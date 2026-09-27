Senatul a adoptat luni, 21 septembrie, proiectul prin care orașul Voluntari, din județul Ilfov, este declarat municipiu. Schimbarea rangului administrativ poate avea efecte asupra modului de calcul al unor taxe și impozite locale, în timp ce pentru primar și viceprimar încadrarea salarială este diferită față de cea aplicată unui oraș.

Proiectul a fost adoptat de Senat, în calitate de for decizional, cu 90 de voturi „pentru”, 14 „împotrivă” și trei abțineri. Voluntari devine astfel primul municipiu din județul Ilfov. Localitatea are aproximativ 50.000 de locuitori.

Senatoarea USR Cynthia Păun a criticat proiectul în plen și a susținut că noul statut administrativ nu rezolvă problemele localității, dar poate avea efecte asupra taxelor și salariilor din administrația locală.

„Orașul Voluntari nu are niciun spital public, dar vrea să devină municipiu pe baza unui referendum realizat în 2004, iar Senatul este pe cale să-i facă un cadou primarului Pandele. Titlul de municipiu nu le aduce oamenilor de acolo nimic din ceea ce le lipsește, dar le aduce impozite mai mari, iar funcționarilor din Primărie le aduce salarii mai mari”, a spus ea.

De cealaltă parte, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a invocat referendumul local organizat în 2004 și faptul că locuitorii care au participat atunci au votat pentru transformarea Voluntariului în municipiu.

Demersurile pentru obținerea statutului de municipiu au început în urmă cu mai bine de două decenii. Pe 31 octombrie 2004 a fost organizat un referendum local privind schimbarea rangului administrativ al Voluntariului.

Pe listele electorale se aflau 24.426 de persoane, iar la vot au participat 16.063. Au fost înregistrate 15.927 de voturi valabil exprimate, dintre care 15.800 au susținut declararea localității drept municipiu. Referendumul din 2004 a fost invocat în proiectele legislative privind schimbarea statutului administrativ.

Guvernul a transmis însă în 2026 un punct de vedere potrivit căruia relevanța consultării trebuie privită și prin prisma schimbării populației localității, arătând că „aproximativ jumătate din populația actuală a orașului nu și-a exprimat votul” la referendumul organizat atunci.

Potrivit datelor Direcției Județene de Statistică Ilfov, Voluntari avea aproape 49.500 de locuitori la 1 iulie 2025. La recensământul din 2021 fuseseră înregistrați 47.366 de locuitori.

Municipiul este o unitate administrativ-teritorială care primește acest statut prin lege, în funcție de criterii care țin de importanța economică, socială, politică, culturală și științifică.

Un municipiu poate cuprinde zone rezidențiale, industriale și de afaceri și dispune de dotări edilitare destinate unei populații și unei arii mai extinse decât limitele propriu-zise ale localității.

Trecerea de la oraș la municipiu nu intervine automat odată cu atingerea unui anumit număr de locuitori. Statutul trebuie acordat prin lege de Parlament.

Pentru locuitori, una dintre consecințele schimbării rangului administrativ este legată de calcularea unor taxe și impozite locale.

În cazul impozitului pe teren sunt luate în calcul suprafața, rangul localității, zona fiscală și categoria de folosință. Legislația fiscală prevede coeficienți diferiți în funcție de rangul localității. Prin urmare, schimbarea rangului poate modifica baza utilizată în stabilirea impozitului pe teren.

Și în cazul impozitării clădirilor pot exista diferențe rezultate din coeficienții utilizați în funcție de încadrarea localității și de zona fiscală.

Valoarea concretă a taxelor depinde însă și de hotărârile adoptate de consiliul local, în limitele prevăzute de lege. Celelalte taxe și impozite care nu utilizează rangul localității în formula de calcul nu sunt afectate de această schimbare.

Trecerea Voluntariului la rang de municipiu produce efecte și la nivelul conducerii administrației locale.

Primarul și viceprimarul vor fi încadrați pe grila corespunzătoare unui municipiu, unde coeficienții de ierarhizare sunt mai mari decât cei utilizați pentru funcțiile similare dintr-un oraș.

În cazul funcționarilor publici și al personalului contractual, nivelul salariilor este influențat și de numărul de locuitori și de sistemul de salarizare aplicabil administrației locale.

Potrivit structurii avute în vedere pentru salarizarea din administrația locală începând din 2027, localitățile sunt împărțite în categorii în funcție de populație: până la 10.000 de locuitori, între 10.001 și 50.000, între 50.001 și 200.000 și peste 200.001.

Pe lângă introducerea unor taxe și salarii mai mari, schimbarea statutului oferă administrației locale și posibilitatea unei organizări interne diferite.

Într-un municipiu pot fi create subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum cartiere sau zone.

O astfel de împărțire poate fi folosită pentru organizarea unor servicii publice, direcții sau puncte de lucru la nivelul diferitelor zone ale localității, fără să schimbe raporturile juridice de bază dintre locuitori și administrația locală.