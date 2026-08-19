Autostrada Sibiu-Pitești a trecut de un moment decisiv

Lucrările la Secțiunea 2 a Autostrăzii Sibiu-Pitești, între Boița și Cornetu, ar putea fi extinse după finalizarea procedurii de revizuire a acordului de mediu, a anunțat Cristian Pistol, șeful Companiei Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Instituția a nunțat că a transmis documentația către autoritatea competentă pe 12 august, după ce antreprenorii au completat actele necesare.

Tronsonul are o lungime de 31,33 kilometri și traversează o zonă montană dificilă din punct de vedere tehnic. În prezent, constructorii pot interveni doar pe aproximativ 45% din suprafața șantierului, în condițiile în care pentru restul lucrărilor sunt necesare aprobările de mediu și autorizațiile de construire aferente.

Potrivit CNAIR, progresul fizic cumulat al secțiunii se apropie de 15%. Pe șantier sunt mobilizați în prezent aproximativ 646 de muncitori și 161 de utilaje, iar activitatea este concentrată în special pe tuneluri, lucrări de artă și terasamente.

Pe sectorul Boița-Cornetu sunt prevăzute șapte tuneluri, cu o lungime cumulată de aproximativ cinci kilometri.

La Tunelul Boița 1, cu lungimi de 264, respectiv 247 de metri pentru cele două galerii, progresul fizic a ajuns la 39,80%. Una dintre galerii a fost deja străpunsă, în timp ce la cealaltă au fost excavați 109 metri. Pentru finalizarea acesteia mai sunt necesari aproximativ 138 de metri de excavare.

La Tunelul Robești, care are o lungime de circa 900 de metri, excavația ambelor galerii a fost încheiată. Constructorul lucrează acum la hidroizolații și la realizarea căptușelii interioare. Progresul raportat pentru acest obiectiv este de 36,25%.

În cazul Tunelului Balota, de aproximativ 500 de metri, lucrările se află într-o etapă mai timpurie. Până acum au fost excavați 104 metri din galeria dreaptă, iar progresul fizic este de 5,21%.

Lucrările la poduri, pasaje și viaducte sunt mai avansate pe cele trei zone pentru care există deja autorizație de construire. Aici, progresul fizic general a ajuns la 45,82%.

Printre obiectivele cu cel mai mare grad de execuție se numără Viaductul 3, realizat în proporție de 85,41%, și Viaductul 2, care a ajuns la 83,41%.

Complexitatea tronsonului este determinată în mare parte de relieful montan. Proiectul include șapte tuneluri, 24 de poduri și 24 de viaducte. Viaductele și podurile însumează aproximativ 11 kilometri, în timp ce tunelurile vor avea împreună circa cinci kilometri.

După încheierea procedurii de revizuire a acordului de mediu, CNAIR estimează că Ministerul Transporturilor va putea emite autorizațiile de construire necesare pentru sectoarele care nu sunt încă autorizate. Obținerea acestor documente ar permite antreprenorului să extindă fronturile de lucru și să accelereze execuția.

Contractul pentru Secțiunea 2 Boița-Cornetu este atribuit asocierii de constructori turci Mapa-Cengiz, iar valoarea sa se ridică la aproximativ 4,25 miliarde de lei, fără TVA. Finanțarea este asigurată prin Programul Transport.

Secțiunea montană reprezintă una dintre cele mai dificile componente ale Autostrăzii Sibiu-Pitești, atât prin numărul mare de lucrări de artă, cât și prin condițiile de teren. Autostrada A1 Sibiu-Pitești face parte din infrastructura rutieră strategică a României și contribuie la legătura dintre rețeaua națională de autostrăzi și coridorul european Rin-Dunăre.