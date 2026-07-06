Președintele american Donald Trump a promovat computerele Dell chiar din Biroul Oval, după ce a participat la o ceremonie dedicată deschiderii ședinței bursiere, organizată în premieră alături de Bursa din New York (NYSE) și Nasdaq. Momentul a avut un impact rapid pe piață, iar acțiunile Dell Technologies au înregistrat o creștere puternică, potrivit CNBC.

Acțiunile Dell au urcat cu peste 7% în timpul tranzacțiilor, după declarațiile făcute de Trump. La ora transmiterii informațiilor, acțiunile companiei se aflau în creștere cu aproape 4%.

„Mergeţi şi cumpăraţi un computer Dell”, a spus Trump în timpul evenimentului organizat la Casa Albă.

Evenimentul a marcat și lansarea oficială a programului „Trump Accounts”, o inițiativă prin care sunt create conturi de investiții cu facilități fiscale pentru copiii americani. Programul a fost lansat pe 4 iulie și prevede sprijin financiar pentru noile generații.

La ceremonie au fost prezenți mai mulți lideri importanți din domeniul financiar și tehnologic, printre care directorul general al Dell Technologies, Michael Dell, și soția sa, Susan Dell, investitorul Brad Gerstner, senatorul Ted Cruz, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, președintele Bursei din New York, Lynn Martin, precum și directorul general al Nasdaq, Adena Friedman.

Trump i-a felicitat pe Michael și Susan Dell pentru decizia de a contribui cu peste 6 miliarde de dolari la susținerea programului.

„Michael şi Susan Dell sunt cu adevărat extraordinari”, a declarat preşedintele.

Liderul de la Casa Albă a glumit ulterior pe seama donației făcute de familia Dell.

„Le vom aduce banii înapoi într-un fel sau altul, iar apoi le voi cere încă 6 miliarde de dolari şi vom începe tot procesul din nou”, a spus acesta.

Declarațiile președintelui au generat discuții și din cauza investițiilor pe care acesta le are în Dell Technologies. Conform declarației sale de avere pentru anul 2025, publicată recent, Donald Trump a realizat mai multe tranzacții cu acțiuni Dell prin intermediul unor conturi de investiții.

Documentele arată că, între 29 ianuarie și 18 noiembrie, Trump a efectuat 24 de tranzacții cu titluri Dell. Acestea au inclus 16 achiziții și opt vânzări, cu o valoare totală estimată între aproximativ 300.000 și 1 milion de dolari.

Achizițiile au reprezentat cea mai mare parte a operațiunilor, fiind evaluate la până la 770.000 de dolari, în timp ce vânzările au ajuns până la 225.000 de dolari.

Prin programul „Trump Accounts”, fiecare copil american eligibil primește un cont de investiții. Pentru cei născuți între 2025 și 2028, guvernul federal oferă automat o contribuție inițială de 1.000 de dolari.

După anunțul donației făcute de familia Dell, mai multe companii importante au decis să susțină inițiativa. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, BlackRock, Charles Schwab, Comcast, Intel, JPMorgan Chase, Micron Technology, Robinhood și SoFi au transmis că vor egala contribuția guvernului pentru copiii angajaților lor.

Președinta SpaceX, Gwynne Shotwell, a anunțat la rândul său că va dona câte o acțiune SpaceX într-un cont Trump Account pentru fiecare dintre cei peste două milioane de copii eligibili din Statele Unite.

Brad Gerstner, fondatorul Invest America și unul dintre susținătorii principali ai proiectului, consideră că programul poate extinde accesul familiilor americane la oportunități de investiții.

Directorul general al Robinhood, Vlad Tenev, a declarat că aceste conturi ar putea avea un impact „care schimbă viaţa” pentru generațiile următoare.