Românii care stau la casă nu pot refuza în orice situație accesul vecinilor pe terenul lor, chiar dacă acesta este împrejmuit și folosit exclusiv de familie. Legea prevede anumite cazuri în care o persoană trebuie să permită folosirea temporară a proprietății sale pentru efectuarea unor lucrări la imobilul învecinat. Regula este stabilită de articolul 622 din Codul civil.

Dreptul de proprietate asupra unei case și a terenului aferent nu este nelimitat, iar legislația românească stabilește obligații și în relația dintre proprietari. Una dintre acestea vizează accesul temporar pe un teren atunci când lucrările necesare la o proprietate alăturată nu pot fi efectuate în condiții rezonabile fără folosirea acestuia.

Situația poate apărea atunci când un vecin trebuie să repare acoperișul, să renoveze un perete exterior sau să intervină la o parte a locuinței la care nu poate ajunge din propria curte. În asemenea cazuri, proprietarul terenului pe care urmează să intre muncitorii poate avea obligația legală de a permite accesul.

Această prevedere nu îi oferă însă vecinului dreptul de a folosi terenul după bunul plac. Accesul trebuie să fie justificat de necesitatea lucrărilor, iar intervenția nu trebuie să poată fi realizată printr-o alternativă rezonabilă, fără riscuri sau cheltuieli disproporționate.

Faptul că o locuință se află aproape de limita dintre două proprietăți nu înseamnă că proprietarul acesteia poate solicita automat acces pe terenul alăturat. Legea condiționează această posibilitate de existența unei nevoi reale, care nu poate fi rezolvată în mod rezonabil prin alte mijloace.

De exemplu, dacă un proprietar poate efectua reparațiile folosind exclusiv propria curte, fără pericole și fără costuri exagerate, nu poate impune vecinului să îi permită accesul doar pentru a simplifica lucrarea.

În schimb, dacă o intervenție la fațadă sau la acoperiș nu poate fi realizată în siguranță din propria proprietate, folosirea temporară a terenului vecinului poate deveni obligatorie. Necesitatea accesului trebuie analizată în funcție de particularitățile fiecărei situații.

Obligația de a permite accesul nu înseamnă că vecinul poate transforma curtea într-un șantier pe termen nelimitat. Utilizarea terenului trebuie să se limiteze la ceea ce este necesar pentru efectuarea lucrărilor, atât în privința suprafeței folosite, cât și a perioadei de intervenție.

Proprietarul poate solicita stabilirea unor condiții clare privind accesul muncitorilor, intervalul în care se desfășoară lucrările și modul în care este protejată proprietatea. Depozitarea materialelor de construcție sau circulația echipelor de lucru trebuie să aibă legătură directă cu intervenția pentru care a fost solicitat accesul.

De asemenea, articolul 622 din Codul civil prevede posibilitatea acordării unor despăgubiri, dacă folosirea terenului provoacă prejudicii. Astfel, în cazul în care sunt deteriorate aleile, gardul, plantele sau alte amenajări, proprietarul afectat poate solicita repararea pagubelor, în condițiile legii.

Pentru a evita conflictele, este recomandat ca vecinii să stabilească de comun acord detaliile intervenției, inclusiv modul de acces și obligațiile privind refacerea terenului după încheierea lucrărilor.

Prevederile Codului civil nu se referă exclusiv la reparațiile și renovările locuințelor. Există și situații care implică vegetația aflată la limita dintre proprietăți, cum ar fi tăierea crengilor sau culegerea fructelor, în condițiile stabilite de lege.

În astfel de cazuri, accesul poate fi justificat de necesitatea efectuării unor operațiuni care nu pot fi realizate în mod corespunzător din propria proprietate. Acest lucru nu îi conferă însă vecinului libertatea de a intra în curte ori de câte ori dorește.

Fiecare solicitare trebuie să aibă un motiv concret, iar drepturile ambilor proprietari trebuie respectate. Dreptul de proprietate nu poate fi folosit pentru a împiedica nejustificat lucrări necesare, dar nici obligația de a permite accesul nu poate deveni un pretext pentru folosirea abuzivă a terenului altuia.

Chiar dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru permiterea accesului, vecinul nu are dreptul să intre cu forța în curtea alăturată. În cazul în care proprietarii nu ajung la un acord privind necesitatea sau condițiile intervenției, conflictul poate fi soluționat pe cale legală.

Instanța poate analiza natura lucrărilor, necesitatea accesului, existența unor alternative și eventualele costuri sau riscuri implicate. În funcție de situație, poate fi stabilit dacă proprietarul este obligat să permită folosirea temporară a terenului și în ce condiții.

Prin urmare, un refuz categoric nu înlătură automat obligațiile prevăzute de Codul civil, însă nici simpla solicitare a vecinului nu îi oferă acestuia dreptul de a pătrunde pe proprietatea altcuiva fără acord sau fără respectarea procedurilor legale.