Social

Veste excelentă pentru șoferi! Secțiunea din A1 se deschide anul acesta, înainte de termen

Comentează știrea
Veste excelentă pentru șoferi! Secțiunea din A1 se deschide anul acesta, înainte de termenAutostrada Sursă foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Lucrările pe șantierul autostrăzii Sibiu-Pitești înaintează într-un ritm susținut, iar unul dintre cele mai importante tronsoane este foarte aproape de finalizare. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vin cu vești bune pentru participanții la trafic: șoferii vor putea circula mult mai devreme pe secțiunea dintre Tigveni și Curtea de Argeș.

Veste excelentă pentru șoferi! Secțiunea din A1 se deschide anul acesta, înainte de termen

Mobilizarea constructorului pe cei aproape zece kilometri ai acestui lot este una exemplară. Compania austriacă PORR a alocat resurse umane și tehnice substanțiale pentru a asigura respectarea celor mai înalte standarde și pentru a accelera ritmul de execuție pe acest sector din A1.

„Autostrada Sibiu-Piteşti (A1), secţiunea 4 (Tigveni - Curtea de Argeş): se aşterne stratul asfaltic de uzură pe ultimii metri! Stadiul fizic al lucrărilor pe cei 9,86 km se apropie de 95%, iar antreprenorul austriac (PORR) este mobilizat în şantier cu 350 de muncitori şi 156 de utilaje, resursele fiind adaptate etapei de finalizare”, arată CNAIR într-o postare pe Facebook.

Ce lucrări se execută în prezent

În această etapă a proiectului, echipele de muncitori se concentrează pe detaliile finale necesare siguranței și funcționalității drumului mare viteza. Se lucrează intens atât la corpul autostrăzii, cât și la infrastructura conexă.

În momentul de față se mai execută lucrări de aşternere a pământului pe taluzuri, amenajare șanțuri și rigole, montare gabioane, montare parapet metalic, panouri fonoabsorbante și antiorbire, semnalizare verticală și garduri de împrejmuire.

De asemenea, la cele 12 poduri și pasaje de pe traseul acestei secțiuni se montează plasa de protecție, se execută rosturi în cale, lucrări pregătitoare pentru vopsirea anticorozivă și instalarea sistemelor de evacuare a apelor pluviale, precizează CNAIR. De asemenea, la sensul giratoriu Tigveni se efectuează marcaje și lucrări de amenajare peisagistică.

Progrese majore și teste la tunelul Momaia

Unul dintre cele mai complexe puncte ale acestei secțiuni îl reprezintă tunelul Momaia, o lucrare de inginerie de o complexitate deosebită, având o lungime de 1.350 de metri. Aici, echipele tehnice montează instalații mecanice, electrice și sisteme inteligente de transport. La clădirile operaționale destinate tunelului se montează echipamentele specifice și au loc teste de presiune la instalațiile antiincendiu.

„În următoarele două luni se vor mai efectua şi alte teste pentru verificarea comportamentului la foc şi la fum al echipamentelor montate”, menționează conducerea CNAIR.

Deschidere devansată și stadiul întregului proiect Sibiu-Pitești

Deși termenul prevăzut inițial în contract era stabilit pentru luna februarie 2027, ritmul actual de lucru permite darea în folosință a acestui lot mult mai devreme, chiar în cursul acestui an.

„În ritmul actual de lucru, anul acesta se va putea deschide circulaţia pe această secţiune, mai devreme faţă de termenul contractual (februarie 2027). După finalizarea acestei secţiuni, se va putea circula pe aproximativ 54 km din cei 122 km ai autostrăzii Sibiu-Piteşti (A1)”, se precizează în postare.

Proiectul are o valoare contractuală de 1,678 miliarde de lei, fără TVA. Sursa de finanțare este asigurată prin fonduri europene, prin intermediul Programului Transport (2021-2027).

Stiri calde

21:06 - Măsuri importante pentru fermieri. Compensații financiare și clarificări privind restricțiile de mediu până în 2030
20:59 - Bărbat arestat după ce i-a cerut bani polițistului care îl amendase
20:50 - CNAIR închide drumurile pentru camioanele de mare tonaj. Restricțiile vizează șapte județe aflate sub Cod Roșu de can...
20:44 - Securitatea despre dezastrul aprovizionării cu alimente în mai 1989. Brânza și cașcavalul dispăruseră, legumele erau ...
20:38 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 5 august 2026. Fortăreața Bătrânului din Munte, în Patrimoniului Mondial UNESCO
20:29 - Imagini de groază la Buzău. Ministerul Apărării confirmă incidentul în care un parașutist militar a rămas agățat de a...
20:19 - Europa, în cea mai intensă fază a valului de caniculă. Recorduri istorice, incendii și alerte maxime în mai multe țări
20:08 - Legile privind criza carburanților și TVA-ul redus la locuințe au fost publicate în Monitorul Oficial. Când scade acc...

HAI România!

„Nu a fost Revoluție!” – Fost ofițer de contraspionaj despre KGB, Iliescu și Teroriști

„Nu a fost Revoluție!” – Fost ofițer de contraspionaj despre KGB, Iliescu și Teroriști

Cum vede Alin Burcea viitorul agențiilor de turism în era AI

Cum vede Alin Burcea viitorul agențiilor de turism în era AI

Turismul românesc, în cădere liberă

Turismul românesc, în cădere liberă

Proiecte speciale