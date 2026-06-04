Republica Moldova a primit miercuri seară confirmarea oficială din partea Uniunii Europene că este pregătită să înceapă negocierile privind primul cluster de aderare, dedicat valorilor fundamentale.

Decizia a fost transmisă printr-o scrisoare oficială trimisă de Președinția cipriotă a Consiliului UE către autoritățile de la Chișinău.

Documentul reprezintă unul dintre cei mai importanți pași realizați de Republica Moldova în procesul de integrare europeană de la lansarea negocierilor de aderare în iunie 2024 și deschide calea către etapa formală a negocierilor pe primul capitol major.

În scrisoarea adresată ambasadoarei Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morari, statele membre ale UE arată că evaluarea efectuată la nivel european indică faptul că țara este suficient de pregătită pentru deschiderea Clusterului 1 – „Aspecte fundamentale”.

Potrivit documentului semnat de Christina Rafti, ambasador al Ciprului și președinte al Comitetului Reprezentanților Permanenți (COREPER), Chișinăul este invitat să transmită poziția oficială de negociere pentru deschiderea acestui cluster.

Clusterul 1 este considerat unul dintre cele mai importante din întregul proces de aderare, deoarece include domenii precum statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, drepturile fundamentale, reforma justiției și lupta împotriva corupției.

Ambasadoarea Daniela Morari a calificat decizia drept un pas important în parcursul european al Republicii Moldova.

„Suntem recunoscători Președinției cipriote a Consiliului UE pentru sprijinul și leadership-ul puternic de care a dat dovadă în ultimele luni. Acest lucru marchează un pas important înainte și reflectă progresul constant al procesului de aderare a țării noastre la UE”, a transmis diplomatul moldovean.

La rândul său, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a afirmat că evoluția este rezultatul unei activități diplomatice intense și al sprijinului oferit de partenerii europeni.

Oficialul a subliniat că mesajul transmis de Bruxelles confirmă faptul că politica de extindere rămâne o prioritate strategică pentru Uniunea Europeană și că Republica Moldova continuă să beneficieze de susținere pentru implementarea reformelor necesare aderării.

Potrivit autorităților moldovene, următoarea etapă presupune finalizarea procedurilor administrative în cadrul Consiliului Uniunii Europene.

După încheierea acestora, primul cluster va putea fi deschis oficial în cadrul unei Conferințe Interguvernamentale dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova.

Conform informațiilor publicate de POLITICO și confirmate de oficiali europeni, poziția comună a UE ar putea fi aprobată formal în zilele următoare, iar conferințele interguvernamentale dedicate Republicii Moldova și Ucrainei sunt așteptate la Luxemburg, în a doua jumătate a lunii iunie.

Decizia vine după ce ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au convenit să avanseze oficial negocierile de aderare atât pentru Republica Moldova, cât și pentru Ucraina.

Președinția cipriotă a Consiliului UE a descris această evoluție drept o etapă importantă pe drumul integrării europene a celor două state și o demonstrație a unității Uniunii Europene în privința politicii de extindere.

Procesul fusese încetinit în ultimele luni din cauza opoziției Budapestei față de avansarea negocierilor cu Ucraina. Situația s-a deblocat după ce autoritățile ungare și cele ucrainene au anunțat că au ajuns la un acord privind drepturile minorității maghiare din Ucraina.

Republica Moldova și Ucraina au obținut statutul de țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022. Negocierile de aderare au fost lansate oficial în iunie 2024.

În ultimii doi ani, autoritățile moldovene au participat la procesul de evaluare tehnică realizat împreună cu Comisia Europeană pentru toate cele șase clustere de negociere.

Actuala conducere de la Chișinău și-a stabilit ca obiectiv semnarea tratatului de aderare până în anul 2028, considerând integrarea europeană principalul proiect strategic al țării.