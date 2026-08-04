Două sinucideri înregistrate în 2026 în structurile administrative aflate în subordinea premierului francez Sébastien Lecornu au determinat Parchetul din Paris să deschidă o anchetă preliminară privind suspiciuni de hărțuire psihologică, potrivit RTL.

Cazul vizează condițiile de muncă din administrația guvernamentală și a atras atenția asupra presiunilor la care sunt supuși funcționarii publici din jurul executivului francez.

Ancheta a fost declanșată după ce o angajată a depus o plângere în care susține că a fost victima unei hărțuiri psihologice și că a încercat să se sinucidă în urma deteriorării continue a condițiilor de muncă.

În paralel, Cabinetul premierului a anunțat deschiderea a trei investigații administrative interne pentru a clarifica circumstanțele incidentelor.

Potrivit informațiilor disponibile, structurile administrative aflate pe lângă prim-ministrul Franței reunesc aproximativ 3.500 de angajați care lucrează atât la Hôtel de Matignon, sediul șefului guvernului, cât și în diverse agenții guvernamentale.

În cursul anului 2026, doi angajați și-au pus capăt zilelor. Alte două persoane au încercat să se sinucidă, însă într-unul dintre cazuri autoritățile verifică dacă există o legătură directă între gest și activitatea profesională.

Plângerea depusă la Parchet descrie un climat de muncă marcat de izolare, umiliri repetate și presiuni constante. Documentul invocă existența unei presupuse „hărțuiri psihologice instituționale”, sugerând că problemele nu ar fi fost generate doar de comportamentul unor persoane, ci și de modul de organizare și funcționare a unor servicii administrative.

Potrivit avocatului angajatei, mai mulți funcționari au relatat că s-au confruntat cu o presiune intensă din partea superiorilor și cu un sentiment accentuat de nesiguranță într-un context politic instabil.

Pe lângă investigația judiciară, Cabinetul prim-ministrului a dispus trei anchete administrative interne.

Reprezentanții biroului de la Matignon au precizat că niciuna dintre persoanele implicate în aceste incidente nu a lucrat direct în cabinetul premierului Sébastien Lecornu și nici sub coordonarea sa directă. Autoritățile încearcă să stabilească dacă există deficiențe organizaționale sau alte cauze care au contribuit la deteriorarea condițiilor de muncă.

Mai multe relatări din presa franceză leagă agravarea climatului de lucru de instabilitatea politică instalată după dizolvarea Adunării Naționale în vara anului 2024.

În aproximativ doi ani, administrația guvernamentală a fost nevoită să se adapteze succesiv unor noi echipe de conducere, fiecare cu priorități și metode diferite de lucru. Această succesiune rapidă de schimbări ar fi afectat organizarea unor departamente și ar fi amplificat incertitudinea în rândul funcționarilor.

Cazul readuce în atenție alte crize legate de suferința psihologică la locul de muncă din sectorul public francez. Unul dintre cele mai cunoscute exemple rămâne scandalul de la France Télécom, unde valul de sinucideri de la sfârșitul anilor 2000 a dus ulterior la condamnarea penală a unor foști directori pentru hărțuire psihologică instituțională.

Sindicatele avertizează periodic și asupra numărului ridicat de sinucideri în instituții precum poliția, jandarmeria sau sistemul penitenciar, unde au fost implementate programe de prevenire. De asemenea, administrația fiscală franceză a raportat, potrivit datelor publice, 14 sinucideri în decurs de șase luni în 2025.

Ancheta deschisă de Parchetul din Paris urmează să stabilească dacă acuzațiile formulate de angajată și celelalte incidente au legătură cu mediul profesional și dacă există eventuale responsabilități penale.