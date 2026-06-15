Ucraina și Republica Moldova fac luni un nou pas pe drumul către integrarea europeană, odată cu lansarea primei etape efective a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, potrivit Euronews. Ceremonia va avea loc la Luxemburg, în prezența oficialilor europeni și a reprezentanților celor două state candidate.

Momentul are o puternică încărcătură simbolică pentru Kiev și Chișinău, ambele foste republici sovietice care au depus cererile de aderare la scurt timp după declanșarea invaziei ruse la scară largă din 2022. Deși negocierile au fost deschise formal în iunie 2024, procesul a rămas blocat timp de aproape doi ani din cauza opoziției guvernului condus de Viktor Orbán în Ungaria.

Schimbarea de putere de la Budapesta a permis însă statelor membre să ajungă, săptămâna trecută, la un acord unanim pentru deschiderea primului „cluster” de negocieri, care vizează domenii esențiale precum statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice și reforma sistemului judiciar. Odată cu activarea acestui capitol, pot începe discuțiile și în alte domenii-cheie, inclusiv piața unică, protecția mediului sau politicile economice și sociale.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au salutat progresele făcute de cele două state.

„Determinarea, curajul şi munca asiduă demonstrate de ambele ţări în promovarea reformelor, chiar şi în faţa unor provocări imense” reprezintă un argument puternic pentru continuarea procesului de extindere, au transmis cei doi lideri europeni, subliniind că „extinderea este o alegere strategică”.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că deschiderea negocierilor reprezintă un semnal important pentru populația țării sale.

„Ucraina face ceea ce este necesar, dar este important ca şi UE să-şi respecte cuvântul. Deschiderea primului cluster reprezintă un sprijin politic şi moral semnificativ pentru statul nostru şi pentru poporul nostru”, a afirmat liderul de la Kiev.

Experții europeni consideră că momentul marchează începutul unei etape complexe și de durată. Heather Grabbe, fostă consilieră a Comisiei Europene pe probleme de extindere și cercetător principal la Bruegel, spune că deschiderea primului cluster reprezintă începutul procesului care va conduce, eventual, la un tratat de aderare.

Totuși, ea avertizează că Ucraina va trebui să adopte și să implementeze mii de acte legislative europene, un proces care presupune costuri administrative și reforme profunde.

În pofida aprecierilor venite de la Bruxelles, ritmul reformelor rămâne o preocupare. Oficialii europeni consideră că Ucraina a realizat doar aproximativ 15% din măsurile incluse într-un plan de reformă în 10 puncte convenit la finalul anului trecut cu Comisia Europeană. Printre obiectivele restante se numără consolidarea independenței instituțiilor anticorupție, adoptarea unei strategii naționale anticorupție și reformarea procedurilor de numire a judecătorilor și procurorilor.

Cu toate acestea, evaluările de la Bruxelles rămân optimiste. Potrivit unor oficiali europeni, dacă ritmul reformelor va accelera, Ucraina ar putea finaliza negocierile tehnice în aproximativ patru ani. Decizia finală privind aderarea va depinde însă nu doar de criteriile tehnice, ci și de voința politică a tuturor statelor membre.

Pe lângă dimensiunea economică și instituțională, securitatea este văzută drept unul dintre cele mai importante argumente în favoarea apropierii Ucrainei de Uniunea Europeană. Analiștii subliniază că experiența militară acumulată de Kiev în războiul cu Rusia transformă țara într-un actor strategic major pentru securitatea continentului.

În acest context, Bruxellesul încearcă să mențină procesul de integrare pe traiectorie, considerând că apropierea Ucrainei și a Republicii Moldova de UE reprezintă nu doar un proiect politic, ci și o investiție în stabilitatea și securitatea Europei pe termen lung.