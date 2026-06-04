Economie

Secțiunea Tigveni - Curtea de Argeș din Autostrada Sibiu-Pitești, aproape de deschidere. Video cu stadiul lucrărilor

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Secțiunea Tigveni - Curtea de Argeș din Autostrada Sibiu-Pitești, aproape de deschidere. Video cu stadiul lucrărilorAutostrada A1. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Autostrada Sibiu-Pitești, secțiunea Tigveni - Curtea de Argeș, este tot mai aproape de deschidere, a anunțat pe Facebook Cristian Pistol, Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Secțiunea Tigveni - Curtea de Argeș din A1, aproape de deschidere

Potrivit oficialului, lucrările sunt foarte aproape de stadiul în care circulația poate fi permisă pe această porțiune din cea mai importantă cale rutieră a României, care traversează Munții Carpați și leagă Muntenia și Capitala de Transilvania.

„Pe cei 9,86 km ai acestui șantier, antreprenorul austriac (PORR) este mobilizat cu 435 de muncitori și 150 de utilaje.

În prezent, se execută următoarele lucrări:

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  • așternere pământ vegetal pe taluz,
  • așternere fundații de balast și mixturi asfaltice pe terasamente,
  • la cele 12 poduri și pasaje de pe traseu se montează parapet metalic, rosturi de dilatație și se așterne mixtură asfaltică,
  • se montează elementele iluminatului rutier și ITS, a scris Cristian Pistol.

Lucrări avansate pe tronsonul Tigveni - Curtea de Argeș

El a anunțat și starea celorlalte lucrări la tronsonul Tigveni - Curtea de Argeș din A1, porțiunea Pitești-Sibiu:

  • La tunelul Momaia (1.350 m) se montează instalații mecanice și electrice.
  • La sensul giratoriu Tigveni s-a finalizat așternerea mixturii asfaltice.
Lucrări autostrada A1

Lucrări autostrada A1. Sursă foto: Facebook

„În scurt timp, antreprenorul va începe programul de pregătire a personalului CNAIR SA pentru monitorizarea, întreținerea și intervenția la tunelul Momaia, care va beneficia de cele mai moderne sisteme pentru siguranța traficului (sisteme de detectare și de evacuare a fumului și a noxelor, sisteme de evacuare a persoanelor în caz de dezastre, camere de monitorizare a traficului rutier)”, a mai anunțat șeful CNAIR.

Deschidere cu 6 luni mai devreme

„Dacă se va menține ritmul de lucru, anul acesta se va putea deschide circulația pe această secțiune, cu aproximativ 6 luni mai devreme față de termenul contractual (februarie 2027).

Practic, vom putea circula pe aproximativ 54 km din cei 122 km ai autostrăzii Sibiu-Pitești (A1). Valoarea contractului este de 1,678 miliarde de lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027”, a încheiat Cristian Pistol.

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