Administrația de la Washington a făcut primul pas concret într-un proiect financiar ambițios destinat noii generații. Președintele american Donald Trump a anunțat în cursul zilei de luni că executivul a depus deja prima tranșă de 1.000 de dolari în peste 500.000 de „Conturi Trump”, precizează Reuters.

Acest program a fost creat cu scopul de a le oferi nou-născuților din Statele Unite o participație directă la piața bursieră, ajutându-i astfel să își construiască propria avere încă de la o vârstă fragedă.

Momentul lansării a fost marcat printr-un gest simbolic direct de la Casa Albă. Președintele Trump a sunat clopotul de deschidere chiar din Biroul Oval, avându-i alături pe directorii executivi ai celor mai mari platforme financiare, Bursa din New York și Nasdaq. Cu această ocazie, liderul american a ținut să remarce, pe un ton ironic, că această cooperare strânsă între două burse rivale reprezintă o performanță pe care democrații și republicanii nu au fost capabili să o reproducă pe scena politică.

Lansarea acestui program masiv de sprijin vine într-un context extrem de tensionat din punct de vedere economic. Creșterea accelerată a costului vieții a devenit o problemă majoră și o sursă de îngrijorare pentru alegători, în special în perspectiva alegerilor intermediare care se apropie în luna noiembrie, după cum subliniază analiștii Reuters.

Inițiativa se bucură deja de un val de susținere, dar a atras și primele contestări. Promotorii proiectului afirmă că noile „Conturi Trump”, de care vor beneficia cetățenii americani născuți în perioada cuprinsă între anii 2025 și 2028, au rolul de a încuraja investițiile pe termen lung și de a crește nivelul de alfabetizare financiară în rândul populației.

Pe de altă parte, vocile critice avertizează că familiile care dispun de venituri limitate s-ar putea afla în imposibilitatea de a adăuga contribuții suplimentare în aceste conturi, ceea ce le-ar împiedica să beneficieze pe deplin de avantajele sistemului.

Acest program guvernamental se adaugă opțiunilor deja existente pe piața americană, funcționând ca un instrument nou de economisire, distinct de planurile tradiționale destinate studiilor universitare sau de conturile de pensie care beneficiază de optimizare fiscală.

Miza principală rămâne însă reducerea decalajelor sociale prin intermediul pieței de capital. Acest plan le oferă copiilor născuți fără avere posibilitatea de a deține active financiare substanțiale, a subliniat Donald Trump. În același timp, în contextul unui mediu de piață aflat în plină expansiune, președintele american a ținut să le transmită un sfat ferm beneficiarilor, recomandându-le să evite retragerile anticipate de fonduri din aceste conturi.

Succesul pe termen lung al proiectului ar putea fi asigurat și de implicarea sectorului privat. Mai multe companii de top din Statele Unite și-au luat deja angajamentul oficial de a sprijini acest program, urmând să ofere finanțare suplimentară sau contribuții directe din partea angajatorilor.