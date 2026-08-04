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Bărbat arestat după ce i-a cerut bani polițistului care îl amendase

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Bărbat arestat după ce i-a cerut bani polițistului care îl amendasepolitie / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în județul Prahova, după ce ar fi amenințat un polițist și i-ar fi cerut bani pentru a-și achita amenda primită chiar de la acesta. Măsura a fost dispusă marți de Judecătoria Vălenii de Munte.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova, bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj și șantaj. Anchetatorii susțin că incidentul a avut loc duminică, în comuna Măneciu, iar faptele sunt investigate în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu ale polițistului.

Polițistul era în timpul liber în momentul incidentului

Conform datelor transmise de IPJ Prahova, polițistul se afla în timpul liber atunci când ar fi fost abordat și amenințat de bărbatul de 37 de ani.

Chiar dacă agentul nu era în exercitarea atribuțiilor de serviciu în acel moment, anchetatorii precizează că amenințările au avut legătură directă cu activitatea sa profesională.

Amendă

Amendă.. Sursa Foto: Arhiva EVZ

Din cercetările efectuate până în prezent reiese că suspectul l-ar fi amenințat cu acte de violență pe polițist, nemulțumit de o sancțiune contravențională aplicată anterior.

I-ar fi cerut bani pentru a plăti amenda primită

Anchetatorii susțin că, prin amenințări, bărbatul i-ar fi solicitat polițistului o sumă de bani, motivând că are nevoie de aceasta pentru a achita amenda pe care o primise de la același agent cu aproximativ două săptămâni înainte.

În urma sesizării și a probelor administrate în dosar, suspectul a fost condus la audieri, reținut, iar ulterior procurorii au solicitat arestarea preventivă.

Judecătoria Vălenii de Munte a dispus arestarea preventivă

Marți, Judecătoria Vălenii de Munte a admis propunerea formulată în cauză și a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele. Pe parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

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