, spațiile verzi nu vor fi diminuate. O noutate introdusă este simplificarea avizării pentru anumite construcții din mediul rural, pentru care se introduce procedura de notificare a autorităților locale, cu un termen scurt de 15 de zile. Astfel, se vor putea construi mai simplu garaje, terase acoperite, pergole, bucătării de vară și anexe care nu depășesc 50 mp, doar în mediu rural și în afara zonelor metropolitane. O locuință unifamilială pentru folosință proprie, cu parter și până la 150 mp, va putea fi construită în mediul rural pe bază de proiecte proprii, întocmite de specialiști, sau proiecte tip puse la dispoziție de autoritățile locale, fiind elaborat un catalog de proiecte tip separat pe regiunile istorice, pe baza unor concursuri și finanțări în colaborare cu Ministerul Dezvoltării și Ordinul Arhitecților. •Pentru litoralul românesc, CATUC prevede obligativitatea elaborării în maxim un an și aprobarea în cel mult 5 ani a unei reglementări specifice zonei.”

Noul Cod reduce și perioadele necesare pentru avizarea planurilor urbanistice și a investițiilor publice. Planurile Urbanistice Generale vor putea fi avizate în șase până la 12 luni, față de intervalul actual de trei până la cinci ani.

Planurile Urbanistice Zonale ar urma să fie aprobate în aproximativ șapte luni și jumătate. În cazul Planurilor Urbanistice de Detaliu, procedura va fi simplificată, iar termenul de adoptare ar urma să fie cuprins între una și două săptămâni.

Studiile de fezabilitate necesare proiectelor de construcții vor putea fi realizate în două sau trei săptămâni, pe baza unor indicatori stabiliți de Ministerul Dezvoltării.

În prezent, întocmirea acestor documente poate dura între trei și șase luni.

Pe perioada executării lucrărilor va rămâne valabil proiectul tehnic.

Proiectul introduce și Registrul Național al Construcțiilor, alături de noi reguli pentru certificarea firmelor din domeniu și proceduri simplificate pentru lucrările de mică amploare.

Proiectanții și specialiștii implicați în procesul de avizare vor avea răspundere legală potrivit noului Cod.

Codul Urbanismului include și aplicarea rezultatului referendumului organizat în București.

Începând cu 1 noiembrie 2028, certificatele de urbanism și autorizațiile de construire vor fi emise de Primăria Municipiului București.

Specialiștii care se ocupă în prezent de aceste documente vor fi transferați la Primăria Capitalei până la acel moment.

Metodologia pentru reorganizarea structurilor de specialitate trebuie aprobată până în luna iulie a anului următor.