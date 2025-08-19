EVZ Special Inginerul „vrăjitor” al betonului armat și magia Bucureștiului care a prins modernitatea din urmă







Inginerul „vrăjitor” al betonului armat și magia Bucureștiului care a prins modernitatea din urmă. Acum 137 de ani, venea pe lume unul din cei mai cunoscuți ingineri constructori români ai veacului XX.

Emil Prager are, ca și Anghel Saligny, o origine occidental-europeană. Părinții săi, se pare, au fost originari din Moravia. Înaintașii lor au migrat o dată cu șvabii din orașul de îmbarcare Ulm, spre Banat. Tatăl și mama lui Emil Prager, inginerul de legendă se născuseră la Pâncota.

Inginerul Emil Prager s-a născut la 18/30 august 1888 la București. Părinții săi se numeau Iulius și Maria Prager. Ei s-au stabilit în Mahalaua Cazărmii din Capitală. Astăzi, locul a fost modificat pentru a face loc Palatului Parlamentului, fiind plasat, la poalele Dealului Arsenalului, loc de importanță istorică. Și-a pierdut tatăl în 1897.

Va studia, lângă Cișmigiu, la Colegiul Gheorghe Lazăr, pe care-l va absolvi în 1907. Se va înscrie la Școala de Poduri și Șosele, precursoarea Politehnicii de astăzi. Bursa obținută datorită bunei sale pregătiri și rezultatelor excepționale i-a oferit șansa de a se întreține la studii. Va deveni inginer-constructor diplomat la 1 iulie 1912. A fost admis ca membru în Societatea Politehnică. În facultate, a studiat cu marii ingineri Anghel Saligny, Elie Radu și Ion Ionescu Bizet.

Inginerul constructor Emil Prager este renumit că a folosit în București, betonul armat pentru ca să poată fi edificate clădiri trainice și pe verticală. Orașul creștea, era nevoie de clădiri instituționale, dar și pentru locuințe, hoteluri și magazine sau cu funcționalitate industrială. Emil Prager face parte dintr-o generație de ingineri legendari precum Henri Teodoru, Ion Beleș sau Aurel Ioanovici.

Sub coordonarea lui Anghel Saligny a lucrat până în 1921 la Direcția Generală a Porturilor și a Căilor de Comunicație pe Apă. Din 1921, și-a creat Antrepriza de Construcții Emil Prager.

Inginerul Emil Prager a fost căsătorit vreme de trei decenii cu marea stea de cinema Elvira Godeanu. A fost considerată „diva lui Dej”. S-a considerat că totul ar fi avut la bază zvonuri colportate de Ana Pauker însăși, geloasă pe frumusețea marii actrițe. Elvira și Emil s-au căsătorit la 31 mai 1954.

După ce, la un moment dat, a trebuit să împartă spațiul locativ cu mai multe familii, fiind considerat „burghez”, până la mijlocul anilor 50, treptat optica regimului s-a schimbat. Aveau nevoie de competența și experiența sa, fiindcă betonul armat devenise „materialul construcției socialiste”!

Inginerul Emil Prager avea aproape 89 de ani pe 4 martie 1977! A lăsat deoparte vechile resentimente și a ajutat regimul comunist să refacă Bucureștiul distrus de cutremur în multe zone! Asta arată capacitatea și profesionalismul de excepție de care a dat dovadă inginerul Emil Prager.

Inginerul constructor Emil Prager a avut probleme cu vederea. Glaucomul de care suferea aproape că l-a lăsat orb. A încercat să se opereze la finalul anului 1984 și începutul anului 1985, la Spitalul Militar din Capitală. Din păcate, operația de glaucom nu a reușit. Marele Emil Prager s-a stins din viață la 1 februarie 1985.

Elvira Godeanu(născută la 13 mai 1904) va deceda aproape 6 ani mai târziu, pe 3 septembrie 1991, la București! Au fost împreună peste trei decenii!