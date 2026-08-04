O poveste absolut uluitoare s-a petrecut în sudul Italiei, unde un bilet de loterie în valoare de un milion de euro a fost recuperat direct din mormanele de deșeuri. Câștigătoarea, cuprinsă de o panică uriașă, a apelat imediat la serviciile de salubritate pentru a fi ajutată să își găsească tichetul norocos, conform The Guardian.

Talonul cu câștig instantaneu era în mod miraculos încă întreg după ce muncitorii au căutat ore în șir în mormanele de gunoi din camion, după cum a relatat Roberto Nicola Toscano, administratorul companiei de salubritate SANB din regiunea Puglia.

Totul a început duminică, atunci când femeia s-a dus la magazinul din cartier pentru a verifica biletul după extragere. Aparatul comerciantului a indicat că tichetul era neplătibil, din cauză că magazinele mici pot achita doar premii cu o valoare redusă. Femeia, care a preferat să rămână anonimă, nu a realizat pe moment că nimerise de fapt marele premiu.

Câștigătoarea juca întotdeauna aceleași numere, deoarece acestea erau asociate cu o persoană dragă, a explicat administratorul firmei de salubritate.

După ce s-a întors acasă de la magazin, un membru al familiei i-a atras atenția că tocmai numerele ei obișnuite fuseseră extrase. S-au întors în grabă la magazin, dar au aflat cu stupoare că biletul fusese deja aruncat, iar pubela fusese golită de mașina de gunoi.

Femeia nu a abandonat lupta și l-a sunat direct pe administratorul companiei de salubritate.

Am reconstituit traseul biletului, fără prea multe speranțe că îl vom găsi, întrucât fusese deja ridicat de un camion de gunoi, a povestit Roberto Nicola Toscano.

Ore întregi de căutări printre resturi Cu un strop de noroc, echipa a reușit să identifice camionul potrivit și l-a oprit la timp. Din cauza riscurilor pe care le presupuneau materialele potențial periculoase din deșeuri, vehiculul a fost dus la o firmă specializată, echipată corespunzător pentru astfel de operațiuni.

Echipa de intervenție a scotocit mai bine de o zi prin mormanele de resturi, unde a găsit numeroase bilete și taloane aruncate. Printre acestea se afla și talonul pe care îl căutam, care, în mod miraculos, era încă întreg, a subliniat reprezentantul companiei.

Atunci când i-a dat vestea cea mare câștigătoarei, reacția acesteia a fost extrem de emoționantă.

Ea a plâns de emoție, a povestit Toscano, adăugând că ar fi îmbrățișat-o, dar era la telefon.

Salvarea biletului a venit însă cu o condiție financiară. Compania SANB din Bitonto este o agenție publică, iar intervenția nu putea fi achitată din banii contribuabililor. Femeia a semnat o declarație prin care s-a angajat să acopere toate costurile suplimentare ale căutării. Riscul și-a meritat din plin efortul, iar acum proprietara biletului are de unde să plătească factura și să se bucure de restul sumei uriașe.