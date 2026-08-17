Andrei Klepach, economistul-șef al VEB, una dintre principalele instituții financiare de dezvoltare controlate de statul rus, și-a pierdut funcția după ce a făcut o serie de declarații critice la adresa evoluției economiei Rusiei și a impactului financiar al războiului din Ucraina, potrivit The Moscow Times.

Klepach ocupa poziția de economist-șef al VEB încă din 2014. Plecarea sa a fost anunțată la câteva zile după ce în presă au apărut informații despre un discurs susținut de acesta în luna mai, în fața unui grup de economiști.

În intervenția sa, Klepach a prezentat o perspectivă pesimistă asupra poziției economice a Rusiei. El a susținut că Moscova pierde teren în raport cu marile puteri economice, precum China și Statele Unite, și a atras atenția că, în anumite domenii, situația Rusiei este mai slabă chiar și decât cea a Ucrainei.

Unul dintre cele mai puternice avertismente formulate de economist a vizat efectele pe termen lung ale războiului asupra societății ruse. Potrivit acestuia, presiunile economice acumulate ar putea ajunge să provoace o „criză socială”, însă momentul în care aceasta s-ar putea produce este dificil de anticipat.

Klepach a respins, de asemenea, ideea că economia Ucrainei s-ar afla în pragul prăbușirii. În evaluarea sa, Moscova nu este într-o poziție care să îi garanteze victoria într-o confruntare economică prelungită cu Kievul, mai ales în condițiile în care costurile războiului continuă să apese asupra economiei ruse.

VEB nu a anunțat public motivele pentru care Klepach a fost îndepărtat din funcție. Totuși, publicații independente din Rusia au relatat, citând surse, că decizia ar avea legătură cu pozițiile exprimate de economist.

Alexandra Prokopenko, fost consilier al Băncii Centrale a Rusiei, l-a caracterizat pe Klepach drept unul dintre economiștii ruși de prim rang în domeniul macroeconomiei. Ea a subliniat că acesta era cunoscut pentru analize care, uneori, se îndepărtau de discursul economic oficial.

Demisia sau concedierea lui Klepach survine într-o perioadă complicată pentru finanțele Rusiei. Bugetul este afectat de amploarea cheltuielilor militare, de sancțiunile occidentale și de atacurile ucrainene asupra unor obiective din sectorul energetic.

Presiunile sunt vizibile în special în execuția bugetară. În primele patru luni ale lui 2026, deficitul bugetului Rusiei a ajuns la 5.870 de miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 81 de miliarde de dolari.

Suma depășește deja obiectivul stabilit de autorități pentru întregul an, de 3.790 de miliarde de ruble.

Informațiile publicate de presa britanică indică și faptul că unii consilieri apropiați președintelui Vladimir Putin ar fi exprimat, în discuții private, îngrijorări cu privire la sustenabilitatea actualului nivel al cheltuielilor destinate războiului.

Cu toate acestea, Kremlinul nu a transmis semnale privind o eventuală reducere a efortului militar. Pentru a compensa presiunile asupra bugetului, autoritățile au urmărit creșterea veniturilor fiscale, inclusiv prin majorarea unor taxe pentru companiile mai mici și prin solicitarea unor contribuții mai mari din partea marilor oameni de afaceri.