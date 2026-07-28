Un fost angajat al JPMorgan Chase a depus o plângere extinsă în instanță, acuzând banca și mai mulți foști colegi de discriminare rasială, hărțuire sexuală și represalii care, susține el, i-au distrus cariera, potrivit Reuters.

Chirayu Rana, fost bancher în cadrul celei mai mari bănci din Statele Unite, și-a modificat luni acțiunea depusă la un tribunal federal din Manhattan, adăugând noi acuzații și trei noi pârâți.

Rana afirmă că a fost victima unui climat de rasism și constrângere sexuală, iar experiențele trăite i-au afectat ireversibil reputația profesională și perspectivele de angajare.

JPMorgan Chase respinge acuzațiile și susține că acestea nu au temei. Un purtător de cuvânt al băncii a declarat că numeroși angajați au colaborat la investigația internă, însă reclamantul ar fi refuzat să participe.

În plângerea de 82 de pagini, Chirayu Rana, care este de origine nepaleză, susține că echipa din care făcea parte era formată aproape exclusiv din angajați albi și că originea sa sud-asiatică a devenit ținta unor remarci jignitoare.

Potrivit documentelor depuse în instanță, colegii l-ar fi numit în repetate rânduri „maimuță” și „brown boy” („băiatul brun”), iar unul dintre ei i-ar fi sugerat să efectueze tranzacții în rupii. Într-un mesaj text inclus în dosar, un coleg i-ar fi scris să „fugă înainte să chemăm ICE asupra familiei tale”, făcând referire la Serviciul american pentru Imigrație și Vamă (ICE).

Rana susține că astfel de comportamente reflectau o cultură organizațională în care rasismul era tolerat.

Fostul bancher reia și acuzațiile formulate anterior împotriva Lornei Hajdini, director executiv în cadrul JPMorgan.

Acesta afirmă că Hajdini l-ar fi constrâns să întrețină relații sexuale și că i-ar fi transmis în mod repetat că îi poate influența evoluția profesională doar dacă îi acceptă cererile și îi rămâne „supus”. Potrivit plângerii, aceasta i-ar fi spus în repetate rânduri că îl „deține”.

Lorna Hajdini neagă toate acuzațiile. Ea a deschis, la rândul său, un proces pentru defăimare împotriva lui Rana, susținând că afirmațiile acestuia i-au afectat grav viața personală și profesională și că au fost formulate pentru a atrage atenția presei.

Noua acțiune îi adaugă ca pârâți pe directorii JPMorgan Brandon Graffeo și Jon Wolter, precum și pe asociata Kelly Crowe.

Rana susține că Graffeo ar fi coordonat campania de discreditare împotriva sa, iar Graffeo și Wolter ar fi încercat să îi compromită reputația în industria finanțărilor și a creditului privat după ce acesta și-a dat demisia, în octombrie anul trecut.

El afirmă că aceste acțiuni au contribuit la concedierea sa de către noul angajator în luna aprilie.

În ceea ce o privește pe Kelly Crowe, reclamantul afirmă că aceasta l-ar fi numit „brown boy” și „o problemă pentru departamentul de resurse umane”.

Procesul a fost redeschis după ce, pe 16 iulie, un judecător din statul New York a respins o versiune anterioară a acțiunii pentru a permite depunerea unei plângeri revizuite, redactată împreună cu noii avocați ai reclamantului.

Acțiunea cuprinde 21 de capete de acuzare, inclusiv discriminare rasială și sexuală, hărțuire, represalii, defăimare și agresiune sexuală.

Rana solicită despăgubiri compensatorii și punitive, plata salariilor pierdute și alte remedii prevăzute de legislația federală și de legile privind drepturile omului din statul și orașul New York.

Avocatul lui Rana, Jon Norinsberg, a declarat că banca ar fi prezentat publicului „o narațiune falsă și înșelătoare” și că echipa sa intenționează să demonstreze în instanță prejudiciile suferite de clientul său.

Cazul este unul dintre mai multe litigii recente care au atras atenția asupra JPMorgan Chase în 2026.

Banca a fost implicată în alte dispute mediatizate, inclusiv contestarea unei decizii arbitrale de 4,25 milioane de dolari în favoarea unui fost manager și un incident viral în care un fost angajat a fost surprins luând un coș de gunoi comemorativ în timpul paradei dedicate campioanei NBA, New York Knicks.

Deocamdată, instanța nu s-a pronunțat asupra fondului acuzațiilor, iar toate afirmațiile formulate în plângerea lui Chirayu Rana rămân simple susțineri care urmează să fie analizate în cadrul procesului.