Proprietarii de locuințe trebuie să respecte distanțe minime față de limita terenului vecin atunci când construiesc o fereastră, balcoane sau alte deschideri care permit vederea spre proprietatea alăturată. Codul Civil prevede reguli distincte în funcție de poziția acestora, iar nerespectarea prevederilor poate genera conflicte între vecini.

Potrivit articolelor 614, 615 și 616 din Codul Civil, distanța minimă este, în general, de doi metri pentru ferestrele și balcoanele orientate spre proprietatea vecină. În cazul deschiderilor neparalele cu linia de hotar, limita este de un metru. Legea prevede și o excepție pentru ferestrele destinate exclusiv iluminării, dacă acestea sunt construite astfel încât să nu permită vederea spre terenul învecinat.

Articolul 615 din Codul Civil stabilește că proprietarul trebuie să păstreze o distanță de cel puțin doi metri între limita proprietății vecine și fereastra pentru vedere, balconul sau alte lucrări orientate către acel teren.

Regula se aplică indiferent dacă terenul vecin este îngrădit sau nu. În situația în care fereastra, balconul sau lucrarea respectivă nu este paralelă cu linia de hotar, distanța minimă prevăzută de lege este de un metru.

Măsurarea se face perpendicular pe linia de hotar, de la punctul cel mai apropiat al zidului în care este realizată deschiderea sau, în cazul unui balcon, de la extremitatea exterioară a acestuia până la limita proprietății vecine.

Codul Civil permite realizarea unor ferestre de lumină fără respectarea distanțelor prevăzute pentru deschiderile care oferă vedere către proprietatea vecină.

Potrivit articolului 616, acestea pot fi realizate la orice distanță față de hotar, cu condiția să fie construite astfel încât să împiedice vederea spre terenul învecinat. Soluțiile pot include elemente constructive care blochează perspectiva directă, astfel încât deschiderea să permită iluminarea naturală, fără să afecteze intimitatea proprietarului vecin.

Excepția nu se aplică automat oricărei ferestre de dimensiuni reduse. Caracteristicile construcției trebuie să împiedice efectiv vederea spre proprietatea alăturată.

Articolul 614 din Codul Civil interzice realizarea unei ferestre sau a unei deschideri în zidul comun fără acordul proprietarilor.

Prin urmare, dacă zidul este comun, proprietarul nu poate realiza unilateral o astfel de modificare. Acordul coproprietarilor este necesar pentru deschiderea unei ferestre sau a unei alte deschideri în zidul respectiv.

În cazul lucrărilor de construcție sau modificare a unei clădiri, trebuie verificată și legislația privind autorizarea lucrărilor, precum și reglementările urbanistice aplicabile. Respectarea distanțelor prevăzute de Codul Civil nu înlocuiește, atunci când este necesară, autorizația de construire.

Regulile privind ferestrele, balcoanele și deschiderile către proprietatea vecină sunt stabilite pentru protejarea dreptului la intimitate și pentru limitarea conflictelor dintre proprietari.

Înainte de realizarea unei astfel de lucrări, proprietarii trebuie să verifice poziția limitei de proprietate, modul în care este orientată deschiderea și dacă lucrarea intră sub incidența obligațiilor de autorizare.