Austria își menține poziția împotriva unei aderări accelerate a Ucrainei la Uniunea Europeană și susține că procesul trebuie să respecte aceleași criterii pentru toate statele candidate. Ministrul austriac pentru afaceri europene, Claudia Bauer, afirmă că solicitările repetate ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind stabilirea unui termen pentru aderare nu pot modifica procedurile prevăzute de Uniunea Europeană, potrivit Welt.

Claudia Bauer l-a criticat pe liderul de la Kiev pentru insistențele privind calendarul aderării.

„Impresia mea este că președintele ucrainean, în ultimele luni, a atras atenția frecvent asupra sa dorind să dicteze o dată de aderare a țării sale la UE”, a declarat Bauer. O aderare accelerată la cerere nu este, evident, posibilă”, a spus ea.

Oficialul austriac afirmă că Uniunea Europeană trebuie să analizeze cu atenție capacitatea de a integra noi state membre, având în vedere dimensiunea și particularitățile Ucrainei.

„Aderarea Ucrainei, cu cei 39 de milioane de locuitori ai săi şi cu o structură agricolă complet diferită, ar schimba în mod semnificativ UE”, mai spune ministrul austriac.

Claudia Bauer a avertizat și asupra riscului apariției unei Uniuni Europene „cu două viteze”, menționând că toate statele candidate trebuie să urmeze același parcurs.

„Toate ţările candidate, inclusiv Ucraina, trebuie să respecte aceleași reguli și să-și câștige aderarea prin propriile eforturi”, a adăugat ea.

Uniunea Europeană a deschis oficial negocierile de aderare cu Ucraina la jumătatea lunii iunie 2026. Prima etapă este concentrată pe reforma sistemului judiciar, protejarea valorilor fundamentale și consolidarea securității.

Procesul de aderare presupune însă și îndeplinirea unor reforme importante, inclusiv în domeniul combaterii corupției, înainte ca Ucraina să poată deveni stat membru.

La începutul anului, președintele Volodimir Zelenski și-a exprimat dorința ca Ucraina să adere la Uniunea Europeană până în 2027, însă mai multe state membre privesc cu rezervă un asemenea calendar.

La Bruxelles, numeroși oficiali europeni apreciază că aderarea este puțin probabil să se producă înainte de jumătatea următorului deceniu și, în orice caz, nu înainte de încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Și cancelarul german Friedrich Merz consideră că o aderare rapidă este exclusă. Acesta a propus un statut special de tranziție, care ar permite Ucrainei să participe la summiturile și reuniunile ministeriale ale Uniunii Europene fără drept de vot.