Lucrările pe șantierul autostrăzii Sibiu-Pitești înaintează într-un ritm susținut, iar unul dintre cele mai importante tronsoane este foarte aproape de finalizare. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vin cu vești bune pentru participanții la trafic: șoferii vor putea circula mult mai devreme pe secțiunea dintre Tigveni și Curtea de Argeș.

Mobilizarea constructorului pe cei aproape zece kilometri ai acestui lot este una exemplară. Compania austriacă PORR a alocat resurse umane și tehnice substanțiale pentru a asigura respectarea celor mai înalte standarde și pentru a accelera ritmul de execuție pe acest sector din A1.

„Autostrada Sibiu-Piteşti (A1), secţiunea 4 (Tigveni - Curtea de Argeş): se aşterne stratul asfaltic de uzură pe ultimii metri! Stadiul fizic al lucrărilor pe cei 9,86 km se apropie de 95%, iar antreprenorul austriac (PORR) este mobilizat în şantier cu 350 de muncitori şi 156 de utilaje, resursele fiind adaptate etapei de finalizare”, arată CNAIR într-o postare pe Facebook.

În această etapă a proiectului, echipele de muncitori se concentrează pe detaliile finale necesare siguranței și funcționalității drumului mare viteza. Se lucrează intens atât la corpul autostrăzii, cât și la infrastructura conexă.

În momentul de față se mai execută lucrări de aşternere a pământului pe taluzuri, amenajare șanțuri și rigole, montare gabioane, montare parapet metalic, panouri fonoabsorbante și antiorbire, semnalizare verticală și garduri de împrejmuire.

De asemenea, la cele 12 poduri și pasaje de pe traseul acestei secțiuni se montează plasa de protecție, se execută rosturi în cale, lucrări pregătitoare pentru vopsirea anticorozivă și instalarea sistemelor de evacuare a apelor pluviale, precizează CNAIR. De asemenea, la sensul giratoriu Tigveni se efectuează marcaje și lucrări de amenajare peisagistică.

Unul dintre cele mai complexe puncte ale acestei secțiuni îl reprezintă tunelul Momaia, o lucrare de inginerie de o complexitate deosebită, având o lungime de 1.350 de metri. Aici, echipele tehnice montează instalații mecanice, electrice și sisteme inteligente de transport. La clădirile operaționale destinate tunelului se montează echipamentele specifice și au loc teste de presiune la instalațiile antiincendiu.

„În următoarele două luni se vor mai efectua şi alte teste pentru verificarea comportamentului la foc şi la fum al echipamentelor montate”, menționează conducerea CNAIR.

Deși termenul prevăzut inițial în contract era stabilit pentru luna februarie 2027, ritmul actual de lucru permite darea în folosință a acestui lot mult mai devreme, chiar în cursul acestui an.

„În ritmul actual de lucru, anul acesta se va putea deschide circulaţia pe această secţiune, mai devreme faţă de termenul contractual (februarie 2027). După finalizarea acestei secţiuni, se va putea circula pe aproximativ 54 km din cei 122 km ai autostrăzii Sibiu-Piteşti (A1)”, se precizează în postare.

Proiectul are o valoare contractuală de 1,678 miliarde de lei, fără TVA. Sursa de finanțare este asigurată prin fonduri europene, prin intermediul Programului Transport (2021-2027).