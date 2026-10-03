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Explozie a chiriilor în România. Țara noastră înregistrează cea mai mare creștere din UE în trimestrul doi din 2026

Explozie a chiriilor în România. Țara noastră înregistrează cea mai mare creștere din UE în trimestrul doi din 2026Chirie. Sursa foto: mastersenaiper/ Pixabay
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Din cuprinsul articolului

România înregistrează o creștere record a pieței imobiliare pe segmentul închirierilor, situându-se pe primul loc în Uniunea Europeană în al doilea trimestru din 2026. Potrivit datelor furnizate de biroul de statistică al UE, tarifele chiriilor din țara noastră au avansat cu peste patruzeci la sută în raport cu media anului precedent.

Explozie a chiriilor în România. Țara noastră înregistrează cea mai mare creștere din UE în trimestrul doi din 2026

Creșterea accelerată a chiriilor plasează România în fruntea clasamentului european, fiind urmată la o distanță considerabilă de Croația și Slovenia. În ceea ce privește achiziția de locuințe, Bulgaria ocupă prima poziție la nivel european, înregistrând un avans de peste paisprezece la sută.

La nivelul întregului bloc comunitar, prețurile proprietăților rezidențiale au crescut în al doilea trimestru din 2026 cu 4,1% comparativ cu media din 2025, în timp ce chiriile au consemnat o majorare medie de 2,6%.

contract închiriere

Contract de închiriere. Sursa foto: Freepik

Eurostat confirmă tendința de scumpire generalizată

Reprezentanții biroului european de statistică evidențiază o tendință ascendentă prezentă în toate statele membre pe zona chiriilor.

„Comparând trimestrul al doilea din 2026 cu media anuală a anului 2025, chiriile au crescut în toate ţările UE. Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în România (41,2%), Croaţia (22,1%) şi Slovenia (10,2%), în timp ce cele mai mici au fost consemnate în Estonia şi Finlanda (0,1% fiecare) şi în Luxemburg (1,2%)”, arată Eurostat.

Locuințele de vânzare se scumpesc mai repede decât chiriile

Analiza datelor arată că prețurile de achiziție ale caselor și apartamentelor au crescut într-un ritm mai susținut decât chiriile în optsprezece țări membre pentru care există raportări complete.

Cele mai mari scumpiri ale locuințelor au fost consemnate în Bulgaria, cu o creștere de 14,3%, urmată îndeaproape de Portugalia cu 14,2% și Lituania cu 12,8%. La polul opus, singurele state unde s-au înregistrat scăderi ale prețurilor la vânzare au fost Finlanda, cu un minus de 1,5%, și Franța, cu o scădere de 1,4%.

Evoluția pieței imobiliare comparativ cu anii și trimestrele anterioare

Dacă este luată în calcul comparația cu perioada similară a anului trecut, respectiv trimestrul al doilea din 2025, prețurile locuințelor din Uniunea Europeană au urcat cu 4,7%, iar chiriile au înregistrat un avans de 3%.

Dinamică pozitivă se menține și în evoluția de la un trimestru la altul. Raportat la primele trei luni din 2026, trimestrul al doilea a adus o scumpire de 1,2% a proprietăților rezidențiale din UE și o creștere de 0,7% a chiriilor.

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